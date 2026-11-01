서울 망리단길 재개발 확정, 신통기획으로 대단지 아파트 입지로 상권 쇠퇴 우려

서울 마포구 망원 1구역이 신속통합기획 재개발 후보지로 선정되며 1550가구 대단지 아파트 건설이 확정되었다. 망리단길의 핫플레이스 이미지와 골목 상권 소멸 위기, 주민 동의율 75% 돌파 배경과 상인들의 우려를 담았다.

서울 마포구 망원1동의 망리단길 일대가 신통기획을 통한 재개발에 최종 선정되며 지역 상인들과 주민들 사이에서 깊은 우려와 논란이 제기되고 있다. 지난달 2일 서울시가 이 일대를 신속통합기획 후보지로 지정함에 따라, 최대 29층 높이의 약 1550가구 규모 대단지 아파트 가 들어설 계획이 확정되었다. 이에 따라 주택가와 골목상점이 어우러져 독특했던 망원동의 풍경은 사라지게 되었으며, 오랜 기간 지역의 상징처럼 여겨졌던 골목 상권 의 존폐 위기가 현실화되었다.

망리단길 재개발 선정 배경과 현황

해당 지역은 2022년부터 세 차례에 걸쳐 재개발 후보지 신청과 탈락을 반복한 끝에 이번 최종 선정을 이루어냈다. 서울시는 지난달 31일까지 이 같은 신속통합기획 절차를 진행했으며, 지난달 2일 망원동 416-53 일대를 후보지로 공표했다. 이로 인해 망리단길 대로변에 인접한 상점들만 재개발 대상에서 제외되고 나머지 지역은 대규모 아파트 단지로 변모할 전망이다. 주민들의 재개발 동의율 또한 75%를 넘겨 사업 추진은 불가피한 상태에 이르렀다.

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망원동은 최근 몇 년 사이 서울의 대표적인 핫플레이스로 급부상했다. 지난달 28일 평일 낮 시간대에도 유명 빵집 앞에는 열 명 남짓의 사람들이 줄을 서 있었으며, 빵 봉투를 든 방문객들이 가게를 배경으로 사진을 찍는 모습은 일상의 풍경이 되었다. 골목 곳곳에 자리 잡은 특색 있는 상점들은 주말마다 연차를 내고 찾아오는 시민들로 북적였다. 이러한 분위기 덕분에 망리단길은 단순한 쇼핑 공간을 넘어 문화적 명소로 자리 잡았으나, 이번 재개발 소식에 이 모든 것이 무너질 것이라는 전망이 지배적이다.

상인들의 현실과 분위기 우려

현재 이 지역에서 장사를 영위하고 있는 상인들의 반응은 비관적이며 혼란스러운 상태다. 두 달 전에 망원동에 빵집을 오픈한 노효정씨(31)는 계약 후 재개발 소식을 접하며 큰 충격을 받았다고 밝혔다. 노씨는 3년에서 4년간은 장사를 이어갈 수 있겠지만, 재개발 과정에서 지역 분위기가 어수선해질 것을 우려했다. 그는 재개발이 확정될 경우 망원동에서 빵집을 계속 운영하지 않을 것이라며 지역 정체성 상실에 대한 안타까움을 드러냈다.

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소품 숍을 운영하는 정모씨(33) 역시 망리단길의 매력이 번화가와는 다른 자연스러운 소상들의 어우러짐에 있다고 강조했다. 그가 망원동에 가게를 열었던 이유 또한 이러한 특유의 분위기를 기대했기 때문이었다. 그러나 대규모 아파트 단지 건설이 진행될 경우 기존 마을의 정서를 유지하기 어려워질 것이며, 이는 결국 상권 경쟁력 약화로 이어질 수 있다는 지적이다. 상인들은 자신들이 건물이나 토지를 소유하지 않은 경우라 사업 추진을 막을 법적 수단도 마땅치 않은 실정이다.

노후화 개선과 개발 논란의 갈등

반면 재개발이 피할 수 없는 선택이라는 시각도 존재한다. 마포구청에 따르면 망원동 416-53 일대 건물의 약 70%가 노후 건물로, 주택 정비사업이 시급한 상황이다. 망리단길의 문화적 가치를 보전해야 한다는 주장과 노후 거주지를 개선해야 한다는 필요성 사이에서 어느 한쪽의 입장을 완전히 대변하기 어려운 복잡한 구조다. 이러한 상황에서 망원동 재개발 저지 공동대책위원회는 선정과 탈락을 반복하는 과정에서 동의율이 높은 지역만 구획해 후보지로 삼은 것 아니냐고 주장하며 강하게 반발했다.

대책위는 여러 차례의 절차적 반복을 통해 반대 목소리가 낮은 지역만을 선정함으로써 결과적으로 골목 상권을 죽이고 난개발을 조장할 우려가 크다고 지적했다. 정비사업 대상지에 포함되지 않은 인근 상인들 역시 재개발의 간접적 영향을 우려하며 불안감에 떨고 있다. 특히 망원시장에서 28년간 장사를 이어온 김진철씨는 주말마다 망원시장을 찾는 사람들의 절반이 놀이 목적으로 방문한다고 설명했다. 한강 피크닉을 즐기는 시민들이 망원시장에서 간식을 사 들고 한강공원으로 이동하는 동선이 아파트 단지로 차단될 경우, 시장 상권도 함께 쇠퇴할 수밖에 없다는 경고를 제기했다.

마포구의 향후 소통 방안과 전망

서울 마포구는 재건축·재개발 신속추진전담반을 구성하여 재개발 후보지 추진 주체와 반대 주민들 간 소통 채널을 지속적으로 유지할 방침이다. 그러나 상인들과 지역 주민들의 신뢰 회복은 당분간 쉽지 않을 것으로 보인다. 망원 1구역의 개발이 확정되면서 향후 수년간 진행된 공사 과정에서 발생하는 소음, 분진, 교통 혼잡 등은 현재 operativa 중인 상권과 주민들의 일상생활에 큰 피해를 줄 것으로 예상된다. 전문가들은 대규모 단지 건설이 지역 사회의 기존 네트워크를 단절시키고 경제적 불평등을 심화시킬 수 있다고 경고한다.

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망리단길의 재개발은 단순한 물리적 환경의 변화를 넘어, 서울의 골목 상권과 주거 환경이 어떻게 변모해야 하는지를 되묻는 중요한 사례가 되고 있다. 1550가구가 입주하게 될 새로운 단지는 서울 주택 공급 측면에서는 의미 있을 수 있으나, 지역 고유의 문화적 자산과 소상들의 생존권을 얼마나 보장할 수 있을지는 미지수다. 마포구의 중재 노력이 실효성을 거두기 위해서는 개발 속도와 상권 보호 조치 사이의 균형을 어떻게 맞추느냐가 관건이 될 것이다. 향후 몇 달간 진행될 추가 협의 과정에서 상인들과 주민들의 요구가 반영될 수 있는지 주목된다.