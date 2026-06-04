서울 등 핵심 승부처에서 여론조사가 빗나간다. 여론조사가 주요 승부처의 '바닥 민심'을 제대로 읽어내지 못한다는 지적이 나온다.
서울 등 핵심 승부처 에서 여론조사 가 빗나간다. 여론조사 가 주요 승부처의 '바닥 민심'을 제대로 읽어내지 못한다는 지적이 나온다. 특히 이번 지선의 최대 승부처인 서울에서는 대부분 여론조사 가 민주당 정원오 후보의 우세를 전망했으나, 실제 투표에서는 국민의힘 오세훈 후보가 정 후보를 1.02%포인트(p) 차로 이겼다.
경기 평택을, 울산 남갑, 충남 공주·부여·청양 등 접전지 3곳에서 국민의힘 후보가 승리하며 여론조사와 다른 결과가 나왔다. 지난달 26∼27일 코리아리서치인터내셔널(MBC 의뢰) 조사는 조 후보 29%, 김 후보 26%, 유 후보 20%로 득표율을 예측했다. 그러나 실제 선거에서는 유 후보가 34.83%로 당선됐고, 김 후보가 28.77%로 2위, 조 후보가 27.24%로 3위에 그쳤다. 여론조사와 실제 결과 간 간극의 주요 원인으로는 여론조사가 이른바 '샤이 보수'의 표심을 제대로 읽어내지 못했다는 점이 꼽힌다.
숨어 있던 보수 지지층 표심이 여론조사에 잡히지 않은 데에는 12·3 비상계엄과 윤석열 전 대통령 탄핵 이후 보수 성향의 유권자들이 느꼈을 심리적 위축이 작동했을 것이라는 해석이 나온다. 이에 따라 이번 사전 여론조사에서는 전화면접 방식보다 자동응답시스템(ARS) 방식의 정확도가 더 높았다는 분석도 나왔다
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