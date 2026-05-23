서울 동대문구 연화사 부처님 생신 카페: 아이돌 팬덤이 장식한 '생일 카페'로 아이돌 팬덤 문화에 전복한 아이디어

이 기사는 서울 동대문구 연화사에서 개최된 부처님 생신 카페를 소개합니다. 연화사 주지 묘장 스님은 아이돌 팬덤의 '생일 카페' 문화를 차용한 행사로, 올해로 3년째입니다. 아이돌 팬덤이 카페를 빌려 사진과 포스터로 장식하고 가성비를 제공하는 문화에서 착안한 것으로, 부처님 오신 날 역시 이렇게 기획해야겠다고 생각했기 때문에 생신 카페를 운영하게 되었습니다.

불기 2570년 부처님 오신 날을 이틀 앞둔 지난 22일 오후 서울 동대문구 연화사 부처님 생신 카페 는 아이돌 팬덤의 '생일 카페' 문화를 차용한 행사다. 아이돌 팬덤이 카페를 빌려 사진과 포스터로 꾸미고 굿즈를 파는 문화에서 착안한 것으로, 올해로 3년째다.

연화사 주지 묘장 스님은 이사장을 맡고 있는 재난사회복지전문기관 '더프라미스(the promise)' 사무실이 있던 '팝업스토어의 성지' 서울 성수동 문화에서 아이디어를 얻었다고 했다. 묘장 스님은 '성수동 거리에서 젊은이들이 팝업스토어를 찾아다니며 사진을 찍는 모습을 자주 봤다'며 '좋아하는 사람의 사진을 찍고 즐거워하며 생일을 축하하는 문화라는 걸 알고 부처님 오신 날도 이렇게 기획해야겠다고 생각했다'고 말했다. 벽면에는 여느 아이돌 생일 카페처럼 부처 포스터와 가랜드 장식이 가득 걸렸다.

'포토존'에서는 인증샷을 찍은 최서연(26) 씨는 '소셜미디어에서 보고 친구와 함께 왔다'며 '종교라고 하면 심오하고 엄숙할 것 같은데, '생카' 컨셉이 재미있고 친근하다'고 말했다. '잘하려고 애쓰지 말고 고요하게 지금 여기', '내려놓음은 포기가 아니라 자유다…' 등 글귀가 적힌 '마음챙김 스티커부처'와 '부처님 손은 약손' 등 문구가 적힌 일회용 밴드가 인기였다. 지난해에는 시그니처 메뉴인 '연꽃초코라떠'를 도입했고 올해는 쑥 음료 유행을 반영해 '연꽃쑥라떼'를 새로 선보였다. 남다른 아이돌 생일 카페였기에 두 사람과 함께 갈 것을 추천했다. 위 기사를 읽고 마음의 평안을 찾을 수 있는 기회가 된다고 생각합니다





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