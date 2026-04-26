서울 도심 야생동물 출몰 증가: 멧돼지, 너구리, 수달 등 다양한 종 포착

최근 서울 시내에서 멧돼지, 너구리, 수달 등 야생동물 출몰이 잇따르고 있습니다. 특히 멧돼지 신고 건수가 꾸준히 증가하고 있으며, 은평구, 도봉구, 성북구 등에서 자주 발견됩니다. 전문가들은 환경 변화로 인해 야생동물들이 먹이를 찾아 도심으로 이동하는 현상으로 분석하며, 야생동물과 인간의 공존 방안 마련이 필요하다고 강조합니다.

최근 서울 서대문구 이화여자대학교 캠퍼스에 멧돼지 가 나타나는 등 봄철 서울 도심 곳곳에서 야생동물 출몰이 잇따르고 있다. 서울시와 국립생물자원관 자료에 따르면, 서울 도심 내 야생동물 출몰은 지역별로 다른 양상을 보이며, 특히 멧돼지 신고 건수는 2022년 205마리에서 2024년 486마리로 꾸준히 증가하고 있다.

은평구가 158마리로 가장 많은 멧돼지 신고가 접수되었고, 도봉구와 성북구가 그 뒤를 이었다. 국립생물자원관의 분석 결과, 멧돼지는 북한산 일대 사찰 주변, 도봉산, 성북구 정릉동 일대 등에서 자주 발견되며, 남향의 경사면과 울창한 관목 지역을 선호하는 것으로 나타났다. 멧돼지 외에도 너구리, 수달, 산양, 들개 등 다양한 야생동물이 서울 도심에서 목격되고 있다. 너구리 관련 신고는 총 2656건에 달하며, 노원구 중랑천·우이천, 양천구 안양천·서서울호수공원, 강남구 탄천·양재천 등 하천과 도시공원 주변에서 주로 발견된다.

최근에는 구로구 천왕산에서 사슴이, 관악산에서는 들개가 목격되었으며, 난지한강공원에서는 수달이 포착되기도 했다. 서울에는 멸종위기 동물 41종을 포함해 총 692종의 야생동물이 서식하는 것으로 알려져 있다. 이러한 야생동물 출몰은 도시화로 인해 서식지를 잃은 동물들이 먹이를 찾아 도심으로 이동하는 현상으로 분석된다. 전문가들은 도심 속 야생동물 출몰이 증가하는 원인으로 환경 변화를 지적하며, 야생동물과 인간이 공존하기 위한 고민이 필요하다고 강조한다.

한상훈 한반도야생동물연구소 소장은 도심 속 야생동물 출몰이 과거 그들의 터전이었던 공간에 도시가 들어서며 생긴 자연스러운 현상이라고 설명하며, 도심 내 야생동물과의 공존 방안을 모색해야 한다고 밝혔다. 서울시는 야생동물 보호를 위한 세부 계획을 수립하고 있지만, 야생동물 출몰에 대한 시민들의 불안감을 해소하고 안전하게 공존할 수 있는 방안 마련이 시급한 상황이다. 야생동물 보호와 더불어 시민 안전을 확보하는 균형 잡힌 정책이 요구된다





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