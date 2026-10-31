서울 글로벌 도시경쟁력 38위로 23계단 하락, 고령화에 경제 부문 62위

서울의 글로벌 도시경쟁력 순위가 옥스퍼드이코노믹스 2026 글로벌 도시지수에서 38위로 23계단 하락했다. 고령화로 경제 부문이 62위까지 밀리며 성장 전망이 어두워졌다.

서울의 글로벌 도시경쟁력 순위가 1년 새 23계단 떨어진 38위로 나타났다. 영국 경제분석기관 옥스퍼드이코노믹스 가 지난달 발표한 2026 글로벌 도시지수 에서 서울은 전 세계 1000개 도시 가운데 38위에 그쳤다. 지난해 15위에서 크게 밀린 결과로, 고령화 에 따른 성장과 고용 전망 악화가 경제 부문 순위를 끌어내린 것으로 분석된다.

1000개 도시 평가한 글로벌 도시지수

글로벌 도시지수는 옥스퍼드이코노믹스가 세계 1000대 도시를 경제 30%, 인적자본 25%, 삶의 질 25%, 환경 10%, 거버넌스 10% 등 5개 부문으로 평가해 순위를 매기는 지수다. 행정구역이 아니라 통근권을 포함한 기능도시권을 기준으로 삼기 때문에 서울에는 인천과 수원 등 수도권 지역이 포함된다.

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올해 1위는 지난해에 이어 뉴욕이 차지했고 런던이 2위, 파리가 3위를 기록했다. 이어 시애틀, 샌프란시스코, 더블린, 보스턴, 새너제이, 도쿄, 취리히가 10위권에 들었다. 상위 10개 도시 가운데 미국 도시가 5곳이었고 아시아에서는 도쿄가 유일했다.

서울은 시드니 13위, 멜버른 16위, 싱가포르 29위, 텔아비브 34위, 브리즈번 36위보다도 뒤처졌다. 지난해 60위였던 타이베이는 48위로 순위를 끌어올리며 서울과 대조를 이뤘다.

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경제 부문 62위로 급락한 배경

서울의 순위를 끌어내린 것은 가중치가 가장 큰 경제 부문이었다. 서울의 경제 부문 순위는 지난해 18위에서 올해 62위로 44계단 떨어졌다. 경제 부문은 국내총생산 규모, 1인당 국내총생산, 경제 안정성, 산업 다양성 등 7개 지표로 구성된다.

이 가운데 국내총생산 성장률과 고용 증가율, 인구 증가율 등 3개 지표는 향후 5년 전망치를 반영한다. 현재 경제 규모보다 미래 성장성에 무게를 두는 구조여서 인구 감소와 고령화가 빠른 서울에 불리하게 작용했다.

옥스퍼드이코노믹스는 보고서에서 서울을 수십 년간의 눈부신 경제성장에 힘입어 1000개 도시 중 여섯 번째로 큰 국내총생산을 보유한 도시로 평가했다. 탄탄한 경제 안정성과 다변화된 산업 구조, 견고한 산업 기반도 강점으로 꼽았다.

그러나 도쿄와 마찬가지로 고령화된 인구 구조가 생산과 일자리 증가 측면에서 신흥국 경제와 경쟁할 역량을 끌어내리고 있다고 진단했다. 이어 서울이 종합지수 최상위권에서 점차 순위를 더 내줄 가능성이 높다고 예상했다.

장기 전망에서도 서울의 경제력은 낮아질 것으로 보인다. 옥스퍼드이코노믹스는 서울의 경제 규모가 명목 달러 기준으로 2000년과 2025년 모두 세계 9위였지만 2050년에는 11위로 10위권 밖으로 밀려날 것으로 내다봤다. 같은 기간 상하이 3위, 베이징 6위, 선전 9위 등 중국 도시들이 10위권에 새로 진입할 전망이다.

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인적자본·삶의 질·환경 순위와 국내 도시

인적자본 부문은 지난해 5위에서 올해 15위로 밀렸다. 그래도 서울은 이 부문에서 도쿄와 함께 아시아 최고 도시로 꼽혔다. 옥스퍼드이코노믹스는 서울이 학벌을 중시하는 문화가 강하고 서울대와 고려대, 연세대 등 에스케이와이로 불리는 명문 대학이 다수 있다고 설명했다. 또 엘지와 기아, 수원의 삼성 등 다국적 기업이 몰려 있다는 점도 인적자본 순위를 떠받쳤다고 덧붙였다.

삶의 질 부문은 113위로 지난해 129위보다 소폭 올랐지만 여전히 낮은 수준이었다. 최근 몇 년간 집값이 급등했고 비싼 임대료가 서민층 소득에서 차지하는 비중이 커졌다는 점이 지적됐다. 반면 세계 최고 수준의 기대수명과 케이팝을 중심으로 한 문화 생태계는 강점으로 평가됐다.

환경 부문은 618위로 5개 부문 가운데 가장 낮았다. 상대적으로 나쁜 대기질과 여름철 폭염, 겨울철 혹한 등 이상기후가 원인으로 꼽혔다. 거버넌스 부문은 125위였다. 2024년 말 윤석열 전 대통령의 내란 시도로 정치적 안정이 시험대에 올랐지만 사태가 끝난 이후 점수가 소폭 개선됐다고 평가했다.

서울을 제외한 국내 도시는 모두 300위권 밖으로 밀려났다. 제2의 도시인 부산이 301위로 가장 높았고 청주 320위, 대전 358위, 창원 372위, 천안 378위, 대구 379위, 전주 380위, 광주 424위가 뒤를 이었다.

순위 변동 해석과 향후 과제

옥스퍼드이코노믹스는 이번 결과와 관련해 순위 변화가 실제 성과의 개선이나 악화가 아니라 방법론 변화를 반영한 것일 수 있다고 밝혔다. 다만 고령화에 따른 고용 증가 둔화 등은 향후 서울이 글로벌 도시로서 경쟁력을 유지하는 데 구조적 부담이 될 수 있다는 지적이 나온다.