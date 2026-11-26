수도권 공시가 상승과 세제 개편으로 올해 종합부동산세 부과 인원이 30% 넘게 증가했으며 1주택자 세액이 118% 폭증했다. 서울 아파트값 상승세는 사실상 멈췄다.

서울시를 중심으로 한 공동주택 공시가격 의 급격한 상승이 최근 종합부동산세 부과 구조에 큰 변화를 가져왔다. 올해 종부세 주택분 과세 대상자는 1년 새 19만명 가까이 증가했으며, 특히 1가구 1주택자 의 세금 부담이 놀라운 속도로 늘어나면서 정책적 관심이 집중되고 있다.

공시가 상승에 부과자 19만명 증가

재정경제부와 국세청이 26일 발표한 자료에 따르면, 올해 종합부동산세 주택분과 토지분을 포함한 총 과세 인원은 81만7000명으로 집계됐다. 이는 중복 신고를 제외한 2만명을 제외한 수치로, 전년 대비 18만8000명 증가한 수치다. 전체 증가 폭은 30.0%에 달하며, 이는 부동산 시장의 가격 변동이 세제 적용 범위를 직접적으로 확장시키고 있음을 보여준다. 부과된 세액 규모는 7000억원이 추가로 증가한 6조원을 기록했으며, 세액 증가율은 13.7%를 기록했다.

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구체적으로 주택분 종부세를 살펴보면 과세 인원은 72만6000명으로 전년 대비 18만7000명(34.5%) 늘었다. 이 기간 발생된 세액 역시 2조3000억원으로 전년 대비 6000억원(35.3%) 증가했다. 종부세 제도 자체에 큰 변동이 없었던 점을 고려할 때, 이러한 증가세는 주로 서울과 경기 등 수도권을 중심으로 한 전국 공동주택 공시가격의 상승에 기인한 것으로 분석된다. 실제 올해 공동주택 공시가격 상승률은 전국 평균 9.13%를 기록했으며, 서울은 18.6%로 가장 높은 상승률을 보였다. 경기지역은 6.37%의 상승률을 나타냈다.

1주택자 세액 118% 폭증 여파

특히 기존에는 종부세에서 제외되거나 경감 혜택이 컸던 1가구 1주택자의 부담이 비약적으로 커졌다. 1가구 1주택자의 주택분 종부세 과세 인원은 23만1000명으로 전년 대비 53%나 급증했다. 더욱 주목할 점은 부과 세액의 증가율로, 총 3660억원이 부과되어 전년 대비 118%나 폭증했다. 이는 단 한 채의 주택만 소유한 일반 서민층의 세금 부담이 과거와 비교할 수 없을 정도로 무거워졌음을 의미하며, 가계 재무에 직접적인 영향을 미치는 중요한 변수로 작용하고 있다.

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내년 이후 종부세 부담은 현재보다 더 커질 가능성이 매우 높다는 전망이 지배적이다. 그 배경에는 정부가 종부세 과세표준을 산출할 때 적용되는 주택분 공정시장가액비율과 세율을 인상하는 방안을 추진하고 있기 때문이다. 이는 공시가격 상승에 더해 세제 구조적 강화가 결합되면 올해보다 더 큰 규모의 세금 고지가 예상됨을 시사한다. 재정당국은 이러한 세수 증대를 통한 재원 확보 의도를 명확히 하고 있어, 향후 세제 개편 방향성은 뚜렷한 상승압력으로 이어질 전망이다.

아파트값 상승세 보합권 진입

세제 부담이 가중되는 가운데 서울 아파트 가격의 상승 모멘텀은 사실상 멈춘 상태다. 한국부동산원이 26일 발표한 11월 넷째주(23일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.01% 상승하는 데 그쳤다. 이는 지난해 2월 첫째주부터 94주 연속 상승세를 이어오던 기록을 멈추고, 사실상 보합권으로 진입했음을 의미한다. 상승폭이 지속 축소되면서 시장의 관망세가 강해지고 있다.

상승률의 둔화 추이는 지난 몇 주 동안 뚜렷하게 나타났다. 지난달 셋째주 0.13%에 달하던 상승률은 이달 둘째주 0.07%, 셋째주 0.03%로 낮아지더니 이번 주에는 0.01%까지 떨어졌다. 서울의 25개 자치구 중 10곳에서 아파트값 상승세가 멈췄거나 반등했다. 양천구가 보합세를 보인 가운데, 강남3구를 비롯한 한강벨트 지역 등 9개 자치구에서는 아파트값이 하락세를 기록했다.

주요 지역의 가격 동향을 세분화해 보면, 강남구와 서초구는 각각 0.34%, 0.30% 하락하며 16주 연속 하락세를 이어갔다. 특히 송파구는 0.50% 하락하여 약 4년 만에 최대 낙폭을 기록했다. 이는 고급 주거 단지에서조차 가격 조정 국면에 접어들고 있음을 보여주며, 시장의 심리 전환이 점차 구체화되고 있음을 보여준다.

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금리 인상과 규제에 하락 압력 가중

앞으로 서울 아파트값의 하락 압력은 더욱 커질 것이라는 전망이다. 현재 진행 중인 세제 개편으로 인한 불확실성이 시장 참여자들의 심리를 위축시키고 있으며, 고강도 대출 규제가 결합되면서 자금의 유출이 가속화될 수 있다. 여기에 최근 국내외 금융시장 동향에 따른 금리 인상 추세까지 더해지자, 주거용 부동산에 대한 투자 매력도는 상대적으로 낮아지고 있다.

정부는 종부세 과세표준 산출 기준 강화와 세율 인상을 추진 중이며, 이는 실수요자와 투기 심리를 차단하는 동시에 국가 재정을 보강하기 위한 조치로 해석된다. 그러나 이러한 정책적 충격과 시장 환경의 변화가 맞물리면서, 서울을 중심으로 한 부동산 시장 구조가 재편되는 전환점에 서 있다. 1주택자를 비롯한 일반 시민들의 세 부담 증가와 아파트 가격의 정체 현상은 향후 주택 시장의 안정화 방향을 가늠하는 중요한 지표로 작용할 것으로 보인다.