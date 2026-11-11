서예가 한창환, 419일 6만5천km 순환세계일주로 한글과 평화 전파

서예가 한창환이 한글과 서예 퍼포먼스를 통해 현지인들에게 문화를 선물하며 419일 동안 6만5천㎞의 유라시아 일주를 완료했다. 한글의 창제 원리와 평화 철학을 알리며 교육 현장의 실태도 조사했다.

서예가 한창환 지구학당 대표는 2026년 11월 11일, 419일 동안 6만5천㎞를 이동하며 한글과 서예 퍼포먼스를 세계 각국에 전파했다. 자동차를 한지와 붓, 먹물로 채워 한글을 위한 문화 여정을 시작해 유라시아 전역을 순환했다.

한글과 서예를 이용한 세계순회

한창환 대표는 2026년 11월 11일 이전부터 동대문구 회기로 세종대왕기념관에서 '한글 싣고 자동차 세계일주' 출정식을 가지며 서문을 밝힘으로써 여행의 목적과 의의를 제시했다. 세종학당, 한글학교 등 주요 교육기관에서 약 1시간 30분씩 한글 창제 원리와 평화 철학에 대한 강의를 진행했으며, 상황에 따라 한글 기원과 인류의 평화를 주제로 한 1시간 강연을 이어갔다.

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현지 방문 중 가장 활발히 호응을 얻은 것은 대형 한지에 붓글씨를 써서 퍼포먼스를 선보인 것이었다. 우즈베키스탄 타슈켄트에 있는 세종학당에서는 일주일간 머물며 600명의 학생에게 한글 이름을 서예로 써 주는 행사를 진행했다. 학생들은 한글서를 들고 기념사진을 찍으며 한글의 아름다움과 뜻을 체험했다.

결과와 한국어 교육 현장의 실태

한창환 대표는 '훈민정음 해례본은 단순한 문자 해설서가 아니라 자연의 이치를 담은 철학서'라며, 문화 교류를 통한 학습 기회와 함께 단 한 글자씩 부여되는 한글의 우수성을 강조했다. 그는 현지인 이름을 한글로 표기하는 과정에서 한글이 다양한 언어의 발음을 완전하게 재현할 수 없는 점을 지적하며, "이중모음 활용 확대와 자음 명칭·표기 체계의 재검토가 필요하다"고 주장했다.

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여행 동안 한창환 대표는 해외 한글 교육 현장의 운영 부실, 폐쇄적 조직문화, 기관 간 협력 부족 등의 문제를 직접 목격했다. 이러한 문제점들은 한국의 한글 교육이 국제사회에서 보다 투명하고 협력적인 방향으로 나아가야 함을 시사한다.

여행 비용과 향후 계획

전체 여행 비용은 1억 원을 초과했으며, 유류비만 2,300만 원 이상이 소요되었다. 2011년형 중고 카니발 차량이 여덟 차례 고장 나고, 국경 통과 시 10시간이 걸리는 등 여러 난관을 극복하면서 여행을 이어나갔다. 조지아에서는 차량에 적힌 응원 문구가 입국을 거부하는 사태가 발생해 단식 항의와 대사관의 도움으로 입국을 허가받았다.

한창환 대표는 이번 여행의 가장 큰 수확은 '공부 거리가 많아졌다'는 점이라며，세계 곳곳에서 만난 사람들과 교육 현장은 앞으로의 연구 과제와 평화 전파 방안을 고민하도록 만들었다고 말했다. 그는 앞으로 일본과 동남아시아, 파키스탄을 연결하는 새 자동차 여행을 계획하며 한글 교육기관 방문과 서예 활동을 지속할 계획이라고 밝혔다. 또한 북미와 중남미를 향한 여정도 준비 중이다.