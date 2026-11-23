팔레스타인 요르단강 서안지구 라말라 인근에서 이스라엘 정착민들이 차량 12대를 태우고 폭력을 자행하는 사건이 발생했다. 이스라엘 정부가 이를 소수 극단주의자의 일탈로 규정하며 대응을 미루는 사이 국제사회의 비판과 국내 야당의 반발이 거세지고 있다.

팔레스타인 요르단강 서안지구 라말라 인근 카프르 말릭 에서 이스라엘 정착민 들이 차량 12대를 불태우는 등 극단적인 폭력 행위를 자행했다. 지난 22일(현지시간) 발생한 이 사건으로 인해 해당 지역 주민들은 생명의 위협을 느끼며 공포에 떨고 있다. 정착민들은 주거지 담벼락에 '아랍인에게 죽음을' 등의 적대적 문구를 스프레이로 남기며 침략적인 의도를 드러냈다.

이스라엘 정착민 방화 및 살인 사건 상세 내역

로이터통신 등 외신 보도에 따르면, 극단주의 성향의 이스라엘 정착민 수십 명이 라말라 인근 팔레스타인 마을 4곳을 습격했다. 이들은 차량 최소 12대에 방화하고 주거지 벽면에 '이건 시작일 뿐 복수는 오지 않았다', '아랍인에게 죽음을' 등의 히브리어 문구를 남겼다. 이러한 정황은 단순한 질서 위반을 넘어 조직적이고 계획적인 테러 행위에 가깝다는 지적을 낳고 있다.

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이번 방화 사건은 최근 급격히 고조된 서안지구 폭력의 연장선상에 위치한다. 지난 21일 함자 마수드 살림 압도(42)가 정착촌 인근에서 총격으로 사망했으며, 16일에는 파드하 푸하이다트(72)가 정착민 총에 맞아 숨졌다. 일주일 전인 9일에는 14세 모아타즈 이야드 다글라스가 이스라엘군 총에 목숨을 잃는 등 연속적인 인명 피해가 보고되고 있다.

유엔 인도주의업무조정국(OCHA)은 이달 10일부터 16일까지 서안지구 마을 30곳에서 40건의 사상자 발생 및 재산 피해 사건이 있었다고 밝혔다. 이러한 데이터는 폭력이 특정 시점에 국한되지 않고 지속적으로 확산되고 있음을 보여주는 핵심 지표이다.

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이스라엘 정부 및 기드온 사르의 대응 입장

논란이 커지자 베냐민 네타냐후 총리 치하의 이스라엘 과도정부는 사건을 '소수 극단주의자의 일탈'로 규정하며 선을 그었다. 기드온 사르 외교장관은 "소수 극단주의자가 저지른 기물 파손 및 방화 공격을 강력히 규탄한다"며 "이스라엘 당국은 엄격한 법 집행에 확고한 의지를 갖고 있다"고 밝혔다.

그러나 국제사회와 현지 주민들은 이스라엘 당국의 '엄격한 법 집행'이 정착민과 팔레스타인 주민에게 차별적으로 적용된다고 비판한다. 다글라스는 차량에 돌을 던졌다는 이유로, 푸하이다트는 집 밖에 서 있다가 총격을 당하는 등 피해 상황에 따라 사법 처리의 격차가 뚜렷하다는 주장이다.

실제로 서안지구 연쇄 방화 사건 후 경찰이 수사에 착수했으나, 이튿날까지 체포된 이스라엘 정착민은 없었다. 푸하이드트 사망 이후에도 체포 소식이 확인되지 않았으며, 지난 달 WP 기자 및 유럽 외교관 폭행 사건으로 10명이 체포된 뒤 9명이 이틀 만에 풀려나는 등 형사 책임 추궁이 느슨하다는 지적이 나온다.

헤브론 군사 작전 및 네타냐후 정부 영향

이스라엘군은 요르단강 서안지구 헤브론에서 대규모 군사작전을 전개하며 팔레스타인 주민 약 2000명이 피란길에 오르게 했다. 이스라엘군은 오는 25일 총선 당일 서안지구와 연결되는 모든 육로 통행로를 폐쇄하기로 했다. 총선 직전 치러진 이러한 봉쇄 조치는 tensions를 고조시키는 직접적인 원인으로 작용하고 있다.

야권은 네타냐후 정부의 방조 아래 서안지구의 폭력이 자행되고 있다고 주장한다. 가디 아이젠코트 야샤르당 대표는 연정 협상 과정에서 "유대와 사마리아에서 발생한 방화 공격은 모든 의미에서 '유대인 테러' 행위"라고 규정하며 극단주의 단체가 국가 안보와 외교 관계에 심각한 피해를 입히고 있다고 비판했다.

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이스라엘 야당 뿐 아니라 전통적 우방인 미국 내에서도 이스라엘에 대한 비판의 목소리가 커지고 있다. 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 NYT 인터뷰에서 하원의장 취임 후 100일 이내에 '서안지구 폭력 방지법'을 추진하겠다고 밝혔다. 영국과 호주는 최근 이스라엘 점령지를 대상으로 한 제재를 발표하는 등 국제적 고립이 심화되는 양상이다.

국제사회 반발 및 레바논 점령지 문제

이스라엘군의 점령지 내 인권 침해 행위는 레바논에서도 논란을 일으켰다. 이스라엘군 대변인 엘라 와위야 중령은 레바논 독립기념일을 맞아 데블 마을 중학교를 무단 침입해 학생들과 만나는 영상을 SNS에 공개했다. 레바논 총리 나와프 살람은 "점령군은 이미지를 개선하거나 군사 지배를 강요할 목적으로 아이들을 이용할 권리가 없다"고 강력 비판했다.

현재 서안지구 주민들은 일상 속에서 침뱉기, 폭행, 돌 던지기 등 침략적인 폭력에 노출된 상태다. 현지 보호 동행 활동가들은 정착민의 움직임을 감시하며 피해를 최소화하려 노력하고 있으나, 구조적 개선이 없는 한 안전은 담보될 수 없다는 것이 현지 사정이다.

한편, 이번 사건이 발생한 라말라 인근 지역에서는 장례식과 추모 행사가 잇따르고 있다. 지난 21일 숨진 압도의 장례식에서 조문객들은 쿠란 구절을 낭독하며 사망을 애도했으나, 그 빈자리는 다시 새로운 폭력의 위협으로 메워지고 있는 실정이다. 네타냐후 정부의 과도기적 통치 기간 동안 서안지구의 안정은 요원한 상태다.