서소문 고가차도 철거 중 상판 붕괴…3명 사망·3명 부상

서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 안전점검 중 상판이 무너져 3명이 숨지고 3명이 다쳤습니다. 사고로 인해 서울역~신촌역 열차 운행이 중단됐습니다.

서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 상판 붕괴 사고가 발생해 3명이 사망하고 3명이 부상을 입었다. 26일 오후 2시 30분쯤 철거 중이던 고가차도의 상판 일부가 무너지면서 아래쪽 공사 관계자와 차량을 덮쳤다.

사망자는 안전점검을 수행 중이던 감리단장, 현장관리소장, 외부 전문가로 확인됐다. 부상자는 구조돼 인근 병원으로 이송됐다. 무너진 고가가 아래 철로를 덮치면서 서울역에서 신촌역 사이 열차 운행도 중단됐다. 소방과 경찰은 서소문 고가 철거작업에 대한 서울시의 안전점검 중 구조물이 붕괴해 사고가 발생했다고 보고 있다.

서울시 도시기반시설본부 관계자는 현장 브리핑에서 오전 1시 30분부터 2시 30분까지 슬래브 절단작업을 진행하던 중 슬래브에 2.9cm 높이의 단차가 생겨 주저앉았다고 설명했다. 이에 공사를 중단하고 오후 2시부터 안전진단을 시행하던 중 상판 일부가 갑자기 붕괴했다. 서울시는 상판을 떠받치던 거더가 끊어지면서 사고가 일어난 것으로 추정하고 있다.

사고 당시 현장에는 서울시 관계자와 감리단, 안전진단업체 관계자, 외부 구조 전문가 등 총 9명이 안전점검을 진행 중이었다. 1966년 지어진 서소문 고가차도는 길이 335m, 폭 14.9m 규모로 충정로역과 시청역을 잇는 18개의 교각으로 구성됐다. 노후화로 2019년 3월 콘크리트 조각이 도로 위로 떨어지는 등 안전 문제가 불거졌고 정밀안전진단 결과 D등급 판정을 받아 철거가 결정됐다. 지난해 4월 철거 공사가 시작됐으며 현재 공정률은 87.19%로 계획보다 빠른 진행 상태였다. 서울시는 김성보 시장 권한대행 지시로 재난안전대책본부를 구성해 사고 수습과 유가족 지원, 교통 대응 등에 나설 예정이다.

전문가들은 전형적인 건설사고 패턴을 보인다며 구조 검토와 작업 지시의 적절성을 따져야 한다고 지적했다. 이재명 대통령과 국무총리, 행정안전부 장관 등은 사고 수습과 재발 방지를 긴급 지시했으며 정치권과 경찰도 수습 및 수사에 나섰다





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