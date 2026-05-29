서소문 고가차도 철거 재개…잔해 정리 작업 한창

29일 서소문 고가차도 철거가 재개돼 붕괴 구간 상판이 모두 철거되고 잔해 정리 중이다. 서울시는 30일 오전 5시 완료를 목표로 하며, 이후 경의선 열차 운행 재개를 기대한다. 한편 사고 당시 교통통제 지연 논란도 불거졌다.

29일 서울 서소문 고가차도 철거 현장에서는 밤샘 공사로 붕괴 구간의 상판이 모두 제거된 후 잔해 정리 작업이 한창이다. 사고 당시 무너져 내렸던 슬래브는 온데간데없고 기둥만 남아 있었다. 굴삭기 6대와 덤프트럭 11대가 분주히 움직이며 철근과 콘크리트 잔해를 치우고 있었고, 먼지가 흩날리지 않도록 지속적으로 물을 뿌리는 작업도 병행됐다.

공사 관계자들은 굴착기를 이용해 구조물 잔해를 신속히 정리하며 오후까지 작업을 이어갔다. 중앙사고수습본부에 따르면, 이날 오전 4시 45분에 안전 우려가 가장 컸던 S9 구간의 거더 16개 철거를 완료했다. 중수본은 국토교통부, 고용노동부, 행정안전부, 서울시, 경찰청, 소방청, 코레일, 국가철도공단 등으로 구성돼 복구 작업을 총괄하고 있다. S9 구간과 연결된 S8 구간 거더 6개도 추가 철거 예정이며, 이후 기둥 3개는 열차 운행이 정상화된 후 별도로 철거할 계획이다.

작업 완료 목표 시점은 30일 오전 5시로, 이후 경의선 전차선 및 궤도 복구와 시험 운전을 거쳐 열차 운행이 재개될 예정이다. 중수본은 30일 토요일 경의선 첫차 운행을 목표로 안전한 현장 복구에 총력을 기울이겠다고 밝혔다. 한편, 서울시가 서소문 고가차도의 이상 징후를 감지하고도 약 7시간 동안 교통통제를 요청하지 않아 안전불감증이 피해를 키웠다는 비판이 제기됐다. 국회 행정안전위원회 소속 윤건영 더불어민주당 의원이 서울경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면, 철거 공사 기간 동안 서울경찰청에 접수된 교통통제 요청은 단 한 건도 없었다.

이에 따라 사고 발생 이후에도 차량 통행이 계속되면서 추가 위험에 노출됐다는 지적이 나온다. 서울시 관계자는 현재 공사장 인근 도로 통제가 이어지고 있으나 통제 해제 시점은 불분명하다고 밝혔다. 이번 사고를 계기로 대형 공사 현장의 안전 관리와 신속한 교통통제 절차에 대한 개선 요구가 높아지고 있다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

서소문 고가차도 철거 붕괴사고 교통통제 서울시

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

키스동상 관광객 늘었다...송중기, 송혜교 커플 파경 웃픈 효과키스동상 관광객 늘었다...송중기, 송혜교 커플 파경 웃픈 효과 강원도 태백의 '태양의 후예' 세트장과 송중기가 태어난 대전 집에 방문객이 늘고 있습니다.

Read more »

검찰 출석 앞둔 임종석 “수사가 아니라 정치···모든 과정 공개할 것”2018년 울산시장 선거 개입 의혹 관련 혐의를 받고 있는 임종석 전 실장은 내일 피의자 신분으로 검찰에 출석한다.

Read more »

29·30번 동네주민도 의문 '집밖 잘 나오지도 않던 부부가 왜…'해외 방문 이력이 없는 것으로 알려진 29번·30번 환자가 나오면서 주민들이 술렁이고 있다.

Read more »

[이태원 참사] 실종 신고 2642건…서울광장에 합동분향소(종합2보) | 연합뉴스(서울=연합뉴스) 고현실 기자=서울시는 29일 밤 용산구 이태원에서 발생한 압사 참사와 관련해 30일 낮 12시까지 실종 신고 2천642건을...

Read more »

1091회 로또 1등 당첨자 9명 각 29억 ‘대박’…당첨번호 ‘6 20 23 24 28 30’28일 제1091회 동행복권 로또 추첨 결과 ‘6, 20, 23, 24, 28, 30’이 1등 당첨 번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 ‘44’다. 6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 9명으로 각각 28억9847만459원을 받는다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 65명으로 당첨금은 각 6688만7780원이다. 5개 번호를 맞춘 3등 2873명은

Read more »

4.9㎜ 차이로…김우진 3관왕, 한국 양궁 금 싹쓸이 드라마한국은 파리 올림픽 양궁 남녀 개인전과 단체전 등에 걸린 금메달 5개를 모두 휩쓸었다. 김우진은 4일(한국시간) 파리 레쟁발리드에서 열린 대회 양궁 남자 개인전 결승에서 브래디 엘리슨(미국)을 세트 스코어 6-5(27-29, 28-24, 27-29, 29-27, 30-30, 10-10)로 꺾고 금메달을 따냈다. 지난 3일 열린 대회 양궁 여자 개인전 결승에서 임시현은 동료 남수현(19·순천시청)을 7-3(29-29, 29-26, 30-27, 29-30, 28-26)으로 꺾고 금메달을 차지했다.

Read more »