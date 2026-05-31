서소문 고가차도 붕괴, 안전불감증의 대가

서울 서소문 고가차도가 새벽 단차 보고 12시간 만에 붕괴, 3명 사망·3명 부상. 반복되는 인재와 안전불감증의 전형을 보여주며, 위험 신호 무시의 대가를 경고한다.

새벽 2.9㎝의 단차가 보고된 지 12시간 만에 서울 서소문 고가차도 가 무너졌다. 현장 점검을 위해 고가차도 아래로 들어간 관리자들은 붕괴를 예상하지 못했다. 다행히 철도 운행과 보행 통제가 이루어지지 않았지만 대형 참사로 이어지지 않은 것은 기적에 가깝다.

붕괴 직전 오토바이 한 대가 간신히 피해 갔고, 건너편 횡단보도에는 시민들이 서 있었으며, 열차도 지나갔다. 이 사고로 현장 관리자 3명이 사망하고 3명이 부상했다. 시민들은 '내가 거기에 있었을 수도 있다'는 두려움에 휩싸였다. 온라인에서는 '매일 지나는 길', '자주 가는 식당이 근처'라는 반응이 이어졌다.

이번 사고는 '안전불감증'의 전형적인 예다. 1994년 성수대교 붕괴, 2023년 분당 정자교 붕괴, 같은 해 오송 지하차도 참사, 2022년 이태원 참사와 같은 패턴을 보인다. 위험 신호가 여러 번 감지되었음에도 경고를 무시한 결과다. 서소문 고가차도는 2023년에 이미 균열이 발견되었지만 보강 조치가 미뤄졌다. 원인 규명이 진행 중이지만, 이번 사고는 충분한 통제와 안전 조치 없이 발생한 '인재'일 가능성이 크다.

사고 후에는 현장 근로자나 실무자의 과실을 탓하는 네 탓 공방이 벌어지고, 책임자 처벌을 놓고 법정 다툼이 이어진다. 안전대책은 사후에야 쏟아져 나오지만, 사람들의 관심이 식으면 또 다른 안전불감증으로 이어진다. 울리히 벡은 현대사회를 '위험사회'라고 정의했다. 자연재해보다 인간이 만든 위험과 관리 실패가 더 큰 위협이 된다는 뜻이다.

한국의 교량, 지하철, 터널 등 주요 인프라는 1970년대에 완공되어 노후화가 진행 중이다. 기후변화로 인한 극한 기후까지 겹쳐 위험 불확실성은 더욱 커지고 있다. 서소문 고가차도 붕괴는 단순한 노후 시설 붕괴가 아니다. 안전 점검을 위한 현장 점검 중에 발생한 사고라는 점이 가장 뼈아프다.

서울시는 철저한 원인 규명과 함께 안전 관리 체계 전반을 재검토해야 한다. GTX-A 삼성역 철근 누락 사태에서도 '시공 오류'라며 안전 문제를 일축했지만, 이제는 '안전감수성'을 키워야 할 때다. 위험 요소를 빠르게 인지하고 민감하게 대응하는 능력이 필요하다.

'설마'가 아니라 '혹시라도'라는 마음가짐으로 접근해야 한다. 이성희 전국사회부장은 이번 사고를 계기로 안전 불감증에서 벗어나야 한다고 강조했다





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