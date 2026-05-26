서소문 고가차도 철거 중 붕괴 사고…코레일, 서울~행신 KTX 27일도 중지 및 임시열차 투입

서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 발생한 고가 구조물 낙하 붕괴 사고로 인해 코레일이 27일 서울∼행신역 구간 KTX 운행을 중지하고, 심야 임시전동열차를 추가 운행하기로 했다. 모든 ITX-새마을·마음 열차는 수원역에서 출도착하며, 승객들은 코레일톡과 고객센터를 통한 실시간 정보 확인이 필요하다.

서울 서대문구 서소문 고가차도 에서 26일 오후 2시 32분께 철거 작업 중이던 고가 구조물이 낙하하는 중대한 사고가 발생했다. 이 사고로 인해 인명 구조 및 수색 작업이 즉시 진행되었으며, 소방 관계자들이 현장에 투입되어 생존자 수색에 총력을 기울이고 있다.

코레일은 사고 수습을 위해 즉시 대응에 나서, 서울역 대합실 전광판을 통해 운행이 중단된 열차 정보를 실시간으로 안내하고 있다. 코레일은 사고 현장이 서울시 구역인 만큼, 서울시의 복구 작업이 상당 시간 소요될 것으로 예상되며, 이에 따라 27일에도 서울∼행신역 구간 KTX 운행을 중지하기로 결정했다. 모든 ITX-새마을과 ITX-마음 열차는 수원역에서 출발하고 도착하도록 운행 경로를 변경하였다. 이용 고객의 불편을 최소화하기 위해 코레일은 27일 오전 1시 50분까지 심야 임시전동열차를 총 4회 추가 운행하며, 경부선, 경인선, 경원선, 경의중앙선 등 4개 주요 노선에 걸쳐 임시열차를 투입한다.

출·도착역이 상황에 따라 변경될 수 있으므로, 열차 이용 전 반드시 모바일 앱 '코레일톡'과 코레일 홈페이지, 철도고객센터(1588-7788)에서 최신 운행 시각과 상황을 확인할 것을 당부했다. 이번 사고는 철거 작업 중 발생한 것으로, 구조물 붕괴 원인과 안전 관리 점검에 대한 전방위적인 조사가 이루어질 것으로 보인다. 코레일과 관계 당국은 추가 인명 피해를 방지하기 위해 현장을 통제하며, 복구 작업 일정과 열차 운행 정상화 시점을 조속히 마련할 계획이다. 승객들은 대체 교통 수단을 안내받거나 임시열차를 이용할 수 있으나, 장기적인 운행 중단이 예상됨에 따라 출퇴근 및 장거리 이동 계획에 차질이 빚어질 수 있다. 사회적 합의가 필요한 도시 인프라 철거 작업의 안전 기준에 대한 논의도 다시 촉구될 전망이다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

서소문 고가차도 붕괴 사고 철거 작업 코레일 KTX 운행 중단 임시열차 서울역 수원역 인명 수색 철도 안전

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

삼전닉스 2배 ETF 27일 뜬다…한방에 60% 손익·횡보장선 쥐약레버리지 ETF·ETN 18종 출시 변동성·매매동향·괴리율 주시 당국 “미숙련 투자자 유입 우려” 업계 “판촉성 이벤트 제한 불만”

Read more »

삼전·하닉 2배 ETF 27일 출시…“횡보장선 원금 손실 볼수도”오는 27일 삼성전자와 SK하이닉스 주가의 하루 등락률을 두 배로 추종하는 단일종목 레버리지·인버스 ETF(상장지수펀드) 및 ETN(상장지수증권) 18개 종목이 일괄 상장된다. 예컨대 일반 ETF가 100→130(30% 상승)→100(23% 하락)으로 원금을 유지할 때, 2배 레버리지 ETF는 100→160(60% 상승)→86(46% 하락)이 되면서 원금의 14% 손실이 생긴다. 윤정인 피보나치 자산운용 글로벌 최고경영자(CEO)는 '특정 종목 쏠림 위험이 더 커질 수 있다'며 '이러한 고변동성이 지속되면 장기 가치 투자자들 입장에서는 한국 증시가 투자하기 어려운 시장이 될 수 있다'고 경고했다.

Read more »

행안부 예산 27억 끌어다 관저 공사?…특검, 김건희 개입 정조준윤석열 정부의 ‘관저 이전 의혹’ 사건을 수사 중인 2차 종합특검팀(특별검사 권창영)이 김대기 전 대통령 비서실장을 구속하며 김건희 여사의 개입 여부로 수사를 확대하고 있다. 앞서 경찰 및 김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 이른바 ‘여사님 업체’로 불린 21그램에 대한 윤석열 정부의 특혜 여부에 방점을 찍고 수사한 것과 달리, 종합특검팀은 관저 이전 과정의 불법적인 예산 전용이라는 틀에서 사건을 수사 중이다.

Read more »

삼성전자 DX노조, 투표 중지 가처분 신청…노노갈등 지속(서울=연합뉴스) 김민지 기자=삼성전자 노사가 마련한 잠정합의안에 대한 찬반투표가 내일(27일) 종료되는 가운데, 삼성전자 비반도체 직원 중...

Read more »

'투자금 녹아내릴수도'…'10만명 대기' 삼전닉스 레버리지 유의점은(서울=연합뉴스) 김태종 기자=삼성전자와 SK하이닉스를 단일종목으로 하는 레버리지 ETF(상장지수펀드)가 27일 국내 시장에 처음 상장된다.

Read more »

[오늘의 운세] 5월 27일 | 중앙일보2026년 5월 27일 수요일 (음력 4월 11일) 쥐 - 재물 : 보통 건강 : 보통 사랑 : ♥ 길방 : 北 36년생 정에 끌려가면 안 되니 끊어라. 원숭이 - 재물 : 보통 건강 : 보통 사랑 : 베풂 길방 : 南 44년생 시대에 맞춰 살기가 쉽지 않다. 닭 - 재물 : 보통 건강 : 보통 사랑 : 베풂 길방 : 西 45년생 잊거나 헷갈릴 수 있으니 잘 보이는 곳에 보관.

Read more »