서소문 고가차도 철거 공사 현장서 붕괴 전 이상 징후 발견...열차 통제 요청 안함

서소문 고가차도 철거 공사 현장에서 붕괴 전 이상 징후를 발견하고도 사고 직전까지 철로 통제를 요청하지 않은 것으로 나타났다. 서울시는 이번 붕괴를 예상하지 못했다는 입장이다.

서울시가 서소문 고가차도 철거 공사 현장에서 붕괴 전 이상 징후를 발견하고도 사고 직전까지 철로 통제를 요청하지 않은 것으로 나타났다. 고가 하부로 경의선 철도가 지나는 위험 구간에서 구조물 처짐이 확인됐지만, 사고 직전까지 열차가 통제되지 않았던 셈이다. 27일 서울시청에서 브리핑을 연 임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 '철로를 제외하고 작업 반경 양쪽 1차선에는 합성수지 방호벽을 설치했다'고 설명했다.

철로 구간은 사실상 별도 통제나 방호 조치 없이 열차 운행이 이어졌다는 의미다. 이에 대해 서울시는 안전 이상 여부를 확인하기 위한 점검 과정이었다는 입장이다. 철로 통제를 요청하려면 명확한 위험 근거가 필요했는데, 당시에는 통제 필요성 자체를 판단하기 위한 긴급 점검 중이었다는 취지다. 서울시에 따르면 사소문 고가차도 철거 작업 중 29mm 가량의 슬라브 단차를 발견한 건 사고 발생 당일 새벽 1시30분경이다.

이후 공사를 중단했고, 추가 처짐을 막기 위한 조처를 거쳐 아침 7시30분 발주기관인 서울시 도시기반시설본부에 유선 보고했다. 그리고 오전 9시30분 대면보고가 이뤄졌다. 오전 10시50분경 현장 대책마련 회의가 이뤄졌고, 오후 1시40분부터 시 공무원·외부 전문가 등 9명이 안전진단을 시작했다. 하지만 53분 뒤인 2시33분경 상부 슬라브(콘크리트 상판)를 지지하는 거더(대들보)가 붕괴했다.

이로인해 현장에 있던 감리단장과 현장소장, 외부 전문가 등 3명이 목숨을 잃었다. 서울시는 이번 붕괴를 예상하지 못했다는 입장이다. 임 본부장은 '철거 공사 설계 당시 거더 안전성에 이상이 없었다'며 '현장에서 거더가 무너질 거라곤 파악이 어려웠을 거라고 추측한다'고 설명했다.

'육안으로 구조물을 확인하기에 앞서 안전 정도를 확인하기 위한 방안을 강구할 수 없었느냐'는 취재진 질문에 임 본부장은 '공중 비계가 구조물에서 매우 가까이 설치돼 있어 지상에선 거더가 보이지 않아 정확한 상태를 파악하기 위해 (콘크리트 상판과 공중 비계 사이 좁은 공간으로) 들어갈 수밖에 없었다'고 해명했다. 서울시는 또 그동안 철도 상부 구간 공사와 관련해 24시간 연속 작업을 요청했지만, 실제로는 열차 운행이 중단되는 새벽 시간대 하루 3시간가량만 작업이 가능했다는 입장도 밝혔다.

임 본부장은 '24시간 작업을 요청한 적이 있다'며 '공단과 코레일 협의에 따라 하루 3시간 작업 시간 확보가 최선이었다'고 말했다. 서울시는 사고 수습을 위해 고용노동부 승인이 나는 대로 공중비계와 상부 거더 해체 작업을 진행해 40시간 안에 긴급 철거를 마치겠다는 계획이다. 그러나 사고 12시간 전 이상 징후가 확인됐음에도 열차 통제가 이뤄지지 않은 정황이 드러나면서, 향후 조사는 단순 붕괴 원인을 넘어 서울시의 위험 판단과 철도 통제 요청 여부가 적절했는지에 집중될 전망이다





newsvop / 🏆 6. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

서소문 고가차도 철거 공사 붕괴 열차 통제 위험 판단

United States Latest News, United States Headlines