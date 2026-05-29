서소문 고가철거 붕괴 사고, 안전관리계획 미이행과 구조물 결함이 주된 원인

서울 서소문 고가철거 현장에서 발생한 붕괴 사고는 국토안전관리원과 서울시의 안전관리계획 이행 부실과 거더 내부 강선 파손 문제로 인해 발생한 것으로 밝혀졌다. 실시간 구조물 안전성 검토와 가설 지지대 설치가 미비해 사고를 유발했다.

서울 서소문 고가차도에서 26일 오후 2시 33분에 발생한 붕괴 사고는 국토교통부 산하 국토안전관리원이 사전에 요청한 구조물 안전성 확인과 가설 지지대 보강 계획이 실무적으로 이행되지 않았다는 점이 크게 부각되고 있다.

당시 국토안전관리원은 '서소문 고가 개축 실시설계 안전성 검토의견서'에 기초해 시공 단계에서 '구조 안전성 검토 확인'이 필수적이라고 명시했음에도 불구하고, 실제 철거 작업이 시작된 4월에 가설 지지대가 설치되지 않았고, 구조물 해체 순서와 보강 계획이 무결점으로 정리되지 않았다. 붕괴에 관여한 거더는 7년 전 정밀안전진단에서 내부 강선 파단이 보고된 바 있어, 기존 설계에 없던 위험 요소가 아니라 기존 문제를 해결할 수 있는 적절한 조치가 미흡했다는 지적이 나오고 있다.

한편, 국토안전관리원은 2025년 10월에 '서소문 고가 철거공사 안전관리계획 검토 의견서'와 올해 1월의 재검토 의견서에서도 설계 안전성 검토 결과에 따라 '시공 단계에서의 안전관리계획서 작성과 제출을 반드시 한다'는 강력한 요구를 반복해왔다. 서울시는 27일 참사 관련 브리핑에서 거더에 대한 안전성에 '이상 없음'이라며 공사를 진행했다고 설명했지만, 검토 결과가 제대로 반영됐는지에 대해서는 추가 조사가 필요할 것으로 보인다. 이는 공사 현장에서 안전관리계획서 준수가 실제로 이행되지 않았을 가능성을 시사한다.

전문가들은 사고 원인 분석에서 '안전관리계획서 내용 위반이 주요 원인'이라고 지적했다. 구조물 해체 시 가설 지지대 설치와 해체 순서에 따른 위험 저감 대책이 마련되지 않으면 갑작스런 부하 변화가 구조 해체 시점에서 큰 파괴 위험을 초래한다. 서울시와 국토안전관리원은 이번 사고를 계기로 철거 공사의 안전관리가 체계적으로 정비될 필요성을 인식하고, 관련 법규와 안전관리 프로세스 개선을 추진할 방침이다. 본 사건은 도로 인프라 안전관리에서의 시스템적 약점을 드러내며, 유사 사고 방지를 위한 국가적 차원의 종합적인 접근이 요구되는 사안으로 평가된다





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