서소문 고가차도 붕괴 사고, 교통통제 실패가 원인‧서울시 안전불감증 논란

서울 서소문 고가차도 붕괴 사고와 관련된 교통통제 부주의, 철거공사 관리 미비, 체계적 사고 조사 및 이후의 교통 체계 개선 방안에 대한 내용

서울 서대문구 서소문 고가차도 에서 발생한 붕괴 사고는 사고현장에서 조사위원회 소속 관계자들이 현장조사를 진행 중인 상황에서이야기됩니다. 뉴스 보도에 따르면, 정지윤 선임기자와 함께 현장을 다니던 조사위원회 관계자들은 28일 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장을 방문해 실종자 수와 부상자 상황을 확인하며 ' 교통통제 요청의 부재'가 사고 확대를 초래했다는 점을 강조했습니다.

사고 발생은 26일 오전 7시 30분경으로 추정됩니다. 당시 철거공사에 참여하고 있던 현장 관계자로부터 붕괴 위험 상황이 유선으로 보고되었으나, 서울시는 이후 7시간이나 지난 오후 2시 33분에서야 실제 사고가 발생한 시점까지 교통통제 요청을 하지 않았다고 확인됐습니다.

이는 서울시 도시기반시설본부에서 공공기관 운송본부 등에게 보고된 내용과 일치하며, 29일에는 국회 행정안전위원회 소속 윤건영 더불어민주당 의원이 서울경찰청에 제출받은 자료를 토대로 철거공사 기간 중 서울경찰청에 접수된 교통통제 요청이 한 건도 없었다는 사실을 밝히며 '안전불감증'이 사고를 악화시켰다는 지적을 제기했습니다. 서소문 고가차도 철거공사는 2023년 4월 30일에 시작되었으며, 그간에는 서울시가 공사 과정을 지속적으로 관리하고 있었습니다.

그러나 지난해 10월 서소문 고가차도 윗부분에서 파편이 떨어진다는 민원을 받았으나 현장 점검과 방호망 설치만으로 교통통제를 요청하지 않았으며, 28일 사고 직전까지 교통통제가 실행되지 않았습니다. 이로 인해 사고 발생 시 차량과 열차가 동시에 유입되는 상황이 발생했고, 무수히 많은 사람들이 부상을 입게 되었습니다. 사상자 중 6명은{ionic:6}으로 중상자가 포함돼 있었으며, 서대문구청 직원 A씨는 차량을 몰고 다리 아래를 지나는 도중 기 직전 구조물 상에 몰려 목 골절 등의 중상을 입었습니다.

서소문 건널목은 KTX와 일반 열차가 차량 정비를 위해 기지로 이동하는 핵심 구간으로, 보통 하루 약 600회에 달하는 열차가 고가 아래를 지나갑니다. 사고 당일에도 고가 기 약 5분 전 승객 42명을 태운 KTX 열차가 고가 아래를 지났고, 1분 전 무궁화호 열차가 통과했습니다. 국토교통부는 이날 하루 전 서울시가 기 기신호를 감지하고도 코레일 등 관련 기관에 제때 알리지 않아 열차 운행 중지 등의 안전조치가 이뤄지지 않았다는 점을 비판하며 조사를 착수한다고 밝었습니다.

서울시 관계자는 '철도·도로 등 통제의 필요성 판단 과정에서 사고가 발생한 것으로 파악됐다'라며 '해당 구간은 통행 신호와 경의선 열차 통행이 중첩되는 특수 구조로, 조치가 미흡했다'는 점을 언급했습니다. 윤건영 의원은 '다른 공사보다 위험 요소가 많고, 사고 이전에도 단차가 발생한 등 위험 신호가 있었음에도 불구하고, 서울시는 교통통제 요청 등 기본적인 안전 조치를 하지 않았다'라며 '안전불감증의 심각성을 보여주는 사례'라고 지적했습니다.

이번 사고를 통해 드러난 교통통제 부조리와 철거공사 관리 체계의 부재는 국내 도로·철도 안전 관리 체계의 개선 필요성을 가시적으로 부각시았으며, 특히 고가철거시 종합적인 위험성 평가와 사전 예방 조치, 그리고 신속한 사고 대응 프로세스 구축이 시급함을 시사합니다. 서울시는 이번 일을 계기로 철거공사 현장 기준과 안전관리 지침을 강화하고, 교통통제 요청 절차를 다시 정립해 유사 사고를 방지하려는 노력을 약속했습니다





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