서소문 고가차도 붕괴 사고, 안전관리계획 승인 전 착공 드러나…법 위반 논란

서울 서소문 고가차도 철거 현장에서 발생한 붕괴 사고와 관련해, 공사가 법정 절차인 안전관리계획 승인 전에 진행된 것으로 확인되었다. 건설기술진흥법 위반 가능성과 함께 시공사 및 발주청에 대한 법적·제도적 책임 문제가 제기되고 있다.

지난 26일 오후 2시33분께 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 붕괴 사고 가 발생했다. 사고 현장 사진과 현장을 바라보는 관계자들의 모습이 언론에 보도되며 사회적 충격을 줬다. 사고 원인을 규명하기 위한 조사와 함께 공사 절차의 적법성에 대한 의혹이 제기되고 있다.

특히 이번 철거 공사가 법정 필수 절차인 안전관리계획 승인을 받기 전에 착공된 것으로 드러나 논란이 확산되고 있다. 건설기술진흥법 제62조에 따르면 시공사는 안전관리계획을 수립해 발주청인 서울시 도시기반시설본부의 승인을 받은 후에야 공사를 시작할 수 있다. 그런데 서울시가 공개한 자료에 따르면, 서소문 고가차도 철거 공사는 2025년 4월30일 착공했고 교통 규제 심의와 주민 설명회 등을 거쳐 2025년 9월부터 본격적인 철거 공사에 들어갔다. 발견된 사실은 안전관리계획 최초 승인일이 착공일보다 훨씬 뒤인 2025년 10월21일이었다는 점이다.

이후 보완이 필요해 2026년 2월25일 변경 승인을 받았지만, 이는 명백히 법이 정한 순서를 위반한 것이다. 이 법 위반 행위에 대해 시공사는 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금이, 발주청이 절차 위반을 알고도 방치했다면 300만 원 이하의 과태료가 부과될 수 있다. 국토교통부 산하 국토안전관리원은 작년 10월과 올해 1월 두 차례에 걸쳐 서울시 의뢰로 해당 안전관리계획을 검토했고, 주요 구조물의 안전성을 확인하며 가설 지지대 등 보강 계획을 마련할 것을 요구했다.

그러나 이러한 권고가 제대로 반영되지 않은 채 사고가 낳은 결과에 대해 국토부는 건설사고조사위원회 조사 결과에 따라 법적 조치를 취할 방침이다. 서울시는 "최초 승인이 조건부로 이뤄졌고 이후 변경 승인을 받았다"며 법 위반 여부는 수사가 진행 중이라고 입장을 밝혔다. 더불어민주당 문진석 의원은 이번 사고가 "오세훈표 서울시정이 시민 안전을 도외시한 상황을 보여주는 증거"라며 시공사와 서울시 관계자에 대한 합당한 처벌을 촉구했다. 현재 고용노동부는 시공사 대표를 중대재해처벌법 위반 혐의로, 경찰은 현장소장 등 시공사 관계자 4명을 업무상과실치사 혐의로 입건해 수사 중이다.

이번 사고는 고가차도 철거 공사의 안전 관리 시스템 전반에 대한 근본적인 점검과 법적·제도적 개선이 시급함을 드러내고 있다





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