서소문 고가차도 붕괴사고 수사 확대… 경찰·노동부, 시공사 관계자 잇단 입건

서울 서소문 고가차도 철거 공사 중 발생한 붕괴 사고에 대한 수사가 경찰과 고용노동부에 의해 동시에 진행되고 있다. 경찰은 시공사 흥화 소속 안전 관리·책임자 3명을 업무상 과실치사 혐의로 입건했고, 노동부는 원청 시공사 대표 등 5명을 중대재해처벌법 위반 혐의로 입건했다. 사고 직전 현장에서 파단음이 있었다는 증언과 처짐 현상 보고서 누락 가능성이 조사 대상이며, 서울시에 대한 수사 확대 여부도 주목된다.

서울 서소문 고가차도 붕괴 사고 와 관련해 경찰과 고용노동부가 수사에 박차를 가하고 있다. 사고 발생 당일 새벽 현장에서 파단음이 들렸다는 증언이 확보되었으며, 이는 경찰의 압수수색 영장에 포함된 내용이다.

현장 보고서에는 처짐 현상이 기록되었지만, 시공사나 서울시가 이를 인지했음에도 보고서에서 누락했을 가능성을 놓고 수사가 진행 중이다. 경찰은 시공사 흥화의 현장 소장급 직원을 포함한 안전 관리·책임자 3명을 업무상 과실치사 혐의로 입건하고, 추가 관계자에 대한 수사도 이어가고 있다. 서울경찰청 박정보 청장은 엄정한 수사를 강조하며 초기 증거 확보의 중요성을 설명했고, 압수수색 시기가 지방선거 사전투표 첫날이라는 점에서 제기된 선거 개입 의혴에 대해 순수한 수사적 판단이었다다고 해명했다.

한편 고용노동부는 중대재해처벌법 위반 혐의로 원청 시공사 대표 A씨 등 5명을 입건했으나, 발주자 서울시는 법상 처벌 대상이 아니어서 입건에서 제외되었다. 경찰은 붕괴 과정의 구조적 문제점을 전반적으로 조사할 예정이며, 서울시 관계자에 대한 수사 확대 가능성도 열려 있다





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