서소문 고가차도 붕괴 사고 수사 확대… 경찰·노동부, 시공사 관계자 다수 입건

서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 발생한 붕괴 사고와 관련해 경찰과 노동부가 시공업체 관계자들을 잇달아 입건하며 수사가 확대되고 있다. 사고 직전 열차 차단 문제와 안전 관리 소홀에 대한 의혹이 제기되며, 정치권에서도 선거 개입 논란이 불거졌다.

2026년 5월 26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 붕괴 사고 가 발생했다. 사고 직후 소방 관계자들이 현장에서 수습 작업을 진행했으며, 경찰은 사고 수사를 위해 압수수색을 실시했다.

경찰은 지난달 29일 시공업체 관계자 4명을 업무상 과실치사 혐의로 입건했다고 밝혔다. 시공사 흥화의 현장 소장급 직원을 포함한 안전 관리·책임자 3명이 피의자로 지목되었다. 박정보 서울경찰청장은 고가 붕괴 1분 전까지 열차 차단이 이루어지지 않은 점을 지적하며, 전반적인 안전 관리에 문제가 없었는지 수사할 것이라고 했다. 또한 초기 증거 확보가 수사 성패를 좌우하는 중요한 요소라며 압수수색의 필요성을 강조했다.

한편 노동부는 원청 시공사 대표 A씨 등 5명을 중대재해처벌법 및 산업안전보건법 위반 혐의로 입건했다. 국민의힘 오세훈 서울시장 후보는 경찰의 서울시 도시기반시설본부 압수수색을 두고 선거 개입 및 선거 공작이라 주장하며 논란이 일었다. 현재까지 사고 원인과 책임 소재를 둘러싼 수사와 정치적 공방이 계속되고 있다





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