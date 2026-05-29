서소문 고가차도 붕괴 사고: 코레일 30일 운행 재개 목표, 밤샘 복구 작업 진행

서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고로 KTX와 일반 열차 운행이 중단된 가운데, 코레일이 30일 첫 차부터 사고 구간 운행 재개를 목표로 복구 작업을 진행 중이다. 31일부터 모든 열차 운행 정상화를 전망하며, 운행률은 84.8%로 회복될 예정이다. 사고로 3명 사망, 3명 부상.

서울 서대문구 서소문 고가차도 일부 붕괴 사고 로 인해 KTX와 일반 열차 운행에 큰 차질이 빚어지고 있는 가운데, 한국철도공사( 코레일 )가 30일 첫 차부터 사고 구간 운행을 재개하기 위해 밤샘 복구 작업을 진행 중이다. 29일 코레일 에 따르면, 전철주 철거 및 신설, 전차선 가선과 케이블 포설, 신호 설비 설치, 궤도 손상 여부 확인 및 선로 점검 등 철도 시설물 복구를 마친 후 작업차량(모터카)과 열차 시운전 등 종합 안전 점검을 거쳐 행신역∼서울역 구간을 비롯해 그간 운행이 중지됐던 구간을 단계적으로 개통할 예정이다.

이후 차량 점검과 정비를 마친 열차들이 투입되면 오는 31일부터는 모든 열차 운행이 정상화될 것으로 전망된다. 이번 사고는 지난 26일 오후 2시 33분쯤 서소문 고가차도 철거 작업 중 일부가 붕괴되면서 발생했다. 이 사고로 3명이 숨지고 3명이 다치는 인명 피해가 발생했으며, 고용노동부는 즉시 작업 중지 명령을 내렸다. 이후 서울시는 추가 안전 조치를 취한 후 노동부에 공사 재개를 신청해 29일 오전 0시부터 긴급 철거 작업에 착수했다.

코레일은 이번 사고로 행신역(KTX)과 수색역(일반열차) 차량기지에 입고하지 못한 열차들을 30일부터 순차적으로 교체하며 기지에 입고할 계획이다. 전체 열차 운행률도 회복세를 보여, 30일에는 전체 758회 중 643회(84.8%)가 운행될 예정이며, 이는 29일의 73.7%보다 큰 폭으로 개선된 수치다. 고속열차(KTX·KTX-이음)는 397회 중 341회(85.9%), 일반열차(ITX-새마을·무궁화호)는 361회 중 302회(83.7%)가 운행될 전망이다. 그러나 사고 원인과 안전 관리 체계에 대한 비판이 제기되고 있다.

철거 현장에서의 안전 수칙 준수 여부와 함께, 대형 공사 현장의 안전 관리 시스템 전반에 대한 점검이 필요하다는 목소리가 높다. 특히 이번 사고로 인해 출근길 시민들이 큰 불편을 겪었고, KTX 이용객들은 열차 지연과 취소로 인해 혼란을 경험했다. 정부는 사고 조사와 함께 재발 방지 대책을 마련하겠다고 밝혔지만, 시민들의 불안감은 여전히 크다. 한편, 서소문 고가차도는 1984년 준공된 노후 구조물로, 최근 안전 진단에서 D등급을 받아 철거가 추진되고 있었다.

이번 사고를 계기로 노후 인프라에 대한 전반적인 안전 점검과 보강 작업이 시급하다는 지적이 나온다. 코레일과 서울시는 사고 수습과 함께 추가 안전 대책을 마련 중이며, 향후 유사 사고 방지를 위해 관계 기관 간 협력을 강화할 방침이다





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서소문 고가차도 붕괴 사고 코레일 열차 운행 재개 안전 관리

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