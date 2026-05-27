서소문고가 붕괴 사고, 이상 징후 발견 후 12시간 동안 보강 없이 회의만

서울 서소문고가차도 철거 현장 붕괴 사고가 이상 징후 발견 후 12시간 33분 만에 발생했으며, 이 시간 동안 구조 보강이 아닌 임시 조치와 보고·회의에 그친 것으로 드러나 안전 관리 부실이 도마 위에 올랐다.

서울 서대문구의 서소문고가 차도 철거 현장에서 발생한 붕괴 사고는 초기 이상 징후가 발견된 시점부터 실제 붕괴까지 약 12시간 33분이 소요된 것으로 확인됐다. 하지만 현장 관계자들은 이 시간 동안 긴급 보강 조치 대신 임시 처방과 보고, 회의에만 집중한 것으로 드러나 안전 관리에 심각한 허점이 있었다는 비판이 제기된다. 27일 서울시 에 따르면 사고 전날인 26일 오전 1시 30분쯤 서대문구 미근동의 서소문고가 차도 슬라브(콘크리트 상판) 중 S9 구간에 대한 철거 작업이 시작됐다.

길이 28m인 이 구간은 한꺼번에 무너지지 않도록 끝부분 7m만 남기고 나머지를 가로 방향으로 절단하는 방식으로 진행됐다. 슬라브는 교각 위에 놓인 거더(보)가 지지하고 있었고, 작업자들은 해체를 위해 거더와 거더 사이의 슬라브를 절단하고 있었다. 서소문고가의 폭은 15m로 총 16개의 거더가 설치돼 있었다. 그러나 작업 시작 약 1시간 후인 오전 2시 30분쯤, 끝부분인 15·16열 거더 중간에서 '처짐 현상'이 발견됐다.

인접한 14열 거더와의 단차는 2.9cm로 측정됐다. 현장에서는 즉시 공사를 중단하고, 추가 처짐을 막기 위해 절단 부위에 철제 플레이트를 덧대는 임시 조치를 취했다. 하지만 이후 구조적 보강 작업은 전혀 이뤄지지 않았다. 공사 중단 약 5시간 후인 오전 7시 30분에 유선 보고가 이뤄졌고, 이후 대면 보고와 감리단장·현장소장 등이 참여한 현장 점검이 진행됐을 뿐이다.

발주처인 서울시 도시기반시설본부(도기본) 내부에서도 상황 공유가 지연됐다. 당시 임춘근 도기본 본부장은 GTX-A 노선 '시공 오류' 문제로 국회 행정안전위원회에 출석 중이었고, 사고 사실을 언론 보도를 통해 처음 알게 됐다고 한다. 결국 추가 보강 없이 시간이 흐른 끝에 오후 1시 40분쯤 외부 전문가 등이 참여한 합동 안전진단이 진행됐다. 그러나 오후 2시 33분쯤 거더가 '엿가락'처럼 힘없이 무너지면서 안전진단에 참여했던 공사 핵심 관계자와 전문가 등 3명이 숨지고, 시 공무원 등 3명이 크게 다치는 참사가 발생했다.

이석종 한국토목구조기술사회 부회장은 '단차가 발생했다는 것은 해당 구조물이 부러진 상황이었을 가능성이 크다'며 '크레인 와이어로 고정하는 등의 추가 조치가 가능했지만, 철도 통제와 여건상 쉽지 않은 현장이었다'고 말했다. 이어 '안전진단 전문가가 상주했다면 사고를 막을 수 있었을 텐데 항상 문제가 발생한 후에야 전문가가 투입된다'고 지적했다. 최명기 대한민국산업현장교수단 교수도 '토목 분야 안전점검 인력에 대한 안전 확보가 전혀 이뤄지지 않았다'며 '토목 구조물도 건축물처럼 해체계획서 작성과 해체감리제도를 법제화해야 한다'고 강조했다.

서울시 관계자는 '추가 보강을 위해서는 구조적 위험이 확인돼야 했다'며 '이를 판단하기 위해 합동 안전진단을 진행한 것'이라고 해명했다. 또한 '2년 전 철거공사 설계 당시 거더는 안전한 것으로 판단됐으며, 이후 안전성에 대해서는 수사 중'이라고 덧붙였다. 한편, 이상 징후 발견부터 붕괴까지 약 12시간 동안 주변 통제가 제대로 이뤄지지 않았다는 비판도 나온다. 사고 구간 아래로는 KTX와 경의중앙선 열차, 차량 등이 수시로 통과하는 데다 3일 연속 비 예보까지 겹쳐 대형 참사로 이어질 뻔했다.

하부 철도 구간의 하루 열차 통과 횟수는 약 600회에 달하며, 특히 붕괴 3분 전과 7분 전에도 열차가 지나갔다. 7분 전 지나간 열차에는 승객 40여명이 타고 있었다. 코레일 관계자는 '7분 전 열차에는 승객이 있었고, 3분 전 열차는 회송 열차로 승객이 없었다'고 밝혔다. 박창근 관동대 토목공학과 교수는 '당연히 출입 통제 등의 조치가 이뤄졌어야 한다'며 '철거 공사 과정에서 안전 매뉴얼이 제대로 지켜졌는지 면밀히 조사해야 한다'고 말했다. 사고 현장의 특수한 작업 환경도 문제로 지적된다.

길이 493m의 서소문고가차도 철거는 지난해 9월 본격 시작돼 차량과 보행을 전면 통제한 상태로 고가 양쪽 끝에서 24시간 작업 방식으로 진행됐다. 사고 당시에는 KTX와 경의·중앙선 철로 위를 지나는 S8·9구간만 남겨둔 상태였으며, 전체 공정률은 약 88.5%였다. S8·9구간은 철도 횡단구간으로, 기차가 다니지 않는 새벽 1시 30분부터 약 3시간만 공사가 가능했다. 이에 따라 3월부터 공사를 조금씩 진행하다 중단하는 방식이 반복됐다.

국가철도공단에 따르면 철도 궤도선으로부터 30m 이내는 철도보호지구로 공사 시 승인이 필요하며, 특수한 경우가 아니면 3시간만 작업 허가가 나온다. 사고 후 작성된 S8·9구간 작업계획서를 보면 해당 구간 철거에 40시간이 소요되는 것으로 나타났다. 전차선로 복구 시간을 제외하면 더 짧아진다. 이에 대해 철도 운행을 이틀간 통제한 상태에서 집중 철거공사를 진행했다면 사고를 막을 수 있었을 것이라는 지적이 나온다. 서울시 관계자는 '철도공단과 협의해 작업시간을 결정했다'고 밝혔다





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