서소문 고가차도 붕괴 사고 조사... 현장 점검자 구명줄 미착용 논란

서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 발생한 붕괴 사고에 대한 수사가 진행 중이다. 사고 현장에 투입된 작업자 및 점검자들이 추락 방지 장비를 제대로 착용하지 않았던 것으로 드러나 안전 관리 시스템에 의문이 제기되고 있다. 경찰은 관련자 대상 수사와 정밀 감식을 통해 사고 원인을 규명할 예정이다.

서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고가 발생한 지 사흘째인 28일, 현장에는 지반 탐사 차량이 투입되어 추가적인 붕괴 위험을 평가하고 있다. 사고 원인에 대한 조사가 진행되는 가운데, 국토안전관리원 이 더불어민주당 천준호 의원실에 제출한 안전관리계획서에 따르면, 시공사인 흥화건설은 철거 공사에 앞서 작업자 추락 방지 대책을 수립했었다.

이 대책에는 작업자가 고가차도 구조물에 구멍을 뚫어 구명줄을 고정한 후 작업해야 한다는 구체적인 절차가 포함되어 있었다. 그러나 서울시의 확인 결과, 붕괴 당시 현장에서 이상 징후를 점검하기 위해 비계에 올랐던 현장관리소장과 감리단장 등 5명은 구명줄을 비롯한 추락 방지 장비를 착용하지 않은 것으로 드러났다. 이들은 안전모와 방진복, 장갑만을 착용한 채 점검에 임한 것으로 알려졌다.

계획서상 대책이 '철거 작업자'를 대상으로 한 것이라는 점에서 안전점검 담당자들의 적용 여부에 대한 논란이 있을 수 있으나, 이들이 교량의 대들보인 거더가 29㎜ 내려앉는 등 명백한 사고 징후가 관측된 상황에서 점검을 위해 고소 작업을 한 만큼, 보다 엄격한 안전 조치가 요구되었다는 지적이다. 지난 26일 오후 2시33분경 서소문 고가차도의 일부가 붕괴되면서, 흥화건설 소속 현장관리소장 이모씨(60대), 감리단장 안모씨(60대), 외부 구조기술사 이모씨(50대) 등 3명이 사망하고 2명이 부상하는 중대한 사고가 발생했다.

경찰은 사고 발생 직후 서울경찰청 광역수사대장을 팀장으로 하는 50여 명 규모의 전담 수사팀을 구성해 수사에 착수했다. 경찰은 정밀 감식 결과를 분석하여 철거 공사가 절차에 따라 진행되었는지, 붕괴 조짐이 있었음에도 불구하고 무리하게 안전 진단을 실시한 것은 아닌지 등을 규명할 방침이다. 만약 안전 매뉴얼 위반이나 사고 예방 의무 소홀 등 범죄 혐의가 확인될 경우, 서울시와 흥화건설 등 관련자들을 입건한 후 본격적인 수사를 진행할 예정이다. 이 사고는 도시 내 고가차도 철거 공사의 안전 관리 시스템에 대한 근본적인 재점검을 요구하는 목소리를 높이고 있다. 장구슬 기





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