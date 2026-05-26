서소문 고가차도 철거 현장 붕괴, 1명 사망·6명 부상… 열차 운행 차질

서대문구 서소문 고가차도 철거 중 상판이 붕괴해 1명이 사망하고 6명이 부상을 입었다. 무너진 구조물이 철도를 덮치면서 서울역‑신촌역 구간 열차 운행이 중단돼 승객 이동에 큰 차질이 발생했다. 사고 원인 조사와 안전 대책이 시급히 논의 중이다.

26일 오후 2시 30분경, 서울 서대문구 미근동에 위치한 서소문 고가차도 철거 현장에서 갑작스러운 구조물 붕괴 사고가 발생하였다. 철거 작업이 진행 중이던 고가차도의 상판이 예기치 않게 무너지면서 인근 도로와 철도 구간에 낙하했고, 이로 인해 현장에 있던 작업자와 인근 통행자 총 7명이 부상을 입었다.

구조대는 신속히 현장에 출동해 부상자들을 구조하였으며, 그중 6명은 소방당국에 의해 현장에서 응급처치를 받았다. 그러나 한 명은 현장에서 이미 심정지 상태로 확인돼 즉시 치료가 이루어졌고, 추가로 확인된 또 다른 한 명은 사고 직후 사망했다. 사고 직후 철거 현장은 혼란스러운 상황이었으며, 구조 작업은 밤늦게까지 지속되었다. 사고가 발생한 순간, 무너진 고가 차도 구조물이 바로 인접한 서울역‑신촌역 구간의 철도를 덮치는 사태가 벌어졌다.

이로 인해 해당 구간을 이용하던 열차 운행이 급격히 중단됐으며, 열차 운행 차질로 인해 수천 명의 승객이 이동에 큰 불편을 겪었다. 관계 당국은 즉시 철도 안전 점검을 실시하고, 대체 버스 운행을 통해 승객들의 이동을 지원하고 있다. 또한, 철거 작업을 담당하고 있던 시공사와 관할 구청은 사고 원인 조사와 재발 방지를 위한 대책 마련에 나섰다. 현재 소방당국은 현장에 남아 있는 잔해와 구조물 파편을 정리하고, 추가적인 인명 피해를 방지하기 위해 지속적인 구조 및 안전 점검을 진행하고 있다.

사고 원인에 대해서는 철거 작업 중 안전 관리 미비, 구조물의 노후화 및 작업 환경 점검 부실 등이 주요 원인으로 추정되고 있다. 관계 당국은 이번 사건을 계기로 도시 고가차도 철거 시 안전 관리 체계를 강화하고, 유사 사고 예방을 위한 제도 개선 방안을 마련할 예정이라고 밝혔다. 이번 사고는 급격히 진행되는 도시 재개발 현장에서 안전 관리의 중요성을 다시 한 번 일깨워 주는 사례가 되었다





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서소문 고가차도 철거 현장 사고 인명 피해 열차 운행 차질 안전 관리

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