서소문 고가차도 붕괴 사고, 40시간 철거 작업 돌입…열차 운행 차질

서울 서소문 고가차도 붕괴 사고로 3명 사망, 3명 부상. 고용노동부, 철거계획 조건부 승인. 경의선 열차 운행률 80%대.

서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 가 발생한 지 3일째인 28일, 고용노동부 서울서부지청이 작업중지해제심의위원회를 열고 서울시가 제출한 철거계획서를 조건부 승인했습니다. 이에 따라 서울시는 40시간에 걸친 완전 철거 작업 에 들어갈 예정입니다.

사고는 지난 26일 새벽 철거 작업 중 거더가 2.9cm 가량 침하하면서 발생했으며, 이후 안전 진단 중 슬라브 일부가 무너져 공사 관계자 3명이 숨지고 공무원 3명이 다치는 인명 피해를 냈습니다. 노동부는 근로자 안전 조치를 동반하라는 조건을 달았으며, 서울시는 보완된 계획서를 추가로 제출했습니다. 사고 구간은 경의선 철도가 횡단하는 곳으로, 안전 조치와 철거가 완료되기 전까지 고가 하부를 지나는 열차 운행이 불가능한 상태입니다. 코레일에 따르면 사고 여파로 전체 열차 운행률은 27일 80.8%, 28일 82.3% 수준에 머물렀습니다.

서울시는 언제든 공사를 시작할 수 있도록 현장에 장비를 대기시키고 있으며, 전날 브리핑에서 철거 일정을 설명했습니다. 공중비계 철거에 6시간, 슬라브 철거와 선로 복구에 총 34시간 등 40시간이 소요될 것으로 예상되지만, 정확한 작업 재개 시점은 노동부의 최종 승인 이후에나 결정될 전망입니다. 이번 사고는 철거 작업 중 발생한 대형 참사로, 안전 관리 체계에 대한 근본적인 의문을 제기하고 있습니다. 서울시는 사고 원인 조사와 함께 재발 방지 대책을 마련하겠다고 밝혔지만, 유가족과 시민들은 철저한 진상 규명을 촉구하고 있습니다.

또한 경의선 열차 운행 차질이 장기화되면서 출퇴근 시민들의 불편이 가중되고 있으며, 철도 당국은 복구 작업이 완료될 때까지 대체 교통 수단을 운영할 계획입니다





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서소문 고가차도 붕괴 사고 철거 작업 경의선 안전 사고

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