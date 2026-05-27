서소문 고가차도 붕괴 사고... 노후화 심각한 구조물 '예고된 사고'

서소문 고가차도 철거 공사 현장에서 발생한 붕괴 사고를 두고, 사전에 포착된 위험 신호를 제대로 관리하지 못해 발생한 '인재'일 가능성이 제기되고 있다. 구조물 이상 징후가 확인돼 공사가 중단됐지만, 결국 상부 구조물이 무너져 사망자까지 발생하면서다.

서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 공사 현장에서 발생한 붕괴 사고 를 두고, 사전에 포착된 위험 신호를 제대로 관리하지 못해 발생한 '인재'일 가능성이 제기되고 있다. 구조물 이상 징후가 확인돼 공사가 중단됐지만, 결국 상부 구조물이 무너져 사망자까지 발생하면서다. 27일 소방당국 등에 따르면 전날 오후 2시33분께 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 공사 현장에서 상부 구조물이 붕괴해 차량을 덮쳤다.

이 사고로 현장관리소장과 감리단장, 외부 구조전문가 등 3명이 숨졌고, 서울시 공무원 2명과 주민센터 직원 1명 등 3명이 다쳐 치료를 받고 있다. 붕괴된 구조물 일부가 인근 경의선 전차선 위로 떨어지면서 서울역~신촌역 구간 열차 운행도 한때 중단됐다. 1966년 준공된 서소문 고가는 서울 중구 순화동과 중림동을 잇는 길이 492ｍ 규모 고가차도다. 지어진 지 60년이 다 된 노후 구조물로, 2019년 정밀안전진단에서 안전등급 D등급 판정을 받은 뒤 철거가 결정됐다. 이후 지난해 9월부터 전면 통제와 함께 철거 작업이 이어졌고, 사고 당시 전체 철거 공정은 87.19％로, 7월 중 철거완료를 앞두고 있었다.

전문가들은 이번 사고가 붕괴 전 이미 현장에서 구조물 이상 징후가 감지됐었다는 점에 주목했다. 서울시 등에 따르면 사고 당시 현장에서는 슬라브 절단 작업 도중 단차가 발생한 사실을 확인돼 작업을 멈추고 안전진단을 진행 중이었던 것으로 전해졌다. 이는 구조물의 수평이 어긋나거나 처짐 현상이 발생했다는 뜻이다. 슬라브 단차는 붕괴 가능성을 의심할 수 있는 대표적 이상 신호 중 하나다.

붕괴 위험 징후가 확인됐다면 위험 구간에 대한 즉각적인 출입 통제와 보강 조치가 우선됐어야 한다는 게 전문가들의 지적이다. 정진우 서울과학기술대 안전공학과 교수는 '붕괴 사고로 이어질 수 있으니 붕괴 피해 영향 범위 안에 있는 것들은 다 제거했어야 했다'며 '무너진 구조물이 차량을 덮쳤는데, 붕괴 우려가 있는 곳에 차량이 있었다는 것 자체가 쉽게 이해되지 않는다'고 말했다. 정 교수는 또 '낙하 시 피해가 예상되는 구역은 출입 통제를 했어야 하고, 점검 인력 역시 붕괴 가능성을 충분히 염두에 두고 접근했어야 했다'면서 '그런 부분에서 미흡했던 것으로 보인다'고 짚었다.

서소문 고가 하부로 경의선 철도가 지나가는 만큼 붕괴 징후 감지 직후 좀 더 보수적으로 대처했어야 한다는 지적도 나왔다. 토목시공기술사이자 건축공학 박사로, 현장 경험을 가진 신영철 경제정의실천시민연합 국책사업감시단장은 '슬라브 단차가 확인됐다면 일대를 우선 통제하고 지지대 같은 보강 작업을 먼저 했어야 하지 않나 싶다'며 '왜 이런 상황까지 갔는지 납득하기 어렵다'고 꼬집었다. 사고 구조물이 오랜 기간 위험 신호를 보여왔다는 점도 '예고된 사고'라는 지적에 힘을 싣는다.

서소문 고가는 2019년 교각 콘크리트 탈락, 2021년 바닥판 붕괴, 2025년 보 손상 등 구조물 손상이 반복적으로 확인됐던 것으로 알려졌다. 이미 노후화가 심각한 상태였고, 결국 철거가 결정된 구조물이었다. 특히 붕괴가 발생한 S8~S9 구간은 경의선 철도가 지나는 상부 구조물로, 열차 운행과 맞물려 작업이 제한됐던 곳이다. 국가철도공단과 협의해 새벽 1시30분부터 오전 4시까지만 작업이 이뤄질 정도로 민감도가 높은 구간이었다.

그만큼 작업 과정에서 일반 철거 공정보다 더욱 안전관리가 신경썼어야 한다는 평가가 나온다. 신 단장은 '서울시가 고가 철거를 처음 하는 것도 아니고 그동안 경험도 많았는데, 이렇게 노후화가 심한 구조물이었다면 훨씬 더 신중하게 접근했어야 했다'며 '그런 부분에서 놓친 것이 있을 가능성이 높다'고 말했다. 전문가들은 해체 계획 수립과 실제 시공 과정이 적절했는지 여부가 이번 붕괴 사고 원인을 둘러싼 핵심 쟁점이 될 것으로 내다봤다.

정진우 교수는 '해체 공사 계획서가 제대로 작성됐는지, 작성됐다면 그 계획대로 작업이 이뤄졌는지, 실제 현장에서 작업자들이 절차를 준수했는지를 모두 따져봐야 한다'며 '커뮤니케이션 문제나 작업상 판단 오류 등 여러 가능성을 열어두고 원인 조사가 필요하다'고 설명했다. 전문가들은 사전에 위험 징후를 포착했음에도 붕괴를 막지 못했다는 점에서 안전관리 체계 전반을 되짚게 만드는 대목이라고도 했다. 이번 사고는 노후 인프라 철거 과정에서 안전관리 체계가 제대로 작동했는지를 묻는 사건으로 번지고 있다.

정 교수는 '붕괴 위험을 의심할 수 있는 징후가 이미 확인됐고, 현장에는 감리와 외부 전문가까지 있었지만 참사는 막지 못했다'며 '결국 이번 사고의 본질은 단순한 구조물 붕괴가 아니라, 위험을 알고도 충분히 막지 못한 것은 아니었는지 확인하는 과정이 필요하다'고 강조했다. 한편 서울시는 사고 직후 재난안전대책본부를 가동하고 현장 수습과 사고 원인 조사에 착수했다. 경찰과 고용노동부도 시공사와 감리단 등을 상대로 안전수칙 준수 여부를 들여다볼 예정이다





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서소문 고가차도 붕괴 사고 노후화 예고된 사고 안전관리

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