서소문 고가차도 붕괴 여파로 열차 운행 차질, 30일 정상화 목표

서울 서소문 고가차도 붕괴 사고로 열차 운행률이 80%대로 떨어졌다. 국토부는 30일 첫차부터 정상 운행 재개를 목표로 복구 작업 중이며, 코레일은 환불 및 지연 배상 대책을 발표했다.

27일 서울 용산구 서울역 전광판에 서소문 고가차도 붕괴 에 따른 열차 운행 중지 안내가 표시되었다. 김종호 기자가 촬영한 이 사진은 많은 시민들에게 혼란을 안겼다. 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고는 열차 운행에 심각한 차질을 빚었다.

사고로 인해 경의선 신촌역에서 서울역 구간에 단전이 발생하면서 열차 운행률이 평소 100%에서 80%대 수준으로 급감했다. 이로 인해 출근길 시민들은 큰 불편을 겪었으며, 많은 사람들이 대체 교통수단을 찾느라 분주했다. 국토교통부는 27일 오는 30일 첫차부터 정상 운행을 재개하는 것을 목표로 복구 작업을 진행하겠다고 밝혔다. 김태병 국토부 철도국장은 이날 붕괴 사고 현장 브리핑에서 현장 작업자 안전과 시민 안전을 최우선으로 하면서 최대한 29일 밤까지 복구를 목표로 하고 있으며 모든 작업이 끝나면 30일 아침 첫차부터 운행이 가능하다고 말했다.

다만 여러 장애 요인이 발생하면 복구가 주말까지 지연될 가능성도 있다고 덧붙였다. 코레일에 따르면 이날 전체 열차는 당초 계획한 683회 중 552회만 운행되어 운행률은 80.8%를 기록했다. 열차별로 보면 일반열차인 ITX-새마을, 마음, 무궁화호 등이 352회에서 307회로 87.2%의 운행률을 보였으며 고속열차인 KTX와 KTX-이음은 331회 중 245회로 74%만 운행되었다. 특히 행신에서 서울, 서울에서 청량리 구간은 운행이 아예 중지되어 해당 구간을 이용하는 승객들은 큰 불편을 겪었다.

사고 수습은 현장 안전 확인, 구조물 안전성 점검, 전 차선 복구 순서로 진행되며 각 단계마다 전문가들의 면밀한 점검이 이루어지고 있다. 불편이 이어지자 코레일은 이날 운행 중지 및 20분 이상 지연된 열차에 대해 승차권 환불 시 위약금이 발생하지 않는다고 밝혔다. 또한 이용한 열차가 20분 이상 지연된 경우 지연 시간에 따라 소정의 지연배상금을 지급한다고 설명했다. 다만 이미 지연이 예정된 열차표를 구매한 경우에는 소비자분쟁해결기준에 따라 배상금을 지급하지 않는다고 덧붙였다.

복구될 때까지 비상수송대책도 확대된다. 국토부 관계자는 KTX 운행 정상화 시점까지 SRT 입석 승차 인원을 기존 열차당 15석에서 30석으로 늘리겠다고 말했다. 아울러 코레일 관계자는 다음날 새벽 중 경기도 고양 기지에 있는 열차 14대를 디지털미디어시티역, 용산역 지하, 노량진역을 경유해 서울역으로 우회 투입하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다. 국토부는 또한 외부 전문가로 구성된 건설사고조사위원회를 구성해 사고 원인을 규명하고 재발 방지 대책도 마련할 계획이다. 이러한 조치들이 차질 없이 진행되어 시민들의 불편이 조속히 해소되기를 바란다





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서소문 고가차도 붕괴 열차 운행 중단 국토교통부 코레일 비상수송대책

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