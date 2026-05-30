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서소문 고가차도 붕괴 여파 경의선 운행 재개…정상화율 85% 내외

사회 News

서소문 고가차도 붕괴 여파 경의선 운행 재개…정상화율 85% 내외
서소문 고가차도 붕괴경의선 운행 재개KTX-이음
📆5/30/2026 12:21 AM
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서울 서소문 고가차도 붕괴 사고로 인해 중단되었던 경의선 열차 운행이 복구 작업 완료 후 재개되었으나 아직 일부 열차가 운행하지 않아 정상화율은 85% 수준이다. 강릉·중앙선 KTX-이음 서울∼청량리 구간도 정상 운행을 시작하며 31일 전 전체 운행 복귀 가능성이 높아지고 있다.

서울 서소문 고가차도 붕괴 사고로 인해 경의선 열차 운행이 일시 중단된 지 나흘 만인 5월 30일, 철도 당국이 밤샘 복구 작업을 완료하고 경의선 열차 운행을 재개했다. 앞서 문산을 출발해 파주·일산·행신·신촌 등을 거쳐 서울역으로 향하는 경의선 전동열차 첫차는 이날 오전 5시 37분께 정상적으로 발차했으며, KTX 첫 차보다는 늦게 서소문 구간을 통과했다.

복구 작업에는 전철주 철거 및 신설, 전차선 가선, 케이블 포설, 신호 설비 설치, 궤도 손상 여부 확인 및 선로 점검이 포함되었으며, 작업차량(모터카)과 열차 시운전을 통한 안전 점검이 진행되었다. 코레일은 수도권 광역철도가 전체적으로 정상 운행 중이라고 밝혔다. 그러나 전체 열차 운행 횟수는 평소 758회에서 643회로, 115회가 중지되어 운행률이 84.8% 수준에 머물렀다. 또한 ITX-새마을·마음과 무궁화호 등 일반 열차는 평소 361회에서 302회로 59회가 중지되어 운행률 83.7%를 기록할 것으로 예상되었다.

한편 강릉·중앙선 KTX-이음의 서울∼청량리역 구간도 이날 정상 운행을 시작하면서, 31일 전 전체 운행 정상화 가능성이 커지고 있다. 코레일은 열차 이용 전 모바일 애플리케이션 '코레일톡', 코레일 홈페이지, 철도고객센터(☎1588-7788)를 통해 실시간 열차 시각과 운행 상황을 확인할 것을 당부했다

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서소문 고가차도 붕괴 경의선 운행 재개 KTX-이음 코레일 열차 운행 정상화

 

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