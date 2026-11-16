서산, 광주 TA-50 추가 배치 반발 57개 마을 주민 집회

광주 군공항에서 TA-50 경공격기 추가 이전 계획에 서산 제20전투비행단 소음피해대책위원회와 57개 마을 주민이 격렬하게 반대하며 집회를 열었다.

충남 서산시 제20전투비행단 소음피해대책위원회 와 인근 57개 소음피해 마을 주민들이 16일 오전 서산시청 앞에서 집회를 열어 광주 군공항 에서 TA-50 경공격기를 추가 배치하려는 국방부 계획에 강력히 반발했다. 호남권 반도체 클러스터 조성 투자에 따른 군공항 기능 재배치 일환으로 추진되는 이 계획은 서산 시민들의 강한 거부감과 불만을 불러일으켰다.

서산 주민의 30년 소음 고통

집회에 참석한 주민들은 전투기 소음으로 인한 30년간의 피눈물 나는 고통을 호소하며, 이에 더해 TA-50 전력을 추가로 받겠다는 계획은 그들의 nerves를 다시 한 번 짓밟는 처사라고 강력히 비판했다. 주민들은 30년간 지속된 전투기 소음으로 인해 심각한 생활 불편, 만성적인 수면 장애, 그리고 재산권 침해 등을 겪어왔음을 강조했다. 이러한 장기적인 피해가 고스란히 축적된 상황에서 추가 배치는 지역 사회의 분노를 자극했다.

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57개 마을 결집한 격렬한 저항

서산 시민들은 '30년 피눈물 소음고통, TA-50 전투기 추가배치가 웬말이냐'라는 문구가 적힌 펼침막을 들고 거세게 항의했다. 또한 '소음폭탄 강행하면 부대 입구 전면봉쇄'라는 구호를 외치며, 만약 계획이 강행될 경우 군부대 입구를 전면적으로 봉쇄하겠다는 강력하고도 구체적인 행동을 예고했다. 이들은 성명서를 통해 정치권과 행정가가 피해 주민들의 고통을 정략적이거나 행정적인 협상 카드로 사용하지 말 것을 엄격히 경고했다.

송근민 위원장의 강도 높은 비판

송근민 피해대책위원장은 전투기 소음피해로 인한 고통이 우리가 늙어 죽어야 끝날 것처럼 느껴진다고 토로하며 강한 불만을 드러냈다. 그는 말 한마디나 공문 한 장 없이 전투기 이전 배치를 밀어붙이는 행위는 주민들을 완전히 무시한 것이라고 날카롭게 지적했다. 서산 제20전투비행단 소음피해대책위원회는 이러한 일방적인 추진 과정이 주민들의 의견을 전혀 반영하지 못한 채 진행되고 있다고 믿고 있다.

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광주 제206전투비행대대 임시 이전 계획

이러한 주민들의 격렬한 반대 배경에는 광주 군공항의 제1전투비행단 예하 부대 재배치 계획이 자리 잡고 있다. 광주 군공항에는 T-50 고등훈련기를 운용하는 제189비행교육대대와 제216비행교육대대가 배치되어 있으며, T-50에 무장을 결합한 TA-50 경공격기를 운용하는 제206전투비행대대도 존재한다. 이 중 제206전투비행대대가 서산 제20전투비행단으로 임시 이전 배치될 예정이다.

광주 군공항 전투기 서산 이전배치 결사반대

집회에 모인 서산시 제20전투비행단 소음피해대책위원회와 57개 소음피해 마을 주민들은 '광주 군공항 전투기 서산 이전배치 결사반대' 구호를 외치며 단결된 의지를 보였다. 집회 현장에는 주민들이 전투기 이전배치 반대 펼침막을 부착한 트랙터들을 서산시청 앞에 세워놓아, 그 규모와 강도를 visually로 증명했다. 이들은 향후 국방부의 추가 행보에 대비하여 지속적인 모니터링과 저항 움직임을 이어갈 것임을 시사했다.