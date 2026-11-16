서산 제20전투비행단 TA-50 이전배치 반발, 주민 집회 열려

광주 군공항 TA-50 경공격기의 서산 제20전투비행단 이전배치 계획에 57개 소음피해 마을 주민들이 16일 서산시청 앞 집회로 반발했다. 이완섭 서산시장은 국방부 관계자와 면담하며 주민 고통 해소 대책을 요구했다.

서산 제20전투비행단 소음피해대책위원회 와 57개 소음피해 마을 주민들이 16일 오전 충남 서산시청 앞에서 집회를 열고, 광주 군공항 에 배치된 TA-50 경공격기 의 서산 이전배치에 반대했다. 이번 집회는 공군이 호남권 반도체 클러스터 조성 투자에 따라 TA-50 경공격기 전력을 서산으로 옮기려는 계획이 알려진 뒤 나왔다.

주민들은 전투기 이전배치 반대 구호를 외치고 펼침막을 내걸었으며, 트랙터를 세워 놓고 항의 의사를 분명히 했다. 집회 현장에는 전투기 추가 배치를 규탄하는 문구가 적힌 펼침막이 여럿 걸렸다.

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TA-50 경공격기 서산 이전배치의 핵심 내용

이번 이전배치의 대상은 광주 군공항 제1전투비행단 예하 제206전투비행대대다. 이 대대는 T-50에 무장을 결합한 TA-50 경공격기를 운용하고 있으며, 서산 제20전투비행단으로 임시 이전 배치될 예정이다.

같은 광주 군공항 제1전투비행단 예하에는 T-50 고등훈련기를 운용하는 제189비행교육대대와 제216비행교육대대도 있다. 이번 계획은 이 가운데 TA-50 경공격기를 운용하는 제206전투비행대대만을 대상으로 한다.

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이번 계획은 호남권 반도체 클러스터 조성 투자와 연결돼 추진되고 있다. 공군은 광주 군공항에 배치된 전력의 일부를 충남 서산으로 분산 배치하는 방식으로 이 사안을 다루고 있는 것으로 보도됐다.

주민 단체와 서산시장의 입장 차이

서산 주민들은 30년 동안 전투기 소음으로 생활 불편, 수면 장애, 재산권 침해를 겪어 왔다고 주장했다. 주민들은 성명을 통해 이런 고통을 견뎌 온 주민들의 가슴에 다시 대못을 박는 처사라고 강하게 비판했다.

주민들은 정치권과 행정기관이 피해 주민의 고통을 정략적, 행정적 협상 카드로 쓰지 말라고 요구했다. 송근민 소음피해대책위원장은 전투기 소음피해의 고통이 우리가 늙어 죽어야 끝날 것이라고 말했다.

송근민 위원장은 말 한마디, 공문 한 장 없이 전투기 이전배치를 밀어붙이는 것은 주민들을 완전히 무시한 것이라고 날을 세웠다. 주민 단체는 이전배치 결정 과정에서 주민 의견 수렴이 없었다는 점을 문제 삼은 것으로 풀이된다.

이완섭 서산시장은 이날 오전 10시부터 군공항 이전사업단장 등 국방부 관계자들과 면담했다. 이 시장은 취재진과 인터뷰에서 주민들의 격앙된 목소리를 가감 없이 전달해 달라고 요구했다고 밝혔다.

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이 시장은 특정 지역에 혜택을 주기 위해 다른 지역에 고통을 전가하는 것은 옳지 않다고 지적했다. 주민 고통에 대한 해소 대책도 없이 이미 결정해 놓고 통보하는 속도전은 바람직하지 않다는 입장도 분명히 했다.

일부에서는 서산공항 개항과 전투기 분산배치를 연계해 협상하려는 것 아니냐는 시각이 나온다. 이에 대해 이 시장은 전혀 별개 사안이라고 선을 그었다. 서산공항을 비롯한 지역 현안에 대한 고민 없이 전투기 분산배치를 밀어붙이는 일방적 처사가 잘못됐다는 취지라고 덧붙였다.

소음피해 대책과 향후 이전 절차 쟁점

현재 확인된 일정은 제206전투비행대대의 서산 임시 이전 배치 예정이 전부다. 이전 시기와 세부 절차, 소음피해 보상이나 완화 방안은 이번 보도에서 구체적으로 확인되지 않았다.

주민들은 이전배치가 강행될 경우 부대 입구를 전면 봉쇄하겠다는 입장을 펼침막 문구로 드러냈다. 이완섭 시장 역시 주민 고통에 대한 해소 대책 마련이 선행돼야 한다는 점을 국방부 측에 전달한 것으로 알려졌다.

이번 사안은 광주 군공항 전력의 지역 분산과 서산 지역 주민 부담이라는 두 가지 쟁점이 맞물려 있다. 서산 지역 주민들과 서산시가 어떤 대책을 확보하게 될지는 국방부와 공군의 후속 발표에 따라 가려질 전망이다.