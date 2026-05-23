서부산의 대전환, 에코델타시티와 미래 첨단 산업의 글로벌 허브 도약

스마트시티 국가시범도시 에코델타시티를 필두로 르노코리아, 대한항공 등 글로벌 기업들의 대규모 투자가 이어지며 서부산이 정주 여건 개선과 미래 산업 생태계 구축이라는 두 마리 토끼를 잡고 있습니다.

부산 강서구의 풍경이 빠르게 변하고 있다. 과거 해운대나 수영구 등 동부산 지역에 비해 상대적으로 낙후되었던 서부산의 정주 여건이 획기적으로 개선되면서 이제는 살기 좋은 도시이자 첨단 산업의 메카로 거듭나고 있다.

이러한 변화의 중심에는 대한민국 최초의 스마트시티 국가시범도시인 에코델타시티가 자리 잡고 있다. 아파트 주차장에 도착한 주민이 로봇에게 짐을 맡기면, 로봇이 스스로 엘리베이터를 타고 집 앞까지 배송하는 모습은 더 이상 영화 속 장면이 아니라 에코델타시티에서 실제로 구현되고 있는 일상이다. 에코델타시티는 2012년 낙동강 하구의 수변 공간을 활용해 주거와 첨단 산업이 공존하는 친환경 수변도시를 만들겠다는 원대한 목표로 시작되었다. 한국수자원공사와 부산도시공사가 협력하여 추진한 이 사업은 2018년 정부의 스마트시티 국가시범도시로 선정되며 새로운 전환점을 맞이했다.

자율주행 버스, 순찰 로봇, 스마트 헬스케어 등 4차 산업혁명의 핵심 기술을 도시 설계 단계부터 전격 도입함으로써 대한민국 스마트 기술의 거대한 실험장이 된 것이다. 강서구 일원 11.77제곱킬로미터 부지에 조성되는 에코델타시티에는 2028년까지 총 6조 9973억원이 투입되며, 주택 3만 가구와 인구 7만 6000명을 수용하는 자족형 도시를 지향한다. 특히 최근 세물머리 구역의 일부 용지가 기회발전특구로 지정되면서 데이터센터와 친환경 에너지 기업들에 대한 파격적인 세제 혜택과 규제 완화가 가능해졌다.

이는 에코델타시티가 단순한 배후 주거지를 넘어 가덕도신공항과 연계된 글로벌 물류 및 데이터 산업의 거점으로 도약할 수 있는 결정적인 발판이 되었다. 부산시는 2028년까지 세계적인 수준의 자족형 신도시를 완성하여 서부산의 위상을 완전히 바꾼다는 계획이다. 기업들의 투자 열기 또한 뜨겁다. 가장 눈에 띄는 곳은 르노코리아다.

르노코리아는 강서구 녹산산업단지에 위치한 부산공장을 미래차 생산 거점으로 전환하기 위해 내년까지 약 1조 5000억원을 투자할 계획이다. 내연기관 중심이었던 생산 체계를 하이브리드와 전기차까지 아우르는 유연 생산 체계로 재편함으로써 글로벌 모빌리티 시장의 전동화 흐름에 빠르게 대응하고 있다. 이번 투자를 통한 생산유발효과는 약 12조원에 달하며, 직간접적으로 9만여 명의 고용 창출이 기대되어 지역 경제에 엄청난 활력을 불어넣을 것으로 보인다.

르노그룹은 부산공장을 그룹 내 핵심 수출 및 엔지니어링 거점으로 육성하고 있으며, 내년 2분기부터는 파일럿 테스트와 엔지니어링 일부 기능까지 부산으로 이전하여 기술적 역량을 더욱 강화할 예정이다. 여기에 더해 대한항공은 부산테크센터에 2000억원을 투자하여 무인기 공장을 건립한다. 미래형 무인기 제조는 물론 차세대 민항기 부품 생산과 군용기 개조 등을 수행하는 다목적 시설로 활용될 예정이며, 이는 부산시가 추진하는 부산 미래 항공 클러스터의 핵심 구심점이 될 전망이다.

무인기 시장은 AI, 물류, 재난 구조, 농업 등 다양한 산업과 연계된 고부가가치 미래 산업으로, 대한항공의 이번 투자는 지역 항공우주 분야 최대 규모의 투자로서 서부산의 산업 지도를 새롭게 그리고 있다. 물류와 식품, 그리고 고도의 R&D 센터들까지 서부산으로 모여들며 산업 생태계는 더욱 풍성해지고 있다. 롯데쇼핑은 로봇과 AI를 활용한 영국 오카도 시스템을 국내 최초로 도입한 자동화물류센터를 준공하며 첨단 물류의 시대를 열었다.

BGF리테일 역시 2600억원을 투입해 기업 보유 물류센터 중 최대 규모의 시설을 조성하여 편의점 물류의 전초기지로 활용할 예정이며, 쿠팡 또한 3000억원을 들여 첨단 물류 시스템을 갖춘 대규모 센터를 올 하반기 준공한다. 식품 산업에서도 변화가 감지된다. 농심은 AI 첨단 자동공장 기술이 집약된 부산 수출 전용공장을 통해 연간 5억 개의 라면을 생산하여 전 세계로 수출하는 K-라면의 전초기지를 구축하고 있다. 더욱 고무적인 것은 지방에서 보기 드문 고도의 R&D 센터들이 들어서며 양질의 일자리가 창출되고 있다는 점이다.

선박용 크레인 전문기업인 오리엔탈정공은 조선기자재 업체 최초로 자체 R&D 캠퍼스를 에코델타시티 내에 건립하여 기술 연구 인력을 대거 채용할 계획이다. 글로벌 바이오의약품 기업인 프레스티지바이오파마 또한 외국인 자본이 투입된 부산 최초의 바이오 제약 R&D 센터를 열어 석박사급 전문 인력을 포함한 100명 이상의 정규직을 채용하고, 그중 상당수를 지역 인재로 선발함으로써 지역 사회와의 상생 모델을 제시하고 있다. 이처럼 서부산은 스마트시티의 정주 여건 개선과 미래 첨단 산업의 집결을 통해 단순한 외곽 지역이 아닌, 부산의 새로운 성장 엔진으로 거듭나고 있다





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