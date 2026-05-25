서민금융진흥원 저신용 채무자 지원 비중 급락, 포용금융 정책 재점검 필요

국회예산정책처 보고서에 따르면 서민금융진흥원의 신용점수 하위 10% 채무자 지원 비중이 2년 사이 17%포인트 감소했다. 보증부 대출 공급이 부족해 저신용 차주의 금융 접근성이 제한되고 있어 정책 개선이 요구된다.

지난해 국내 대표 정책서민금융 기관인 서민금융진흥원 (서금원)의 신용점수 하위 10% 채무자 지원 비중이 2년 만에 17%포인트 급락한 것으로 드러났다. 이재명 정부가 ‘ 포용금융 ’을 핵심 정책 기조로 내세우고 있는 상황에서, 저신용 취약 차주의 금융 접근성을 제고하기 위해 공급 구조를 재검토해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 25일 국회예산정책처가 발표한 ‘포용적 금융 등 금융개혁 방안’ 보고서에 따르면, 서금원의 보증·융자 실적 중 신용점수 하위 10%에 해당하는 비중은 49.1%에 불과했으며 이는 2023년 66.1%에서 2년 사이 17.0%포인트 감소한 수치다.

금액으로는 3조3490억원에서 4조4940억원으로 감소해 1조원 이상이 줄어든 것으로 나타났다. 반면 신용점수 하위 20%를 차지하는 비중은 2023년 23.3%에서 지난해 40.1%로 크게 상승했다. 여기서 하위 20%는 케이시비(KCB) 기준 700점 이하를 의미한다. 이러한 변화는 정책서민금융 공급의 핵심인 ‘보증부 대출’이 최저 신용점수 대상에게 충분히 제공되지 않았기 때문이다.

정책서민금융 상품은 크게 두 갈래로 구분된다. 첫 번째는 서금원이 직접 자금을 공급하는 직접대출(융자)이며, 두 번째는 서금원이 대출금의 90% 이상을 보증하고 민간 금융회사가 자금을 조달하는 보증부 대출이다. 2023년 전체 공급 규모는 직접대출이 1조326억원, 보증부 대출이 6조6855억원으로 보증부 대출이 압도적으로 큰 비중을 차지했다. 신용점수 하위 10%에게 제공된 비중을 살펴보면, 직접대출에서는 91.4%에 달했지만, 금액이 훨씬 큰 보증부 대출에서는 48.3%에 머물렀다.

이는 저신용 차주가 직접대출에는 비교적 많이 접근하지만, 보증부 대출에서는 충분히 지원받지 못하고 있다는 점을 시사한다. 예정처는 "서금원의 사업별 지원 대상을 보면 신용점수와 무관하게 연 소득 3500만원 이하 등 기준을 설정했는데, 이는 일정 수준의 채무 상환 능력을 확보하기 위한 것으로 보이나, 결과적으로 저신용자보다는 일정 소득을 가진 중신용자 이상에게 지원이 확대되는 효과를 낳았다"며 "현재 지원 대상과 대출 기준을 개선해 저신용자에 대한 융자와 보증을 강화할 필요가 있다"고 지적했다. 서금원 관계자는 "정책금융 상품은 저신용 또는 저소득 기준 가운데 하나만 충족하면 이용할 수 있다.

저신용자 비중이 감소했다면 저소득자 비중이 늘었을 가능성도 있다"고 설명하면서 "전반적인 신용점수 상승인 ‘신용점수 인플레이션’과 상환 능력 평가 등이 복합적으로 작용한 결과라고 본다"고 밝혔다. 이와 같은 현황은 포용금융 실현을 위한 정책 방향 설정에 중요한 시사점을 제공한다





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