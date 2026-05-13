서문탁의 음악적 탐구

서문탁은 영화속의 일본판 OST 참여 의뢰를 받은 이후로는 그만 두겠다는 생각이 들지 않았고, 그의 주변에는 수많은 성공한 여성 아티스트들이 있을 거라더니, 이를 중시하고, 오가닉히 시장을 개척해보길 바란다.

가수 서문탁 의 허스키한 목소리는 1999년의 데뷔곡 ‘사랑 결코 시들지 않는’에 이어 발표한 ‘사슬’ ‘사미인곡’ 등의 히트로 인해 한국 록신을 대표하는 보컬로 자리매김했다. 이후 2010년 중반부터 MBC의 음악 경연 프로그램 으로 대중에게 재조명되기도 했다.

서문탁은 최근 휴식차 미국 로스앤젤레스에 머무르고 있는 모습과 인터뷰에서 “운 좋게 오랜 시간 활동했지만, 아직 하고 싶은 음악은 다하지 못했다. 관리도 더 하고, 오랜 활동을 위해 노력하고 있다”고 말했다. 이어 “세상은 여자가 바꾸잖아요. 제 앞에 ‘여성’을 세우는건 늘 자랑스럽죠”는 각오를 밝혔다.

서문탁은 ‘형’이라는 별명을 받았지만, ‘형’이란 별명이 생겨나서 그 반응을 예상하지 못한 것도 사실이었다. 데뷺초기 ‘남자 아니냐’는 반응도 있었으며, 이후 ‘형’이라는 별명도 따라붙었고, 서문탁은 이를 ‘토록 내려 왔을 때 저의 통념에 맞지 않다는 생각이 들었다’고 덧붙였다. 성공과 함께 서문탁은 당시의 여성 뮤지션들에게 주어지는 이미지를 경험했다. 가녀리고 소녀스러운 가수들이 많았고, 악연도 많았기에 그 당시 서문탁은 주변에서 평론을 많이 받은 것이unks.

그가 한 가지 이루고 싶은 것은 ‘나무 옆에 앉아서 노래하는 사람이 되고 싶다’는 것이라고 했다. 10월에는 전인권의 ‘제발’을 리메이크해 가요계에 반등할 예정이다. 서문탁은 “오래 노래하는 사람이 되고 싶다”고 말했다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

서문탁 록신 여성 가수 음악 경연 프로그램 미국 로스앤젤레스 뮤지션 성별 관대해지는 문화 SNS 유튜브

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

�����ũ, ���� OST�� ���ߴ�...����ƪ�� 30���� 1���׷� �����ũ(BLACKPINK)�� ���� OST�ε� �� ���� �ҵ��� ��������� ������ �۷ι� ������� �����ߴ�. �����ũ�� ������ 25�� �׷� IP ����� �� ����� ���� �������ũ �� ���ӡ��� ���� OST ���� �ɽ�(THE GIR

Read more »

������, �����õ� ����������� OST �������������� ���ؼ�������, �����õ� ����������� OST �������������� ���ؼ� - ��Ÿ������, �ۼ���-�ſ���, ����-musics, ���-���� �� ��� �����찡 ������ OST�� ���ؼ��ߴ�. �����찡 ��â�� MBC �� ��� �����õ� ����������� OST ����� Ʈ�� ���������� ���� 18�� �߸ŵȴ�.

Read more »

마침내 황금 혼문이···케데헌 ‘골든’ 빌보드 핫100 1위, 영미 양대 차트 석권넷플릭스 애니메이션 영화 의 오리지널 사운드 트랙(OST) ‘골든’(Golden)이 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫1...

Read more »

연말 OST 대전…최백호ㆍ성시경, ‘응팔’ 기념앨범까지방영 10주년을 맞은 ‘응답하라 1988’(tvN)도 출연진이 참여한 OST 음원을 따로 발매하며 ‘연말 OST 대전’에 합류했다. 올 초 ‘폭싹 속았수다’(넷플릭스)의 OST ‘희망의 나라로’로 이목을 끌었던 최백호는 지난 6일 ‘모범택시3’(SBS)의 OST ‘기다려야지’ 음원을 발매했다. ‘소녀’(오혁), ‘걱정말아요 그대’(이적), ‘청춘’(김필), ‘매일 그대와’(들국화) 등 OST로 음원 차트를 줄 세웠던 ‘응답하라 1988’(tvN)는 방영 10주년을 맞아 리메이크 음원을 출시했다.

Read more »

‘골든’ K팝 최초 그래미 수상···로제 본상 수상 불발넷플릭스 애니메이션 영화 (케데헌)의 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)이 1일(현지시간) 미국 최고 ...

Read more »

로제 ‘아파트’, 작년 세계 최고 히트곡…K팝 최초케이팝 데몬 헌터스 OST ‘골든’ 2위

Read more »