서명숙 제주올레 이사장 별세: 걷기 열풍 주도, 제주를 도보여행의 성지로

국내 걷기 열풍을 일으키며 제주를 도보여행의 성지로 만든 서명숙 제주올레 이사장이 68세를 일기로 별세했다. 기자 출신으로 제주올레를 설립, 27개 코스, 437km의 도보길을 조성하며 '치유와 성찰'을 강조하고 지역사회와의 상생을 추구했다. 제주올레는 지속가능한 관광 모델을 제시하며 생태여행 문화를 선도, 고인의 업적은 제주도와 국내 관광 분야에 큰 영향을 미쳤다.

서명숙 사단법인 제주올레 이사장이 별세했다. 고인은 국내에 ‘걷기 열풍’을 불러일으키며 제주도 를 도보여행 의 성지로 만든 인물로, 향년 68세로 세상을 떠났다. 서명숙 이사장은 제주 서귀포시 출신으로 신성여자고등학교와 고려대학교 교육학과를 졸업했다. 1985년 월간지 ‘마당’을 시작으로 ‘한국인’ 등에서 기자로 활동했으며, 1989년 시사저널 창간 멤버로 참여하여 시사지 최초 여성 편집장을 역임했다. 2005년부터 2006년까지 인터넷신문 오마이뉴스 편집국장을 지내며 20여 년간의 기자 생활을 마무리했다. 언론계를 떠난 후, 고인은 2006년 스페인 산티아고 순례길을 걷는 경험을 통해 깊은 치유와 성찰을 얻었다. 800km에 달하는 순례길을 걸으며 삶의 의미를 되새긴 고인은 고향 제주에 도보여행 길을 조성하기로 결심하고 30년 만에 귀향했다.

\고향 제주로 돌아온 서 이사장은 2007년 사단법인 제주올레를 설립하고, 같은 해 서귀포시 성산읍에 제주올레 1코스를 개장하며 본격적인 활동을 시작했다. 제주올레는 제주도의 아름다운 자연과 문화를 탐방하며 걷는 길로, 여행객들에게 심신의 치유와 성찰의 기회를 제공하는 것을 목표로 한다. 2022년 마지막 27번째 코스인 18-2코스를 개통하며 제주올레는 총 27개 코스, 437km에 달하는 대규모 도보여행길을 완성했다. 서 이사장은 항상 “여행자와 지역민, 그리고 자연이 함께 행복해야 한다”는 철학을 강조하며, 행정과 자본 중심의 개발이 아닌 자원봉사자와 지역 주민이 주체가 되는 민간 주도 방식을 통해 옛길을 복원하고 곶자왈, 해안, 마을을 연결하는 생태적 도보 여행길을 만들고자 노력했다. 그녀는 제주올레의 최우선 가치로 ‘치유와 성찰’을 내세웠으며, “올레길은 나 자신의 삶을 다시 일으켜 세운 행복한 종합병원”이라고 표현하며 걷기를 통한 심신의 회복을 중요하게 여겼다.\서명숙 이사장의 헌신적인 노력으로 제주올레는 국내 도보여행과 생태여행 문화를 확산시키는 데 크게 기여했다. 특히 제주의 자연과 문화유산을 보호하면서 지역 공동체의 지속 가능한 발전을 이끌어내는 관광 모델을 제시했다는 평가를 받는다. 제주올레는 단순히 걷는 길을 넘어, 지역 주민들에게 일자리를 제공하고 지역 경제 활성화에 기여하며, 자연 친화적인 관광 문화를 조성하는 데 중요한 역할을 했다. 이러한 공로를 인정받아 서 이사장은 2010년 재암문화상을 수상하고, 2013년 사회혁신가에게 주어지는 ‘아쇼카 펠로우’에 선정되었다. 2017년에는 국민훈장 동백장과 대통령 훈장을 수훈하는 등, 그의 업적은 널리 인정받았다. 서 이사장의 별세는 제주도뿐만 아니라, 국내 도보여행과 생태관광 분야에 큰 슬픔을 안겨주었다. 빈소는 제주 서귀포의료원 장례식장에 마련되었으며, 영결식은 10일 오전 9시 제주올레 6코스 서복공원 잔디광장에서 진행될 예정이다. 고인의 삶과 업적은 제주올레를 통해 영원히 기억될 것이다





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