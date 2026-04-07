서명숙 제주올레 이사장 별세: '길 위의 여성'의 삶을 기리며

제주올레를 창시하고 '길 위의 여성'으로 불린 서명숙 이사장이 68세의 나이로 별세했다. 그녀는 제주올레를 통해 치유와 위로의 메시지를 전파했지만, 암으로 투병하다 세상을 떠났다. 서귀포 소녀 맹숙이의 어린 시절, 언론인으로서의 삶, 산티아고 순례길 완주, 제주올레 창조 등 그녀의 파란만장한 삶을 조명한다.

서명숙 제주올레 이사장이 7일 별세했다. 손민호 기자 서명숙 ㈔ 제주올레 이사장이 7일, 향년 68세의 나이로 세상을 떠났다. 그녀는 고향 제주도에 치유와 위로의 메시지를 담은 올레길 을 조성하여 많은 이들에게 감동을 선사했으나, 정작 자신은 병마를 이기지 못하고 눈을 감았다. 서명숙 이사장은 10년 전 위암 판정을 받았지만, 굳은 의지로 술, 담배를 끊고 걷기 운동을 통해 완치된 것으로 알려졌다. 그러나 암세포는 그녀 몰래 폐로 전이되었고, 급작스럽게 병세가 악화되어 결국 세상을 떠났다. 고인이 옆구리 통증을 느껴 병원을 찾은 지 불과 20일도 채 되지 않아 늑막에 물이 차 손쓸 수 없는 상황에 이르렀다. 서귀포 자구리 해안의 거친 파도가 그녀의 마지막을 더욱 애석하게 만들었다.\서귀포 소녀 ‘맹숙이’로 불리던 서명숙 은 어린 시절 서귀포 자구리 해안에서 뛰어놀며 성장했다. 이 해안은 현재 제주올레 6코스가 지나가는 곳으로, 그녀의 유년 시절 추억이 고스란히 담겨 있다.

서명숙의 아버지는 백두산 기슭의 무산 출신으로, 인민군 탈영병으로 제주도에 흘러들어와 그녀의 어머니를 만났다. 서명숙은 1남 2녀 중 장녀로, 어머니가 서귀포 매일시장에서 운영하던 잡화점 '명숙상회'에서 어린 시절을 보냈다. 자구리, 외돌개 등 서귀포 해안은 맹숙이가 뛰어놀던 추억의 장소이며, 현재 제주올레 6, 7코스가 그 시절의 흔적을 간직하고 있다. 특히 외돌개 가는 길목의 '폭풍의 언덕' 갯바위는 그녀가 어머니에게 혼나고 혼자 울던 장소로, 맹숙이의 아픔과 성장을 함께 했다. 서울에서 대학 생활을 하며 서명숙은 사회문제에 눈을 뜨게 된다. 고려대학교 교육학과 76학번인 그녀는 '영초 언니' 천영초 선배의 영향으로 사회의식 교육을 받았고, 1979년 시국사건으로 구속되어 236일간 옥살이를 했다. 서명숙은 옥중에서 겪었던 경험을 회고록 『영초언니』에 담아냈고, 이 책은 그녀가 쓴 책 중 가장 많이 팔린 베스트셀러가 되었다. 대학 졸업 후 그녀는 여러 잡지사를 거쳐 시사저널(현 시사인)에 입사하여 국내 시사지 최초 여성 정치부장과 편집장을 역임하는 등 언론인으로서 활약했다. 김훈, 이문재 등 당대 유명 작가들과 함께 일했으며, 김훈은 서명숙을 '말 안 듣는 후배'로 기억하고, 서명숙은 김훈을 '날 아꼈던 선배'로 기억하며 끈끈한 관계를 이어갔다. 정치부 기자 시절 서명숙은 『흡연 여성 잔혹사』를 집필할 정도로 흡연가였지만, 걷기 운동을 통해 건강을 되찾았다.\2006년 9월, 쉰 살 생일을 앞두고 서명숙은 '산티아고 순례길'을 걷기 위해 스페인으로 떠났다. 사실 그녀는 길치였지만, 번아웃 증후군으로 힘든 시간을 보내며 '인생 2부'를 시작하기로 결심했다. 23년간의 기자 생활을 접고, 800km가 넘는 산티아고 순례길을 완주한 그녀는 고향 제주도에 산티아고 순례길과 같은 아름다운 길을 만들겠다는 꿈을 품게 된다. 제주도로 돌아온 서명숙은 두 동생과 함께 길 탐사에 나섰고, '시사저널' 시절 인연이 있던 안은주 현 제주올레 대표를 비롯한 여성들과 함께 제주올레 조성 사업을 시작했다. 2007년 9월, 마침내 제주올레 1코스가 개장했고, 2012년에는 제주도 전체를 잇는 둘레길이 완성되었다. 제주올레는 26개 코스, 422km로 시작하여 현재 27개 코스, 437km에 이르렀다. 제주올레는 입장료 수입 없이 운영되었기에 재정적으로 어려움이 많았지만, 제주올레는 많은 사람들에게 치유와 위로를 선사하며 큰 성공을 거두었다. 2012년 올레길에서 여성 안전사고가 발생했을 때 서명숙은 '여자인 내가, 여자가 안심하고 걸을 수 있는 길을 만들었다고 생각했는데...'라며 오열하며, 올레길의 안전과 의미를 다시 한번 되새겼다. 제주올레는 옛길을 최대한 살려 흙길과 구불길이 많고, 길 이름 '올레'는 제주도 방언으로 골목길을 의미한다. 제주올레의 성공은 '올레'를 표준어로 만들 정도로 큰 반향을 일으켰고, 전국적인 걷기 여행 열풍을 불러일으켰다. 제주도 여행의 판도를 바꾸고, 지역 경제 활성화에도 크게 기여했다. 시장 상인의 딸이었던 서명숙은 '올레길은 무조건 마을에서 시작해 마을에서 끝나야 하고 시장이 있으면 꼭 들러야 한다'는 원칙을 고수했다. 제주올레를 통해 제주도 관광객이 증가하고, 제주 이민 열풍이 일어났으며, 2025년 현재 제주올레를 걸은 사람은 1300만 명이 넘고 매년 4500명 이상의 완주자가 배출되고 있다. 제주올레로 인한 경제적 효과는 연간 1조 2000억 원에 달한다. 제주올레는 일본, 몽골에도 수출되었으며, 산티아고 순례길과 공동 완주 인증제를 시행하는 등 국제적으로도 그 가치를 인정받고 있다. 서명숙 이사장은 '올레길은 절대 빨리 걸으면 안 된다'고 강조하며, '놀멍 쉬멍 걸으멍'이라는 올레 스피릿을 실천했다. 그녀는 마지막 가는 길에서, '서울에서도 암은 내 몸에 있었던 것 같아. 20년을 건강하게 산 건 열심히 걸었기 때문이고. 올레길에서 행복해라'라는 말을 남겼다. 빈소는 서귀포의료원 장례식장에 마련되었고, 발인은 10일 오전 8시 30분, 영결식은 서귀포 서북공원 잔디광장에서 엄수되었다. 서귀포 소녀 맹숙이가 뛰어놀던 그곳에서, 그녀의 삶과 정신을 기리는 시간이 마련되었다





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서명숙 제주올레 별세 올레길 걷기 언론인

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