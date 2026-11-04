서동욱 교수, 라이프니츠의 존재론 비판과 인간 중심의 사랑 원리 제시

서강대 서동욱 교수가 18세기 철학자 라이프니츠의 신학적 필연성 주장을 비판하며, 전쟁과 우연성을 넘어 인간이 서로를 떠받치는 '사랑의 원리'가 진정한 존재 근거가 될 수 있다고 주장한다.

서강대 학교 철학과 서동욱 교수는 인간의 존재 의미에 대한 근본적인 질문을 던지며, 역사적으로 지배적이었던 신학적 필연성 논리를 비판하고 대안으로 인간 중심의 윤리를 제시했다. 많은 사람은 살아가며 자신이 왜 이 세계에 존재하는지, 혹은 신이 어떤 심오한 사명을 수행하기 위해 필연적으로 자신을 창조한 것은 아닌지 반문해 왔다.

라이프니츠 충족이유율과 완전한 세계론

17세기 철학자 라이프니츠는 '충족이유율'이라는 원리를 통해 이러한 질문에 답하려 했다. 이 원리는 충분한 근거 없이는 아무것도 생겨나지 않는다는 것으로, 어떤 것이 꼭 이렇게 존재해야 하고 없으면 안 되는지를 해명하기 위한 논리적 틀이다. 라이프니츠는 신이 가능한 모든 세계 가운데 가장 완전한 세계를 원했으며, 따라서 우리가 사는 이 세계가 그 가장 완전한 결과라고 주장했다.

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그의 관점에서 현세의 도덕적 악이나 자연재해 같은 고통도 완전한 세계를 구성하는 데 필요한 필연적 요소로 해석되었다. 그러나 이러한 주장은 곧 사람들의 의심을 샀다. 신이 가장 완벽하게 창조한 필연적인 세계 안에 완전성을 의심케 하는 결함과 악이 너무도 많이 존재했기 때문이다.

볼테르 캉디드를 통한 변신론의 붕괴

18세기 작가 볼테르는 소설 『캉디드 혹은 낙관주의』를 통해 라이프니츠 학설의 허점을 날카롭게 폭로했다. 이 작품에는 온갖 불합리한 일들 때문에 평생을 고통받음에도 불구하고 이 세상이 최선의 세계라고 믿는 철학자 팡글로스라는 인물이 등장한다. 주인공 캉디드는 교수형, 해부, 매타작, 갤리선 노예 생활 등 극단적인 고난을 겪은 팡글로스를 향해 여전히 이 세상이 최선이라고 생각하는지 묻는다.

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팡글로스는 라이프니츠가 결코 틀릴 수 없다며 자신의 신념을 굽히지 않지만, 이는 희화된 인물 설정을 통해 당시 지배적이던 변신론(辯神論)의 한계를 드러내는 장치였다. 실제로 우리가 목격하는 세계와 나 자신은 신이 창조한 완전한 필연적 구성 요소라기보다, 존재의 이유 없이 그저 있는 자에 불과하다는 인식이 확산되었다.

제1차 대전과 무질, 하이데거의 우연성 인식

변신론의 실패는 20세기 초 제1차 세계대전이라는 초유의 파국을 겪으며 더욱 깊어졌다. 전쟁만큼 이 세계가 최선도 완전하지 않음을 경험적으로 잘 보여주는 사건은 없었기 때문이다. 『특성 없는 남자』의 저자 로베르트 무질은 1차대전 직전의 오스트리아를 배경으로 한 소설에서 주인공 울리히를 통해 '충족이유율' 반대편의 '불충분한 근거 원리'를 내세웠다.

무질은 개인의 삶과 공적, 역사적 삶에서 올바른 근거 없는 일이 항상 일어난다고 지적하며, 모든 것이 하필 지금과 같이 된 데 대한 충분한 근거를 어디에서도 찾을 수 없다고 보았다. 그는 사방이 가능성과 무(無)로 가득 차 있었으며, 존재의 바탕에는 신이 아니라 '무'가 있다고 결론 지었다.

이러한 사상은 하이데거의 철학과도 맞닿아 있으며, 우리는 이유 없이 존재 속에 던져져 있을 뿐이며 아예 존재하지 않았을 수도 있다는 깨달음을 준다. 20세기 이후 사르트르는 1938년 출간된 『구토』에서 본질적인 것이 우연성임을 강조하며, 존재한다는 것은 단순히 '거기 있다'는 것일 뿐이라고论述했다.

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인간이 만드는 사랑의 원리와 미래

메이야수를 포함한 현대 철학자들은 존재에 필연적 이유가 없고 우연성만이 있다는 사상을 계속 다듬고 있다. 하지만 서동욱 교수는 신이 아닌 인간 자신이 존재함의 근거가 될 수 있는 다른 길이 열려 있다고 제안한다. 인간들은 인간을 구할 수 있으며, 위대한 일을 일으킬 수 있는 존재이기 때문이다.

인간은 동물, 자연, 타인을 돌보는 '사랑의 원리'가 될 수 있으며, 다른 존재에게 "너는 사랑 속에서 보호받고 존재하는 거야"라고 말하며 그들의 근거가 되어줄 수 있다. 결국 인간은 다른 존재를 떠받치는 자로서, 우연성에 기반한 현실 속에서 서로를 지지하는 윤리적 관계를 형성함으로써 새로운 존재론적 의미를 만들어갈 수 있다.