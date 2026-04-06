서동욱 에세이 『철학은 날씨를 바꾼다』, 날씨를 통해 삶을 성찰하다

서동욱 교수의 에세이 『철학은 날씨를 바꾼다』는 날씨를 소재로 인간의 삶, 고뇌, 그리고 위로를 탐구하는 작품이다. 인문학적 지성과 감성을 결합하여 깊이 있는 성찰을 보여주며, 독자들에게 삶의 의미를 되새기게 하고 긍정적인 마음을 갖도록 이끌어준다.

양성희 문화칼럼니스트 며칠 뒤면 변덕스러운 추위도 찾아오고, 매서운 한파도 견뎌내야 할 것이다. 추위의 횡포에 갇혀 있던 따뜻한 기운이 한두 번 풀려 나와 거리를 서성이게 되면, 마침내 감동적인 빗소리가 어느덧 저무는 거리에서 다시 내 우산 아래로 스며들 것이다. 이렇게 날씨가 존재한다. - 서동욱 , 『철학은 날씨를 바꾼다』 창밖으로 후두둑 비가 쏟아진다. 비를 몹시 좋아하는 나는, 책의 표현처럼 감동적인 빗소리가 우산 아래로 파고드는 이 순간을 오랫동안 기다려왔다. 인문학 적 지성과 섬세한 감수성이 어우러진, 서동욱 (사진) 서강대 철학과 교수의 에세이 집이다. 각종 예술, 사상, 그리고 삶의 다양한 면면들을 종횡무진 넘나들며 깊이 있게 성찰하는 내용을 담고 있다. 어느 페이지를 먼저 펼쳐 읽어도 좋지만, 글의 아름다움으로 따지자면 단연 서문이 으뜸이다. 제목에 걸맞게 서문은 날씨에 대한 이야기로 시작한다.

“날씨는 인간이 사용하는 모든 계산으로부터 벗어나 자유롭게 행동하는 고삐 풀린 야생마와 같다. 오랜 시간 동안 전해 내려오는 경전 또한 인간의 손길이 닿을 수 없는 날씨의 이 신비로운 비밀을 잘 알고 있다. ‘바람은 자기가 원하는 대로 분다. 너는 그 소리를 들어도 어디에서 불어와 어디로 가는지 알지 못한다.’(‘요한’ 3:8)” “인간을 무력하게 만드는 날씨는 늘 인간에게 겸손함을 일깨워준다.” “독일의 깊은 숲 속에 오두막을 짓고 숨어 지내기를 좋아했던 하이데거는, 오두막에 폭풍이 몰아치고 눈이 내릴 때가 철학자가 사색하기에 가장 좋은 시간이라고 말했다. 오두막을 눈으로 덮어 따뜻하게 만드는 날씨는 생각의 씨앗을 암탉의 체온으로 품어 부화시키는 부화기와 같다.” 서문과 조응하는 에필로그에서도 다시 날씨에 대한 이야기가 이어진다. “갑작스럽게 기온이 뚝 떨어져 정신을 잃을 듯했던 저녁, 술집 문을 열고 들어갈 때 보았던 길가의 고인 물은 나올 때 이미 생명을 잃은 듯 꽁꽁 얼어 있었다. 모든 것들이 겨울의 맹렬한 기세에 놀라 뿔뿔이 흩어지는 듯했다. 붉은빛은 모두 게토 안에 갇힐 수밖에 없다는 듯 온도계의 끝으로 모여드는 모습이었다.” 다음과 같은 구절도 눈에 띈다. “겨울바람이 거침없이 지나다니는 문 없는 복도처럼 삶이 고달프게 내던져져 있을 때 우리는 무엇으로부터 위로를 받는가?” 저자의 답변은 따로 있겠지만, 나는 이처럼 아름다운 문장들에서 위로를 얻는다. 삶의 고단함 속에서, 자연의 섭리와 인간의 유한함을 깨닫고, 그 속에서 위안을 찾는 여정을 담아낸 이 에세이는 바쁜 일상에 지친 우리에게 잔잔한 울림을 선사한다. 서동욱 교수는 철학, 문학, 예술을 넘나들며 삶의 다양한 측면을 탐구하고, 날씨라는 보편적인 소재를 통해 인간의 존재론적 고민을 섬세하게 풀어낸다. 그의 깊이 있는 통찰력과 아름다운 문장은 독자들에게 깊은 공감과 사색의 시간을 제공하며, 각자의 삶을 돌아보게 하는 계기를 마련한다. 서문과 에필로그를 중심으로 펼쳐지는 날씨에 대한 은유는 단순히 기상 현상을 넘어, 인간의 삶, 고뇌, 그리고 위로를 담아내는 중요한 매개체로 작용한다. 특히, 하이데거의 철학적 관점을 인용하여 날씨가 철학적 사색에 미치는 영향을 설명하는 부분은, 독자들에게 새로운 시각을 제시하며 깊은 인상을 남긴다. 또한, 겨울밤 얼어붙은 물과 붉은빛의 대비를 통해 고독과 절망을 표현하는 부분은, 인간의 내면을 섬세하게 묘사하며 독자들의 공감을 자아낸다. 이 에세이는 단순히 지식을 전달하는 것을 넘어, 독자들에게 삶의 의미를 되새기게 하고, 긍정적인 마음으로 세상을 바라볼 수 있도록 이끌어준다. 서동욱 교수의 따뜻한 시선과 깊이 있는 성찰은, 독자들에게 잊고 지냈던 감성을 일깨워주고, 삶의 아름다움을 발견하게 해줄 것이다. 양성희 문화칼럼니스





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