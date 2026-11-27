서울 서대문구와 LH가 MOU 체결 등 청년 주거 문제 해소를 위한 협력 강화에 나섰다. 청년들의 전세사기 예방, 관리비 과다 징수, 불법촬영 기기 탐지 등 구체적인 애로사항을 청취하고 행정 지원 방안을 논의했다.

서울 서대문구 가 청년층의 주거 불안정을 해소하기 위해 주요 이해관계자들과 정책 간담회를 개최했다. 26일 창천동 청년주택 '청년담다' 커뮤니티실에서 열린 5차 '청년 로그인' 간담회에는 박운기 서대문구 청장, 이정미 LH주거복지정보 대표이사를 비롯해 주거교육 참여자와 청년주택 입주자 등 청년 6명이 함께했다.

부동산 정보 비대칭 해소 시급

참석자들은 부동산 계약 과정에서 가장 큰 어려움으로 정보 부족을 지목했다. 청년 세입자가 부동산 관련 지식을 습득하는 것만으로는 구조적인 문제를 해결하기 어렵다는 지적이 나왔다. 특히 공인중개사가 등기부등본 열람을 꺼리는 등 충분한 설명을 듣지 못한 채 계약을 맺는 환경에 대한 비판이 제기되었다.

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김가원 민달팽이유니온 사무처장은 행정의 강화된 관리와 감독이 필요하다고 강조했다. 공인중개사들이 집에 대한 정보를 투명하게 제공하고 올바른 임대차 계약 형태를 안내할 수 있도록 제도적 장치가 마련돼야 한다는 것이다.

관리비 과다 징수 및 대출 이자 부담

청년들은 월세와 보증금 마련을 위한 대출 이자, 관리비 등 전반적인 주거비 부담이 크다고 호소했다. 일부 집주인이 주택 임대차 계약의 관리와 감독을 피하기 위해 월세는 낮추고 관리비를 과도하게 책정하는 사례도 확인되었다.

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이혜지 청년진보당 의원은 이화여대와 신촌 일대를 조사한 결과, 월세 30만 원에 관리비가 38만 원으로 관리비가 월세보다 높은 사례가 발견되었다고 밝혔다. 이는 개선되어야 하는 부분이라고 주장하며 실태 조명의 필요성을 제기했다.

주거비 절감으로 삶의 질 향상 기대

박진아 민달팽이주택협동조합 조합원은 보증금 대출을 갚으며 살 때 큰 부담을 느꼈다고 전했다. 감당 가능한 임대료와 보증금으로 거주할 수 있게 되면서 대학원 진학 등 주거비 부담에서 벗어난 새로운 삶을 구상할 수 있게 되었다고 밝혔다.

퇴근이나 학업 후 늦은 시간 귀가하는 청년들을 위해 동 주민센터의 생활공구 무료 대여 운영 시간 연장이 요구되었다. 이는 일상생활에 실질적으로 도움이 될 수 있는 지원 방안으로 받아들여졌다.

합의사항 및 향후 협력 방안

서대문구는 불법 카메라 탐지 및 집수리 교육 지원이 가능함을 확인하고, 이는 바로 추진할 수 있는 사안임을 밝혔다. 나아가 국회와 서울시에 이러한 정책들을 적극적으로 제안하겠다는 의지를 표명했다. 박운기 구청장은 청년들의 목소리를 경청하고 실현 가능한 지원책을 모색하겠다고 다짐했다.

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이날 간담회 직후 서대문구와 LH주거복지정보는 업무협약(MOU)을 체결했다. 양 기관은 주거 상담, 교육 프로그램 운영, 주거정보 컨설팅, 공무원 역량 강화 교육 등을 함께 추진하며 청년 주거 안정을 위한 협력 체제를 본격화했다.