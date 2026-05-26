서대문구 고가차도 철거 현장 붕괴, 작업자 3명 사망·3명 부상

서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 거더 붕괴가 발생해 현장 관리소장·감리단장·구조기술사 등 3명이 사망하고 3명이 부상을 입었다. 사고 원인 조사와 철거 작업 중단 명령이 내려졌다.

서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 발생한 구조물 붕괴 사고는 5월 26일 오후 2시 33분경 갑작스럽게 일어났다. 현장에 있던 작업자와 관계자 6명이 사망·부상을 입었으며, 이 가운데 사망자는 시공사 흥화건설 소속 현장관리소장(60대 이모씨), 감리단장(60대 안모씨), 그리고 외부 구조기술사(50대 이모씨) 등이다.

이들은 작업 중이던 거더(빔) 내부로 진입해 점검을 진행하던 중 거더가 갑자기 붕괴하면서 추락하거나 붕괴된 구조물에 맞아 숨진 것으로 추정된다. 안모씨는 현장에서 심정지 상태로 이송된 뒤 사망했으며, 다른 두 사망자는 현장 내에서 즉사한 것으로 확인되었다. 사고 직후 서대문소방서 이종운 재난안전과장은 현장을 급히 통제하고, 62명의 소방 인력과 16대의 구조 장비를 투입해 인명 구조 작업을 시작했다. 경찰도 30여명을 현장에 파견해 교통 통제와 2차 사고 방지에 힘썼으며, 현장 인근에 있던 주민센터 직원 2명과 도시기반시설본부 직원들이 함께 구조에 참여했다.

구조 작업은 약 30분에 걸쳐 진행됐으며, 부상자 3명은 인근 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다. 사고 당시 현장 주변에는 총 13명이 있었으며, 사상자 6명을 제외한 나머지 7명은 즉시 대피했다. 이번 사고는 고가차도 철거 작업이 진행 중이던 시기에 발생했으며, 해당 구조물은 이미 2019년 3월에 콘크리트 조각이 도로 위로 떨어지는 등 안전 문제가 제기돼 정밀안전진단을 받았다. 진단 결과, D등급(철거 필요) 판정을 받아 2026년 초부터 철거가 진행 중이었다.

그러나 사고 발생 직전까지도 작업은 계속 진행됐으며, 고용노동부 김영훈 장관은 사고 직후 철거 작업을 즉시 중단하고 원인을 철저히 조사하라고 지시했다. 경찰은 시공업체와 관계 기관이 철거 절차를 정상적으로 이행했는지, 안전진단 과정에 부적절한 점은 없었는지 등을 집중 조사할 예정이다. 이번 사건은 노후 인프라의 안전점검과 철거 과정의 투명성 확보 필요성을 다시 한 번 강조하고 있다





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고가차도 철거 사고 안전 진단 구조 작업 노후 인프라

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