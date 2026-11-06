샤오펑, 한국 전기차 시장 진출 속도와 조직 재편

샤오펑이 한국 법인 대표 선임과 핵심 직군 공개 채용에 나서 내년 1분기 국내 시장 진출을 준비 중이다. 주요 차종과 경쟁 구도까지 상세히 분석한다.

중국의 전기차 기업 샤오펑 이 한국 시장 진입을 위한 본격적인 행보를 시작했다. 자동차 업계에 따르면, 샤오펑 은 최근 한국 사업을 담당할 핵심 직책 4곳에 대한 공개 채용에 착수했다고 6일 밝혔다. 이는 내년 국내 시장 진출을 목표로 조직과 판매망을 신속하게 구축하기 위한 전략적 조치로 해석된다.

샤오펑 한국 법인, 핵심 직군 공개 채용 진행

샤오펑이 공개 채용을 진행하는 핵심 분야는 마케팅, 딜러망, 애프터서비스(A/S) 등이다. 구체적으로 한국 마케팅 총괄, 애프터서비스 총괄, 딜러 네트워크 총괄, 제품 마케팅 매니저 등 4개 주요 직책을 모집 중이다. 브랜드 마케팅과 신차 출시 전략 수립부터 실제 딜러 판매망 구축 및 사후 관리까지 국내 사업의 전 과정을 책임질 인력을 확보하겠다는 계획이다.

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이전 단계에서 샤오펑 한국 법인인 엑스펑모터스코리아는 이만식 전 볼보자동차코리아 세일즈·마케팅 총괄 전무를 신임 대표로 선임한 바 있다. 이 신임 대표는 오는 12월 1일 공식 취임할 예정이며, 볼보자동차코리아에서 23년간 재직하며 영업, 마케팅, 제품 전략, 딜러 네트워크 개발 등 광범위한 경험을 축적해 왔다.

이만식 대표 주도하의 연내 조직 구축 계획

이만식 신임 대표를 중심으로 샤오펑은 연내 국내 사업 조직과 딜러 판매망 구축을 추진할 예정이다. 조직과 인프라가 갖춰지면 환경부와 국토교통부의 관련 인증 절차를 밟게 되며, 이를 통과하면 이르면 내년 1분기에 국내 시장에 진출할 수 있는 길이 열리게 된다.

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출시 유력 차종으로는 중형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) G6와 프리미엄 전기 미니밴 X9 등이 거론되고 있다. 샤오펑은 이러한 모델들을 통해 한국 소비자에게 접근하며, 앞서 언급된 마케팅 및 서비스 책임자들과 함께 초기 시장 안착을 도모할 것으로 예상된다.

중국 업체들의 한국 시장 공략 경쟁 심화

샤오펑의 진출은 다른 중국 완성차 업체들의 한국 시장 공략 확대와 맞물려 있다. 이미 비야디와 지커가 국내 시장 진출에 나섰으며, 창청자동차(GWM)도 한국 진출을 추진 중인 것으로 알려졌다. 또한 둥펑자동차는 이미 국내에서 마사다 브랜드로 차량을 수입·판매하며 존재감을 드러내고 있다.

반면, 초기 관심사를 모았던 샤오미는 속도 조절에 들어간 것으로 전해졌다. 샤오미는 최소 내년까지 국내 차량 판매를 추진하지 않고, 당분간 시장 상황을 관망할 방침이다. 이는 여러 중국 기업들이 각자의 속도와 전략에 따라 한국 시장에 접근하고 있음을 보여준다.

향후 전기차 시장 경쟁 구도와 관전 포인트

자동차 업계 관계자는 중국 완성차 업체들의 한국 시장 진출이 잇따르면서 국내 전기차 시장의 경쟁 구도에도 변화가 예상된다라고 전망했다. 특히 향후 브랜드별 진출 전략과 판매망 구축 속도, 그리고 시장 안착 여부가 주요 관전 포인트가 될 것이라고 덧붙였다. 샤오펑이 얼마나 빠르게 조직과 판매망을 완성하여 기존 경쟁사와 차별화된 전략을 펼칠지 주목된다.