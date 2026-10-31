생성형 AI 요약 확산에 언론사 존재감 희미…AI 챗봇 원문 클릭률 4% 그쳐

생성형 AI 요약 서비스가 확산하며 제로 클릭 뉴스 소비가 늘고 있다. 로이터저널리즘연구소 2026년 조사에서 AI 챗봇 답변 후 원출처를 클릭하는 비율은 4%에 그쳤다.

2026년 10월29일자 경향신문 9면에 실린 언론과 AI를 주제로 한 전문가 기고문의 지면 일러스트 작업을 맡은 디자인 기자가 생성형 AI 시대 뉴스 소비의 변화와 현장 취재의 가치를 전했다. 박아란 교수 는 뉴스 읽기가 생성형 AI 플랫폼 내부에서 완결되는 경향이 두드러진다며 언론사 의 존재감이 갈수록 희미해지는 시대라고 지적했다. 디자인 기자인 필자 역시 언론사 내부에 있으면서도 검색엔진에 결합한 생성형 인공지능 요약을 아무렇지 않게 느끼고 있었다.

생성형 AI 결합한 검색 서비스 확산

구글의 AI 개요와 AI 모드, 네이버의 AI 브리핑, 줌(ZUM)의 AI 1초 요약 등 검색엔진에 생성형 인공지능을 결합한 서비스 확산은 제로 클릭 검색 방식의 뉴스 소비 경험을 확대하고 있다. AI 챗봇은 뉴스 유입 경로로 빠르게 성장하고 있지만 원문 기사로 이어지는 비율은 아직 낮다.

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27개국 응답자를 대상으로 한 로이터저널리즘연구소의 2026년 조사에서 AI 챗봇 답변을 이용하고 원출처를 항상 또는 자주 클릭한다고 답한 비율은 4%였다. 이는 검색을 통한 원문 클릭률 19%와 소셜미디어를 통한 17%보다 훨씬 낮은 수준이다.

지면 일러스트로 담은 취재의 가치

사전 제작 지면이라 당일 마감하는 평소와 달리 비교적 여유가 있었다. 해당 지면을 맡은 편집부 선배는 휴일에도 제목을 거듭 고민했고 지면을 어떻게 꾸밀지 여러 차례 함께 이야기했다. 그 고민 끝에 나온 제목은 아무리 뛰어난 AI도 사건 현장을 취재할 수 없다였다.

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필자는 그 제목에 어울리는 일러스트를 구현하는 일을 맡아 플랫폼이 제공하는 명쾌한 요약만 접하는 대중, 그 화면 뒤에 가려진 취재의 시간, 그리고 AI 요약의 바탕이 된 정보가 현장 취재를 거쳐 만들어졌다는 사실을 한 장에 담아보고자 했다. 그 과정에서 떠오른 생각과 지면에 담지 못한 장면들은 온라인 그래픽으로 펼쳐 보여주고 싶었다.

기고 본문에 등장한 드러나지 않은 문제를 찾아내기, 현장의 목소리를 듣기, 권력에 질문하는 일과 추가로 숫자 뒤에 숨겨진 진실 포착하기, 사안의 무게를 헤아리는 일, 더 나은 질문을 만들기까지 총 여섯 개의 일러스트로 표현했다.

AI가 대체할 수 없는 현장 취재

물론 몇 장의 그림으로는 온전히 설명할 수 없다. 서로 다른 주장을 검증하기, 불편한 진실의 민낯을 마주하기, 보이지 않는 피해를 기록하는 일 등 숨겨진 과정들은 더욱 많다. 애초에 언론의 역할이 몇 가지 정의로 정리될 수 있는 것도 아니다.

AI는 놀라울 만큼 똑똑하고 빠르고 정확하게 많은 일을 해낸다. 그렇게 뉴스는 출처와 맥락이 지워진 채 쉽게 줄어들지만, 그 몇 줄을 만들기 위해 거쳐야 하는 장소와 사람, 시간과 질문까지 줄어들지는 않는다. 매끄러운 한 줄의 바깥에는 여전히 기자가 묻고 확인해야 할 일들이 남아 있다.

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필자는 20년 이상 포털 앱에서 뉴스를 읽어왔지만 올해 들어 그 루틴이 바뀌었다고 전했다. 이제는 생성형 인공지능 플랫폼 앱으로 바로 들어가 자신의 뉴스 에이전트가 밤사이 정리한 뉴스를 훑어보는 것이 아침에 가장 먼저 하는 일이 됐다는 것이다. 이러한 변화 속에서도 현장을 취재하는 기자의 역할은 여전히 중요하다는 점을 강조했다.