생성형 AI로 북한 원유 유입 가짜뉴스 만든 50대 남성 검거

생성형 AI를 활용해 울산의 원유 90만 배럴이 북한으로 유입되었다는 허위 사실을 유포하여 광고 수익을 노린 50대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.

울산경찰청 은 최근 생성형 인공지능 기술을 악용하여 국가 안보와 관련된 심각한 허위 사실을 유포하고 이를 통해 부당한 경제적 이득을 취하려 한 50대 남성 A씨를 검거하여 조사 중이라고 밝혔습니다.

이번 사건은 단순한 개인의 거짓말을 넘어 첨단 AI 기술이 어떻게 가짜뉴스의 생산 도구로 전락할 수 있는지를 보여주는 전형적인 사례로 평가받고 있습니다. 경찰 조사 결과에 따르면 A씨는 지난 3월 26일 자신이 운영하는 네이버 블로그에 울산 지역에 보관 중이던 원유 90만 배럴이 중국 대련으로 해상 운송되었으며 이후 대련과 북한을 잇는 송유관을 통해 북한으로 전량 유입되었다는 매우 구체적이고 자극적인 내용의 글을 게시하였습니다.

특히 A씨는 해당 정보의 신뢰도를 높이기 위해 국정원 공작관이 이 사실을 폭로했다는 허구의 설정을 추가하였으며, 읽는 이로 하여금 마치 내부 기밀이 유출된 것과 같은 착각을 불러일으키게 설계하였습니다. 더욱 심각한 점은 A씨가 이러한 허위 정보를 작성하는 과정에서 생성형 AI를 적극적으로 활용했다는 사실입니다. A씨는 사실관계에 대한 어떠한 확인 과정도 거치지 않은 채 AI에게 자극적인 시나리오를 작성하도록 유도하였고, AI가 생성한 그럴듯한 문장들을 그대로 블로그에 옮겨 실었습니다.

이와 더불어 그는 조작된 이미지와 자신의 명의로 된 계좌번호 등을 함께 게시하여 이용자들의 혼란을 가중시켰습니다. 경찰은 A씨의 블로그에 다수의 광고가 노출되어 있었던 점에 주목하였으며, 그가 자극적인 소재를 선택한 이유가 오직 블로그의 조회수를 급격히 높여 광고 수익을 극대화하기 위한 목적이었다는 점을 밝혀냈습니다. 이는 현대 사회에서 정보의 진실성보다 자극성이 우선시되는 클릭베이트 문화가 범죄와 결합했을 때 나타나는 위험성을 적나라하게 보여줍니다. 울산경찰청은 A씨에게 전기통신기본법 위반 등의 혐의를 적용하여 엄격한 수사를 진행하고 있습니다.

전기통신기본법은 공공의 이익을 해할 목적으로 허위의 통신을 하는 행위를 엄격히 금지하고 있으며, 특히 국가 위기 상황이나 안보와 직결된 사안에 대해 거짓 정보를 퍼뜨리는 행위는 사회적 혼란을 야기할 수 있는 중범죄로 다루어집니다. 경찰 관계자는 온라인상에서 무분별하게 생성되고 유포되는 허위 정보가 국민의 불안감을 조성하고 국가 기관에 대한 불신을 키울 수 있다는 점에서 매우 심각한 사안이라고 강조하였습니다.

이에 따라 경찰은 앞으로도 온라인 모니터링 시스템을 더욱 강화하고, AI를 이용한 정교한 가짜뉴스 유포 사례가 적발될 경우 무관용 원칙에 따라 엄정하게 대응할 방침임을 분명히 하였습니다. 한편 이번 사건은 개별적인 사례에 그치지 않고 전국적인 사이버 수사 체계의 강화로 이어지고 있습니다. 경찰청 국가수사본부는 최근 중동 지역의 전쟁 상황과 관련하여 근거 없는 가짜뉴스를 유포하여 사회적 불안을 조장한 38개의 계정을 특정하고, 각 시도 사이버수사대를 중심으로 집중 수사를 벌이고 있습니다.

이는 국제 정세의 불안정함을 이용해 조회수를 올리려는 사이버 범죄가 조직화되고 지능화되고 있음을 시사합니다. 생성형 AI의 보급으로 인해 누구나 손쉽게 고품질의 텍스트와 이미지를 만들어낼 수 있게 되었지만, 이를 검증 없이 수용하는 이용자의 태도와 이를 악용하는 생산자의 탐욕이 결합하면서 정보 생태계의 오염이 가속화되고 있습니다. 결국 이번 사건은 기술의 발전이 가져온 편의성 뒤에 숨은 어두운 단면을 드러냈습니다. AI가 작성한 글은 문법적으로 완벽하고 논리적인 구조를 갖추고 있어 일반 사용자가 그 진위 여부를 판별하기 매우 어렵습니다.

따라서 정부와 수사 기관의 강력한 단속뿐만 아니라, 시민 개개인의 미디어 리터러시 능력을 키우는 것이 무엇보다 중요해진 시점입니다. 출처가 불분명한 정보에 대해 비판적으로 사고하고, 공식적인 채널을 통해 사실관계를 확인하는 습관이 필요합니다. 경찰은 앞으로도 AI 기반의 허위 정보 유포 행위를 뿌리 뽑기 위해 최신 디지털 포렌식 기술을 도입하고 관련 플랫폼 사업자와의 협력을 통해 유해 콘텐츠의 신속한 차단과 삭제 조치를 이끌어낼 계획입니다





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