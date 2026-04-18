생명줄 TPN, 법의 사각지대 속 '위태로운 동행'…만성장부전 환자들의 절규

만성장부전 환자들이 생명 유지에 필수적인 총정맥영양(TPN) 치료를 받으면서도 장애로 인정받지 못해 겪는 고충과 법적 사각지대에 놓인 홈-TPN 문제점을 조명하고, 제도 개선의 필요성을 역설하는 기사입니다.

10년 넘게 만성장부전 을 앓고 있는 12살 한지민 군은 또래 친구들이 즐기는 평범한 간식조차 맛볼 수 없다. 만성장부전 은 장기가 제 기능을 하지 못하는 질환으로, 심할 경우 물조차 제대로 흡수하지 못해 생명 유지에 어려움을 겪는다. 한 군은 하루 평균 16시간에서 20시간, 때로는 하루 종일 심장으로 연결된 중심 정맥을 통해 영양 주사( 총정맥영양 , TPN )를 맞으며 생존하고 있다.

이다래(44) 씨는 매일 아들에게 위루관을 통해 장의 가스를 빼주고 TPN을 주입하는 의료 행위를 병원에서 교육받아 직접 시행하고 있다. 그녀는 아들이 자유롭게 움직일 수 있도록 수액 연결 줄을 길게 하고 집안의 문턱까지 없애는 등 헌신적인 노력을 기울이고 있다.

한 군은 만성장부전 외에도 크론병과 지적 장애를 앓고 있지만, 현행 장애 판정 체계는 내장 기능의 영구적 손상에 초점을 맞추고 있어 의료 의존 상태인 만성장부전 환자는 장애로 인정받기 어렵다. 이 때문에 특수 학급 진학 또한 불가능하다.

서울대병원 소아청소년과 교수에 따르면, 장부전 환자들은 어린 나이부터 TPN 치료를 시작하며, 평균 0.8세에 정맥 영양 주사를 맞기 시작해 2.5세부터는 가정에서 치료를 받기 시작한다. 이로 인해 학업을 이어가기 어려운 경우가 많지만, 장애로 인정받지 못해 유급의 위기에 놓이기도 한다. 같은 질환을 앓는 11살 A양은 지난해 92일의 수업일수 중 절반도 채우지 못하고 41일만 등교했다. 몸이 좋지 않을 때는 24시간 내내 수액을 맞아야 하기 때문이다.

A양의 집은 거실까지 의료 물품으로 가득하며, 늘 곁에는 수액이 걸린 폴대가 있다. A양 어머니 정미진(47) 씨는 TPN에 필요한 기계 구입에만 500만원 이상이 들고, 매달 100만원에 가까운 비급여 의약품 비용이 발생한다고 토로했다. 최근에는 의료 물품 구매마저 어려워 환우 지인을 통해 간신히 확보해야 했다. 그녀는 만성장부전 환자의 장애 인정과 TPN 법제화가 절실하다고 호소했다.

현재 많은 만성장부전 환자들이 병원 밖에서 TPN을 맞는 '홈-TPN'은 법적 사각지대에 놓여 있다. 비의료인이 병원 밖에서 의료 행위를 하는 것은 원칙적으로 불법이지만, 병원에서는 모든 환자를 장기간 입원시킬 여력이 부족하기 때문이다. 서울대학교병원과 서울아산병원은 중증 소아 재택의료 시범사업을 통해 일부 환자에게만 홈-TPN을 지원하고 있으며, 보호자는 의사로부터 교육받은 후 가정 간호사의 주기적인 방문 점검을 받고 있다. 환자들은 법 테두리 안에서 안심하고 치료받을 수 있는 홈-TPN 법제화를 요구하고 있다.

환자들의 절박한 목소리에 만성장부전의 장애 인정 논의가 서서히 속도를 내고 있다. 보건복지부 장관은 국정감사에서 제도의 전반적인 검토를 약속했으며, 국회에서도 TPN 이용 환자 통계 수집 등 관련 논의가 진행 중이다. 보건복지부 관계자는 올해 하반기 연구 결과를 바탕으로 내년 법령 개정을 검토하고 있다고 밝혔다. 이러한 노력들이 결실을 맺어 만성장부전 환자들이 겪는 어려움이 하루빨리 해소되기를 바란다





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만성장부전 환자, 장애 인정 및 TPN 지원체계 구축 촉구희귀질환 자녀를 둔 엄마들이 국회 증언대회에서 만성장부전 환자에 대한 장애 인정과 TPN(총정맥영양법) 지원체계 구축을 촉구했다. 일상생활의 어려움, 제도적 보호 부족, 의료 격차 등을 호소하며, TPN 치료 환자들의 장애 등록 기준 마련과 홈 TPN 관련 법제화를 요구했다.

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