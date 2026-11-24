AI 기업 본사 밀집 지역인 샌프란시스코가 기록적인 폭우로 침수되자 낡은 합류식 하수 시스템의 한계가 전면적으로 노출되었습니다. 주민들은 오수 범람과 심각한 위생 문제를 겪고 있습니다.

미국 캘리포니아주 샌프란시스코 가 역사적인 폭우로 인해 심각한 침수 피해와 오수 범람 사태를 겪고 있습니다. 앤트로픽 과 오픈에이아이 등 글로벌 인공지능 기업을 본사로 둔 이 도시는 첨단 기술의 중심지이지만, 막대한 강우량을 감당하지 못한 낡은 기반시설로 인해 시민들의 일상과 위생이 크게 훼손되었습니다. 이번 사태는 단순한 자연 재해를 넘어, 도시 인프라의 구조적 취약성을 드러내는 사건으로 기록되고 있습니다.

기록적 폭우로 도시 하수도 시스템 마비

18일(현지시간) 발생한 이 폭풍은 샌프란시스코 도심에 시간당 치명적인 양의 비를 쏟아부었습니다. 샌프란시스코 상하수도 등을 담당하는 공공사업위원회 대변인 낸시 크롤리는 성명에서 시 전역에 평균 3인치, 즉 약 76mm의 비가 내렸으며 이 중 절반이 단 3시간 동안 집중적으로 관-record했다고 밝혔습니다. 특히 23일(현지시간) 기준 18일 하루 동안 도심에 강하된 강수량은 약 67mm에 달해, 11월 한 달 평균 강수량을 단 하루 만에 넘어섰습니다.

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이로 인해 샌프란시스코만 일대의 여러 저지대에서 국지적 침수가 발생했으며, 인근 다른 도시들도同樣한 영향을 받았습니다. 빗물과 하수가 분리되지 않고 하나의 관으로 흐르는 시스템의 한계가 폭우 앞에서 여과 없이 드러난 사례입니다. 시 당국은 이번 폭풍이 전 세계 어느 도시의 하수 시스템이라도 감당하기 힘든 규모의 사건이었다고 설명하며, 자연재해의 극단성을 강조했습니다.

합류식 하수 시스템의 구조적 한계 노출

피해를 키운 주된 원인은 샌프란시스코가 적용하고 있는 '합류식 하수 시스템'입니다. 미국 도시의 대부분은 생활하수를 처리장으로 보내는 관과 빗물을 하천이나 바다로 직접 흘려보내는 관을 분리하여 관리합니다. 하지만 샌프란시스코는 빗물과 하수를 하나의 지하관으로 흘려보내는 방식을 채택하고 있습니다. 이 시스템은 평소에는 기름이나 비료 같은 오염물질이 섞인 빗물까지 처리장에서 정화한 뒤 바다로 방출할 수 있다는 환경적 장점을 가집니다.

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하지만 막대한 양의 빗물이 한꺼번에 유입되면 관로가 감당할 수 있는 용량을 초과하게 됩니다. 이때 정화되지 않은 오수가 맨홀 뚜껑을 밀어 올리며 분수처럼 거리로 넘쳐흘러 심각한 위생 문제를 야기합니다. 미국 내 약 700곳의 도시가 이 합류식 하수 시스템을 사용하지만, 태평양 해안가에 위치해 대규모 강우에 취약한 샌프란시스코는 미국 서부 지역에서 유일한 사례입니다. 대부분 북동부와 오대호 주변 등 일찍 도시화된 지역에서만 이 방식을 채택하고 있습니다.

주민들의 극심한 불편과 경제적 비용 문제

침수 피해는 단순한 물러움을 넘어 주민들의 일상과 건강을 직접적으로 위협했습니다. 샌프란시스코 크로니클은 주민들에게 오수가 섞인 빗물, 일명 '똥물'에 대한 주의를 당부하며 보도했습니다. 샌프란시스코 남부 저지대 주택가에서 재택근무를 하던 도나 마리 폰페레다는 폭우 중 현관문을 열자 역겨운 냄새가 나는 탁한 물이 계단을 타고 올라오는 것을 목격했다고 전했습니다. 그는 "그게 똥물이 아니라면 달리 뭐라고 불러야 할지 모르겠다"며 극심한 불쾌감과 충격을 호소했습니다.

이처럼 저지대 도로 곳곳에서 하수가 섞인 빗물이 맨홀을 뚫고 나와 도로를 범람시키면서 통행도 불편해졌습니다. 캘리포니아 교통국 직원들은 18일 샌프란시스코 인근 101번 고속도로에서 폭우로 침수된 배수구를 뚫는 작업을 진행해야 했을 정도로 도로 인프라도 마비되었습니다. 이는 첨단 기술 기업들의 본사 밀집 지역이라는 도시의 이미지와 대비되는 현실적인 문제를 여실히 보여주었습니다.

기후 변화와 낡은 인프라 충돌의 경고

이번 폭우의 기후적 배경에는 열대 태평양의 해수면 온도 상승으로 인한 엘니뇨 현상이 있습니다. 엘니뇨는 하늘을 흐르는 수증기 띠인 대기천을 유입시켜 폭우를 더욱 거세게 만들었습니다. 그러나 피해를 확대시킨 결정적 요인은 이러한 기후 변화에 대응하지 못한 낡은 하수 처리 시스템입니다. 세잘 촉시추그 샌프란시스코 베이키퍼 사무총장은 "인공지능은 매력적이고 데이터센터가 화제지만, 낡은 하수 시스템 개선 문제는 정치적 우선순위에서 밀려나 있다"며 인프라 노후화가 심각한 사안임을 지적했습니다.

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앞으로의 상황은 더욱 악화될 수 있다는 우려가 지배적입니다. 시 당국은 오는 24일에도 또 다른 폭풍이 예고되어 있다고 밝혔습니다. 엘니뇨 현상이 향후 몇 달간 계속 기승을 부릴 것으로 예상됨에 따라, 현재와 유사한 침수 사태가 반복될 가능성이 높습니다. 앤트로픽이 최근 역대 최대 규모의 기업공개(IPO)로 주목받는 등 샌프란시스코가 기술 산업의 최전선에 서 있는 동안, 정작 시민들의 삶과 직결된 기반시설 개선은 뒤로 미뤄진 채 방치되어 왔다는 비판이 제기되고 있습니다. 시 당국은 내년부터 본격적인 인프라 개선 작업을 계획하고 있지만, 당장의 기후 위협을 완화하기에는 시간이 부족하다는 것이 전문가들의 판단입니다.