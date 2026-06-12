샌프란시스코 한인들, 2026 월드컵 한국 대표팀 첫 승에 열광

2026 FIFA 북중미 월드컵에서 대한민국 축구 대표팀이 체코를 상대로 2대1 역전승을 거둔 가운데, 미국 샌프란시스코 한인회관에 모인 100여 명의 교민들이 뜨거운 응원전을 펼치며 승리를 함께 축하했다.

2026년 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 대한민국 축구 국가대표팀이 첫 경기인 체코전 에서 2대 1로 역전승을 거둔 가운데, 미국 샌프란시스코 한인 회관에 모인 교민 100여 명이 뜨거운 응원전 을 펼쳤다. 11일(현지시간) 오후, 샌프란시스코 한인 회관에는 대형 LED 패널이 설치되고, 교민들이 하나둘 모여들기 시작했다.

이들은 '위 아 코리아'(We Are Korea)라고 적힌 붉은 티셔츠를 나눠 입고, 경기 시작 전부터 북과 꽹과리를 두드리며 '대한민국' 구호를 외치고 '오, 필승 코리아', '아리랑' 등을 불렀다. 경기 초반 체코에 선제골을 허용하며 분위기가 가라앉는 듯했으나, 후반 22분 황인범의 동점골이 터지자 회관은 환호성으로 가득 찼다. 이어 후반 34분 오현규의 역전골이 들어가자, 교민들은 약속이라도 한 듯 모두 자리에서 일어나 얼싸안거나 태극기를 흔들며 '대한민국'을 목 놓아 외쳤다. 경기 종료 후에도 한동안 흥분을 가라앉히지 못하고 응원을 이어갔다.

응원전을 진두지휘한 안상석 전 실리콘밸리 체육회장은 "마침 오늘 2대 1 승리와 오현규 선수의 득점을 예상했는데 그대로 돼서 두 배로 기쁘다"며 "우리 동포분들이 애국심으로 응원 한마당을 펼쳤는데 승리해서 행복하다"고 강조했다. 실리콘밸리에서 샌프란시스코로 응원전 참석을 위해 나왔다는 백석진 씨는 "한인들이 다 같이 모여 한마음으로 승리를 기원했는데 그 마음이 경기를 뛰는 선수들에게 전해진 것 같다"며 흐뭇해했다. 볼리비아인 베르나르도 라마요 씨는 학교에서 축구를 가르치는데, 한국 대표팀 응원전에 참여하려고 챗GPT로 검색해 두 친구와 함께 샌프란시스코 한인회관을 찾았다.

경기가 열린 멕시코 사포판과는 멀리 떨어져 있지만, 전 세계에서 한인이 가장 많이 모여 사는 도시답게 응원 열기는 뜨거웠다. 아빠와 함께 응원을 온 11살 강린은 경기 전 연합뉴스 기자와 만나 "당연히 (한국 축구 대표팀이) 이겼으면 좋겠다. 3대 2로 이기면 좋을 것 같다"고 야무지게 말했다. 한국어보다 영어가 익숙하다는 7살 쌍둥이 할리와 하비는 한국 대표팀의 선전을 기원하느냐는 기자의 질문에 대답 대신 수줍게 '필승 코리아' 슬로건을 흔들어 보였다. 회사 동료들과 함께 단체로 응원을 나온 이들도 있었다.

회사 대표인 문선영 씨는 "요즘 K-브랜드들이 너무 잘나가는데 우리도 K-스포츠의 힘을 한번 느껴보고 싶어서 나왔다"며 "축구는 잘 모르지만, 회사 직원들과 함께 광장의 열기와 흥분을 느껴보려고 한다"고 말했다. 경기에 앞서 부채춤부터 방탄소년단(BTS) K-팝 커버댄스까지 다양한 축하 무대가 이어진 가운데, 익숙한 응원구호인 '대한민국'이 흘러나오자 사람들이 다 같이 따라 하며 박수를 치기도 했다. 이날 응원전은 단순한 스포츠 관람을 넘어, 해외에 거주하는 한인들이 하나 되어 애국심을 발휘하고 K-스포츠의 저력을 느끼는 뜻깊은 자리가 되었다.

한국 축구 대표팀의 승리는 교민들에게 큰 자부심을 안겼으며, 앞으로의 월드컵 일정에 대한 기대감도 높였다





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