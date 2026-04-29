샌드박스네트워크, 2026년 1분기 매출 170억원 달성…글로벌·IP·커머스 전 부문 성장

디지털 엔터테인먼트 기업 샌드박스네트워크가 2026년 1분기 매출 170억원을 기록하며 글로벌 사업과 IP, 커머스 전 부문에서 성장세를 이어갔다. 지난해 연간 매출 720억원을 달성한 데 이어 올해도 안정적인 상승 흐름을 이어가는 모습이다. 샌드박스의 1분기 별도 기준 매출은 170억원으로 전년 동기 133억원 대비 28% 증가했다. 광고 사업 확대와 글로벌 시장 공략, IP 수익화 강화, 커머스 사업 성장 등이 복합적으로 작용하며 실적 개선을 이끌었다.

디지털 엔터테인먼트 기업 샌드박스네트워크 (대표 차병곤)가 2026년 1분기 매출 170억원을 기록하며 글로벌 사업과 IP, 커머스 전 부문에서 성장세를 이어갔다. 지난해 연간 매출 720억원을 달성한 데 이어 올해도 안정적인 상승 흐름을 이어가는 모습이다.

샌드박스의 1분기 별도 기준 매출은 170억원으로 전년 동기 133억원 대비 28% 증가했다. 광고 사업 확대와 글로벌 시장 공략, IP 수익화 강화, 커머스 사업 성장 등이 복합적으로 작용하며 실적 개선을 이끌었다. 핵심 사업인 광고 부문은 1분기 144억3000만원의 매출을 기록해 전년 대비 36% 성장했다. 특히 글로벌 광고 매출은 30억8000만원으로 전년 동기 대비 70% 증가하며 높은 성장률을 나타냈다.

텐센트(Tencent), 넷이즈(Netease), 호요버스(HoYoverse) 등 글로벌 게임사와의 협업은 물론 IT·테크·라이프스타일 분야 주요 브랜드들과 파트너십을 확대하며 글로벌 마케팅 경쟁력을 강화했다. 회사는 2분기부터 외부 브랜드 협업 상품과 크리에이터 IP 기반 신규 제품을 순차적으로 선보이며 커머스 사업 확대에 속도를 낼 예정이다. 1분기 IP 매출은 26억5000만원으로 전년 동기 대비 22% 증가했다. 실질 매출이 발생하는 러닝 IP 수는 지난해 117개에서 올해 168개로 늘어나며 사업 규모가 확대됐다.

넷플릭스, 네이버 컷츠, 카카오 숏폼 등 국내외 주요 플랫폼으로 유통 채널을 넓힌 점이 긍정적으로 작용했다. 여기에 1분기에만 신규 IP 21개가 추가되며 향후 성장 기반도 강화됐다. 키덜트 관련 매출 비중은 전체 IP 매출의 43%까지 확대되며 수익 다변화에 기여했다. 자체 D2C 플랫폼 ‘샌드박스 팝(Sandbox Pop)’ 역시 1분기 3억2000만원의 매출을 기록하며 외부 플랫폼 수수료 절감과 수익성 개선에 힘을 보탰다.

샌드박스 관계자는 1분기는 글로벌 마케팅과 IP 사업, 커머스 사업이 균형 있게 성장한 시기였다며 앞으로도 콘텐츠 경쟁력과 사업 다각화를 바탕으로 지속 가능한 성장을 이어가겠다고 밝혔다. 한편 샌드박스는 2분기부터 신규 협업 상품과 콘텐츠 IP 사업 확장을 통해 성장세를 더욱 강화할 계획이다. 샌드박스네트워크는 디지털 엔터테인먼트 분야에서 글로벌 시장 공략과 IP 전략을 통해 지속적인 성장을 이어가고 있다. 특히 광고 사업과 커머스 사업, IP 사업이 균형 있게 성장하며 안정적인 실적 개선을 이끌고 있다.

글로벌 시장에서는 텐센트, 넷이즈, 호요버스 등 주요 게임사와 협업하며 마케팅 경쟁력을 강화하고 있다. 국내에서는 넷플릭스, 네이버 컷츠, 카카오 숏폼 등 주요 플랫폼과의 협업을 통해 유통 채널을 확대하고 있다. 1분기에는 키덜트 관련 매출 비중이 전체 IP 매출의 43%까지 확대되며 수익 다변화에 기여했다. 자체 D2C 플랫폼 ‘샌드박스 팝’도 3억2000만원의 매출을 기록하며 수익성 개선에 기여했다. 샌드박스네트워크는 2분기부터 신규 협업 상품과 콘텐츠 IP 사업 확장을 통해 성장세를 더욱 강화할 계획이다.

회사는 콘텐츠 경쟁력과 사업 다각화를 바탕으로 지속 가능한 성장을 이어가겠다는 방침이다. 샌드박스네트워크는 디지털 엔터테인먼트 분야에서 글로벌 시장 공략과 IP 전략을 통해 지속적인 성장을 이어가고 있다. 특히 광고 사업과 커머스 사업, IP 사업이 균형 있게 성장하며 안정적인 실적 개선을 이끌고 있다. 글로벌 시장에서는 텐센트, 넷이즈, 호요버스 등 주요 게임사와 협업하며 마케팅 경쟁력을 강화하고 있다.

국내에서는 넷플릭스, 네이버 컷츠, 카카오 숏폼 등 주요 플랫폼과의 협업을 통해 유통 채널을 확대하고 있다. 1분기에는 키덜트 관련 매출 비중이 전체 IP 매출의 43%까지 확대되며 수익 다변화에 기여했다. 자체 D2C 플랫폼 ‘샌드박스 팝’도 3억2000만원의 매출을 기록하며 수익성 개선에 기여했다. 샌드박스네트워크는 2분기부터 신규 협업 상품과 콘텐츠 IP 사업 확장을 통해 성장세를 더욱 강화할 계획이다. 회사는 콘텐츠 경쟁력과 사업 다각화를 바탕으로 지속 가능한 성장을 이어가겠다는 방침이다





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