색동원 폐쇄 후 남성 입소자들 '갈 곳 없어'…학대 피해 장애인 지원 시급

인천 강화군 색동원 시설 폐쇄 이후 남성 입소자들이 거처를 찾지 못하고 있다. 학대 피해를 입은 장애인들의 원가정 복귀와 자립 지원이 어려움을 겪고 있으며, 시설장은 성폭력 혐의를 부인하고 있다. 공대위는 이들의 안전한 거처 마련을 위해 다각적인 노력을 기울이고 있다.

성폭력과 폭행 등 학대가 발생한 인천 강화군 중증 장애인 거주시설 색동원 의 남성 입소자들이 폐쇄된 지 2주가 넘도록 시설을 떠나지 못하고 있어 심각한 상황이 이어지고 있다. 입소자 대부분이 가족이 없는 무연고자이거나, 가족이 있어도 원가정 복귀 를 꺼리는 상황이어서, 이들의 안전한 거처를 마련하는 데 어려움이 예상된다. 색동원 사건 공동대책위원회(공대위)는 학대 피해를 입은 장애인 들의 2차 피해를 막고, 이들이 다시 ‘시설 뺑뺑이’에 놓이는 것을 방지하기 위해 원가정 복귀 와 자립 지원을 최우선으로 고려하고 있지만, 현실적인 어려움에 직면해 있다.

성폭력과 폭행 등 학대가 발생한 인천 강화군 중증장애인 거주시설 색동원의 남성 입소자들이 폐쇄된 지 2주가 넘도록 시설을 떠나지 못하고 있어 심각한 상황이 이어지고 있다. 입소자 대부분이 가족이 없는 무연고자이거나, 가족이 있어도 원가정 복귀를 꺼리는 상황이어서, 이들의 안전한 거처를 마련하는 데 어려움이 예상된다.<\/p>

색동원 사건 공동대책위원회(공대위)는 학대 피해를 입은 장애인들의 2차 피해를 막고, 이들이 다시 ‘시설 뺑뺑이’에 놓이는 것을 방지하기 위해 원가정 복귀와 자립 지원을 최우선으로 고려하고 있지만, 현실적인 어려움에 직면해 있다. 특히, 인천시의 자립생활주택 물량 부족으로 인해, 경기도와 서울시까지 지원 방안을 모색하고 있는 상황이며, 시설 폐쇄로 인해 다른 거처를 찾아야 하는 여성 입소자들의 상황 역시 시급하게 해결해야 할 과제로 남아있다.<\/p>

현재 색동원에 남아있는 15명의 남성 입소자들은 시설 폐쇄 이후에도 갈 곳이 없어 막막한 상황에 놓여있다. 이들 중 6명은 연고가 있지만, 가족들이 원가정 복귀를 원치 않거나, 거처 마련에 어려움을 겪고 있다. 게다가, 과거 인천 영흥도 해바라기 시설이나 부평구 미신고 장애인 시설 등에서 학대 피해를 입고 색동원으로 전원 조치된 장애인들도 포함되어 있어, 이들의 트라우마와 심리적인 안정을 고려한 섬세한 지원이 절실하다.<\/p>

공대위는 이러한 문제들을 해결하기 위해, 연고가 있는 입소자 가족들을 대상으로 설명회를 열어 원가정 복귀 의사를 재확인하고, 자립생활주택 확보에 총력을 기울일 예정이다. 하지만, 자립생활주택 부족 문제는 단기간에 해결되기 어려울 것으로 보여, 다른 거주시설로의 전원 조치도 염두에 두고 있다. 동시에, 색동원 여성 입소자들의 경우, 전국 보호시설에서의 최대 입소 기간이 6개월로 제한되어 있어, 이들의 안전한 거처 마련을 위한 다각적인 노력이 시급하다.<\/p>

시설장 김씨는 성폭력 혐의를 전면 부인하며, 재판 과정에서도 진실 공방이 치열하게 벌어지고 있다. 김씨는 여성 입소자 3명을 성폭행하고 1명을 폭행한 혐의로 구속 기소되었으며, 그의 변호인은 공소 사실의 특정성을 문제 삼으며 방어에 나섰다. 검찰은 장애인의 특수성을 고려하여 공소 사실을 최대한 특정했다고 주장하고 있지만, 범행 시기가 명확하게 특정되지 않아, 법정 공방의 향방에 관심이 쏠리고 있다.<\/p>

서울경찰청 색동원 사건 특별수사단은 2008년 시설 개소 이후 색동원을 거쳐 간 모든 입소자를 대상으로 전수조사를 실시하여, 현재까지 25명의 피해를 확인했다. 또한, 장애인복지법 위반 혐의로 시설 종사자 12명을 내사하고 있으며, 수사를 통해 학대 사실을 더욱 명확히 밝힐 예정이다.<\/p>

이 사건은 단순히 시설 폐쇄로 끝나는 것이 아니라, 피해 장애인들의 안전과 인권 보호를 위한 지속적인 관심과 지원이 필요한 상황임을 보여준다. 공대위는 이들의 2차 피해를 방지하고, 안전한 거처를 마련하기 위해 다양한 지원 방안을 모색하고 있으며, 관계 당국의 적극적인 협조와 지원이 절실한 시점이다. 이 과정에서, 장애인들의 자립을 돕고, 사회의 일원으로 건강하게 살아갈 수 있도록 돕는 사회적 책임이 강조되어야 할 것이다. 마지막으로, 사건의 진실 규명과 함께, 재발 방지를 위한 시스템 구축, 종사자 교육 강화, 장애인 인권 보호를 위한 제도 개선 등 근본적인 문제 해결을 위한 노력이 필요하다.<\/p>





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색동원 학대 장애인 시설 폐쇄 원가정 복귀

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