서울고등법원이 새만금국제공항 개발사업 기본계획 취소 소송에서 원고 승소를 판결하며 국토교통부의 항소를 기각했다. 이번 판결로 수라갯벌 생태계 보존이 최종 확정되었다.

서울고등법원 은 18일 오후 새만금국제공항 개발사업 기본계획 취소 소송 항소심에서 국토교통부 의 항소를 기각하고 1심 판결을 유지했다. 원고 측이 제기한 소송에서 최종 승리를 확정짓는 결과로, 신규 공항 건설 계획의 실효성이 법적으로 무력화되었다. 이 판결은 장기적으로 논쟁이 되어온 새만금지역 개발 계획에 종지부를 찍었다.

법원 판결 내용 및 항소 기각 사유

서울중앙지방법원이 지난 1심에서 새만금국제공항 개발사업 기본계획을 취소했던 결정에 대해, 항소심 재판부는 이를 그대로 유지했다. 피고인인 국토교통부가 상정한 과학적 및 기술적 조류 총돌 저감 방안이 법정에서 받아들여지지 않았기 때문이다. 재판부는 이러한 방안이 새만금 갯벌에 서식하는 수많은 생명체를 보호할 수 없다고 판단했다.

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이로써 국토부의 개발 계획이 법적으로 타당성을 인정받지 못하게 되었다. 법률 전문가들은 이번 판결이 환경 보전 가치가 경제 개발 논리를 우선시한 정부의 계획보다 우위에 있음을 선언한 사례로 평가한다. 법원의 결정은 새로운 인프라 건설보다 기존 생태계 유지의 중요성을 강조한 것으로 해석된다.

소송 진행 과정과 원고 측 입장

새만금신공항백지화공동행동과 새만금신공항 기본계획 취소 국민소송인단이 원고로 참여해 국토교통부를 상대로 소송을 진행해 왔다. 이들은 공항 건설이 수라갯벌의 생태계를 파괴하고 국제적으로 중요한 철새 서식지를 훼손할 우려가 있음을 주장해 왔다. 소송 과정에서 원고 측 변호단은 생태계 교란 가능성을 입증하기 위해 많은 노력을 기울였다.

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최재홍 변호사는 판결 직후 인터뷰를 통해, 국회가 제시한 기술적 해결책이 재판부를 현혹할 수 있을 것 같았지만 결국 생명체와 자연환경이 과학적 접근을 이겼다고 평가했다. 그는 새만금 갯벌에 찾아오는 생명들은 인간의 기술로 대체하거나 보호할 수 없는 고유한 가치를 지니고 있음을 강조했다. 이러한 입장은 시민사회단체의 오랜 활동이 법적인 승리로 이어졌음을 보여준다.

주민 및 시민사회 반응과 의미

판결이 내려지자 서울 서초구 법원 앞에서 기자회견을 연 공동행동 회원들과 시민사회활동가들은 환호와 눈물을 함께 흘렸다. 김연태 새만금신공항백지화공동행동 공동대표는 함께 싸운 동료들에게 큰절을 올리며 고마움을 표했다. 그는 이번 판결이 단순한 지역의 문제를 넘어 전 지구가 애타게 기다려 온 중요한 사안이었다고 밝혔다.

참가자들은 북반구와 남반구를 오가는 철새들에게 수라갯벌이 없어서는 안 될 생명 터전이라고 역설했다. 이들은 해당 지역이 전라북도의갯벌이나 한국의 갯벌을 넘어선 보편적인 생태적 가치를 지닌다고 설명했다. 이들과 시민들은 우리가 마음대로 자연 환경을 제거할 수 없는 책임을 인정해야 한다고 강조했다. 이러한 메시지는 생태 보전 의식이 사회 전반으로 확산되고 있음을 보여준다.

향후 계획 및 영향

이번 2심 판결은 국토교통부의 추가적인 항소 가능성을 차단하거나,即便 추가 항소가 있더라도 개발 사업의 추진에 강력한 제동장치로 작용할 전망이다. 새만금신공항 개발 사업은 앞으로 장기적으로 중단된 상태로 유지될 가능성이 매우 크다. 정부는 새로운 대안 강구나 기존 공항 체계 재편에 대해 검토해야 하는 상황에 직면했다.

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시민사회단체들은 이번 승리를 계기로 다른 지역의 개발 갈등 해소에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다. 생태계 보존이 법적 판단의 핵심 기준이 된 이번 사례는 향후 유사한 환경 소송의 선례가 될 수 있다. 새만금갯벌을 중심으로 한 생태 관광 및 보전 활동이 본격화될 것으로 예상된다. 이는 지역의 새로운 발전 동력으로 작용할 수 있는 전환점이 될 것이다.