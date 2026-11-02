새마을금고 신용정보 감시 11년간 공백, 해킹 사고에도 미집행

금융감독원이 새마을금고중앙회에 대한 신용정보 관리 실태 조사를 2015년부터 11년간 실시하지 않은 것으로 나타났다. 최근 해킹 사고에도 불구하고 신용정보 감시가 이루어지지 않아 법적 공백이 드러났다.

금융감독원 이 새마을금고중앙회 의 신용정보 관리 실태에 대한 조사를 지난 2015년부터 11년간 전혀 실시하지 않은 것으로 확인되었습니다. 이는 금융 당국의 감시 사각지대가 얼마나 광범위했는지를 보여주는 심각한 사례입니다.

새마을금고중앙회 신용정보 감사 11년 결석

금융감독원은 매년 실시하는 정부합동정기감사에서 새마을금고중앙회 직속 기관에 대한 신용정보 부문 검사를 생략해 왔습니다. 그 결과, 신용정보보호법에 따라 금융감독원의 감독 범위에 포함됨에도 불구하고, 관련 기관의 신용정보 관리 실태는 11년 동안 사실상 무감독 상태였습니다.

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특히 지난달 19일부터 시작된 긴급 현장 감사에서도 금융감독원은 해킹과 관련된 신용정보 관리 실태를 전혀 조사하지 않았습니다. 이는 해당 기관이 직면한 주요 보안 위협에 대한 감독 부재가 얼마나 체계적이었는지를 드러냅니다.

해킹 사고에도 금융당국 감사 부재

지난달 10일 새마을금고중앙회에서 해킹 사고가 발생하여 400여 명의 상호부조(보험) 회원 개인 신용정보가 유출되는 사태가 발생했습니다. 이 사고로 일반 상업은행 자동이체 계좌번호뿐 아니라 새마을금고 자체 계좌번호와 잔액 정보까지 노출되었습니다.

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그럼에도 불구하고 최근 시작된 긴급 현장 감사와 매년 실시하는 정부합동정기감사 모두에서 금융감독원은 해킹으로 인한 정보 유출 방지를 위한 신용정보 검사를 진행하지 않았습니다. 이는 감독 기관의 책임 소재가 명확히 규정되어 있음에도 실제 집행이 이루어지지 않았음을 의미합니다.

금융당국 감시 공백과 법적 문제점

신용정보보호법은 금융회사뿐만 아니라 고객 신용정보를 수집 및 관리하는 기관도 감독 대상에 포함시킵니다. 그러나 새마을금고중앙회는 금융당국으로부터 신용정보 관리 측면에서 적절한 감독을 받지 못한 것으로 밝혀졌습니다.

한국예치금公司是 새로운 관리 지원을 위한 IT 분야 조사를 담당하지만, 신용정보보호법 관련 조사는 수행하지 않는다고 명시했습니다. 따라서 외부 공격으로 인한 신용정보 유출 방지를 위한 감사 결백이 장기화되었습니다.

전문가 지적과 향후 과제

김용재 고대 법학전문대학원 교수는 해당 기관이 신용정보를 처리함에 따라 공공의 일상에 큰 영향을 미치므로 법적으로 엄격한 감독이 필요하다고 강조합니다. 이번 해킹 사고는 금융기관의 신뢰도를 하락시킬 수 있는 중대한 사건으로, 금융감독원의 철저한 감독이 필요했습니다.

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업계 관계자는 정상적인 서비스 사용 중 정보 조회 기능이 악용될 경우 시스템이 합성 요청과 구별되지 않아 유출이 가능하다고 설명했습니다. 향후 권한 제한과 데이터베이스 접근 통제 등 시스템 보안 점검이 시급히 요구됩니다.