새 정부, 낡은 탄압… 고진수 지부장 구속, 서아무개 조합원 사망

세종호텔 해고자 고진수 지부장의 구속과 화물연대 서아무개 조합원의 사망 사건을 통해 새로운 정부 하에서도 지속되는 노동 탄압의 현실을 고발하고, 변화된 세상에서 여전히 억압받는 노동자들의 상황을 조명한다.

2026년 4월 17일, 세종호텔 해고자 고진수 씨가 구속되었다. 서울교육청이 해고한 노동자 의 활동에 연대하기 위해 방문했다가 경찰에 연행된 것이다. 당시 함께 연행된 12명 중 고진수 지부장만이 구속 영장을 발부받았다.

서울서부지법은 공동주거침입 혐의를 받는 고 지부장에 대한 영장실질심사를 진행한 결과, ‘도망의 우려’를 이유로 구속 영장을 발부했다. 고진수 지부장은 세종호텔 해고 철회와 윤석열 대통령의 퇴진을 요구하며 무려 336일 동안 고공농성을 벌였다. 그의 투쟁은 단순한 해고 철회를 넘어, 불평등한 사회 구조에 대한 저항의 상징으로 여겨졌다. 2026년 4월 20일, 또 다른 비극이 발생했다. 화물연대 서아무개 조합원이 업무 현장에서 사망한 것이다.

서아무개 조합원은 CU BGF에 원청 교섭을 요구하며 대체 차량의 진입을 막던 중, 갑작스럽게 진입한 대체 차량에 치여 목숨을 잃었다. 그는 과거 윤석열 대통령 퇴진을 요구하는 광장에서 시민들에게 함께 싸우자고 외치며 피켓을 들었던 열정적인 노동자였다. 고진수 지부장과 서아무개 조합원은 모두 새로운 세상을 갈망했고, 더 나은 대통령을 원했다. 그러나 새 정부 출범 이후, 두 사람에게 찾아온 현실은 참담했다.

고진수 지부장은 여전히 감옥에 갇혀 있고, 서아무개 조합원은 안타깝게 세상을 떠난 것이다.

‘바람이 머물다 간 들판에 모락모락 피어나는 저녁 연기 색동옷 갈아입은 가을 언덕에 빨갛게 노을이 타고 있어요. ’ 세종호텔 앞 10m 철탑 위에서 고진수 지부장은 희망을 노래했다. 새로운 세상을 향한 그의 염원은 윤석열 정권 없는 세상, 정리해고 없는 세상이었다. 둥!

둥! 둥! 울리는 북소리에 맞춰 사람들은 팔뚝을 치며 그의 투쟁에 동참했다. 336일간의 고공농성은 그렇게 이어졌다. 현재 고진수 지부장은 ‘2287번’이라는 번호로 불리며 서울남부구치소에 수감되어 있다.

하루 10분 면회만이 허용되는 엄격한 환경 속에서 그는 고독한 시간을 보내고 있다. 하늘 감옥에서 지상의 감옥으로 옮겨졌지만, 그의 자유는 여전히 억압받고 있다. 윤석열 대통령은 물러났고 새로운 대통령이 선출되었지만, 고진수 지부장은 여전히 감옥에 갇혀 있다.

‘화물연대가 앞장서겠습니다! 화물연대는 윤석열 정권에서 가장 먼저 탄압받고 처벌받았지만 굴하지 않고 맞서 싸워왔습니다! ’ 탄핵 집회가 열리던 광장에서 화물노동자 서아무개 조합원은 목소리를 높였다. 그는 새로운 세상을 만들고, 노조 탄압 없는 세상을 만들고, 안전하게 일하고 정당하게 대우받는 세상을 꿈꿨다.

그러나 그의 꿈은 하얀 천으로 덮여버렸다. 4월 20일, 서아무개 조합원은 원청과의 교섭을 요구하다가 대체 차량에 치여 숨졌다. 노조 측은 그의 죽음의 원인을 원청의 교섭 회피와 경찰의 과잉 대응으로 지목하며, 사측과 정권 모두에게 책임을 묻고 있다. 서아무개 조합원이 바랐던 민주시민이 민주공화국에 사는 세상은 아직 현실이 되지 못했다. 고진수 지부장과 서아무개 조합원은 세상이 바뀌기를 간절히 바랐다.

새로운 정부가 들어서면, 최소한 윤석열 정권보다는 나을 것이라고 믿었다. 하지만 현실은 냉혹했다. 고진수 지부장은 표적이 되어 감옥에 갇혔고, 서아무개 조합원은 목숨을 잃었다. 새로운 세상이 열렸지만, 노동자들에게는 여전히 계엄이 지속되고 있다.

투쟁하는 노동자를 향한 억압은 계속되고 있으며, 탄압하지 않겠다는 말만 있을 뿐, 실제로는 앞장선 노동자들이 갇히거나 죽는 비극이 반복되고 있다. 우리는 예상치 못한 새로운 세상을 맞이하고 있으며, 이 세상은 노동자들에게 여전히 불평등하고 억압적인 현실을 안겨주고 있다. 이 글을 쓴 이훈 씨는 세종호텔 정리해고 철회를 위한 공동대책위원회 집행위원이며, 민주노총 세종충남본부 조직차장이다





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