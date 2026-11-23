경찰이 직장 내 괴롭힘으로 인한 우울증 발병을 상해로 처벌하는 전례를 만들었습니다. 강수빈 간호사 사건을 통해 병원 태움 문화 근절과 사법적 책임 규명의 행보가 주목받고 있습니다.

경기남부경찰청 광역범죄수사대는 23일, 직장 내 괴롭힘 으로 인해 중증 우울증을 유발하다 숨진 고(故) 강수빈 (27) 간호사 사건과 관련해 전직 간호사 3명을 불구속 송치했다. 경찰은 이들 가해자가 폭행과 같은 신체적 침탈 없이 폭언과 따돌림을 자행한 혐의에 대해 상해 혐의 로 기소 방침을 확정했다. 이는 그동안 병원 내 태움 사건에서 구체적인 형사 범죄 혐의 입증 난항 속에 사회적 공분을 사왔던 기존 관행과 달리, 사법적 처벌의 수위가 달라질 수 있는 중요한 전환점으로 평가된다.

정신적 피해 상해로 인정된 법적 근거

경찰은 이번 사건에서 '사망'이 아닌 '중증 우울증 발병' 자체를 상해의 피해 결과로 판단하며, 괴롭힘 행위와 정신적 피해 간의 인과관계를 명확히 인정했다. 강수빈 간호사는 입사 전 정신과 치료 이력이 없었으나, 입사 후 지속적인 괴롭힘을 겪으며 1년여 만에 우울증 진단을 받았다. 이후 상태가 악화되어 근로복지공단으로부터 업무상 질병(산재)로 인정받은 점은 이번 상해 혐의 적용의 핵심 근거가 되었다.

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과거 선례와 대비되는 사법적 접근

과거 의료계 태움 사건들은 구체적인 형사상 가해 혐의 입증 실패로 이어지곤 했다. 2018년 서울아산병원 고 박선욱 간호사와 2019년 서울의료원 고 서지윤 간호사 사망 사건 모두 태움 의혹이 제기되어 사회적 이슈가 되었으나, 경찰 수사 단계에서 범죄 혐의가 명확히 입증되지 않아 형사처벌로 연결되지 못했다. 2021년 의정부 을지대병원 사례 역시 CCTV에 포착된 멱살 잡기 등의 신체적 폭행이 있었기에 폭행·모욕 혐의로 기소될 수 있었다.

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유족의 복잡한 심정과 법조계의 관측

강수빈 간호사의 유족은 수사 결과가 의미 있는 첫 선례라는 점에는 의미를 두면서도, 사망에 대한 형사책임을 묻지 못한 점에 아쉬움을 표했다. 강씨의 어머니는 가해자들의 진정한 반성에 의문을 제기하며, 이번 송치가 유족 입장에서는 턱없이 부족하고 가볍게 느껴진다고 밝혔다. 법조계에서는 이번 사건이 공소청 기소와 재판으로 이어질 경우, 단순 일반 상해 사건과 달리 법원이 피해자 사망이라는 중대한 결과를 양형에 무겁게 반영할 가능성이 있다고 관측한다.

병원 관리 책임 및 업계 현황과 전망

경찰은 이번 사건에서 진료 기록 무단 열람에 대해 양벌규정을 적용해 병원장까지 송치함으로써 병원의 안일한 관리 및 감독 책임을 묻는 진전을 보였다. 대한간호협회 지난해 10월 실태조사에 따르면 응답 간호사 788명 중 50.8%가 최근 1년 내 인권침해를 경험했으며, 가해자 중 53.3%가 선임 간호사였다. 전국보건의료산업노동조합은 고인의 사망에 대한 형사책임 규명은 아쉽지만, 이번 결정이 태움 문화 근절을 위한 전환점이 되길 기대한다고 밝혔다.