상하이 수입박람회서 삼성전자·마이크론, 소캠2 전시…중국 반도체 자립 압력 속 기술 경쟁

제9회 중국국제수입박람회에서 삼성전자와 마이크론 등 글로벌 메모리 3사가 '소캠2'를 공동으로 선보이며 중국의 반도체 자립 추격에 대응하는 모습을 보였다.

2026년 11월 5일(현지시간) 중국 상하이에서 열린 제9회 중국국제수입박람회 (CIIE) 현장은 미중 기술 패권 경쟁과 미국의 대중국 첨단 반도체 수출 규제가 맞물린 복잡한 양상을 드러냈다. 이 행사장에서는 중국의 메모리 반도체 산업 자립화 정책인 '자립자강'의 영향력이 뚜렷하게 나타나며, 삼성전자 를 비롯한 글로벌 메모리 기업들의 부스가 나란히 위치해 주목을 받았다.

글로벌 메모리 3사, 소캠2로 기술 표준 선점

삼성과 SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 메모리 반도체 3사는 이번 박람회 신제품 발표 없이 '소캠2'(SOCAMM2)라는 공통의 키워드로 참가했다. 엔비디아와 메모리 업체들이 협력하여 개발한 AI 데이터센터용 서버 메모리 모듈인 소캠2는 미중 기술 긴장 속에서도 공급망 안정성을 확보하기 위한 핵심 기술로 자리 잡았다.

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마이크론은 자사 제품 설명을 통해 소캠2 및 관련 솔루션이 타사 대비 전력 소모가 적고 성능이 우수하다고 강조하며 기술 우위를 내세웠다. 특히 마이크론 9650 솔리드스테이트드라이브(SSD)에 대해서는 지난해 발표된 업계 최초의 PCle 6세대(6G) SSD라고 명시적으로 소개하여 차세대 저장 장치 시장에서의 입지를 다졌다.

삼성전자는 소캠2가 표준화된 기술인 만큼 최적화가 더 중요하다는 점을 강조했다. 삼성은 서버 향 메모리의 경쟁력과 모바일 D램의 안정적인 양산 경험을 바탕으로 고성능의 다양한 용량 소캠을 출시할 계획이라고 밝혔다. 이는 단순 하드웨어 제공을 넘어 시스템 최적화 능력을 갖춘 공급자로서의 포지션을 명확히 한 것이다.

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한국 경제 지표와 무역 흐름의 변화

박람회 현장의 기술 경쟁 배경에는 중국 반도체 산업의 급속한 성장이 있다. 중국의 9월 집적회로 수출은 전년 동기 대비 136% 늘어난 449억 5천 120만 달러(약 60조 1천억원)를 기록했다. 반면 수입은 74.7% 증가한 717억 1천 620만 달러(약 95조 9천억원)를 기록하며 대외 의존도가 여전히 높음을 시사한다.

특히 중국의 대한국 무역 수지는 반도체 교역의 영향을 크게 받고 있다. 9월 기준 중국으로부터의 대한국 수출은 전년 동기 대비 68.2% 늘어난 206억 210만 달러(약 27조 5천억원)였으며, 수입은 94.3% 증가한 346억 3천 670만 달러(약 46조 3천억원)에 이르렀다. 수입 품목의 상당 부분이 반도체와 관련되어 있어 한국 기업들의 시장 전략 수정이 필요한 시점이다.

차세대 통신과 자동차 산업의 동향

기술 분야 외에도 6G 통신과 전기차 시장의 변화도 관찰되었다. 퀄컴은 6세대(6G) 단말기 시제품을 처음 선보였으며, 이 시제품은 이미 중국 이동통신사 등의 6G 기술 테스트에 사용 중인 것으로 알려졌다. 화웨이와의 수년간에 걸친 특허 상호사용(cross-licensing) 계약 합의 등을 통해 중국 내 협력 관계를 강화하고 있다.

자동차 분야에서는 중국 내수 부진과 현지 기업의 약진 속에서도 현대차와 도요타 등 완성차 업체들의 참여가 지속되었다. 9회 연속 부스를 차린 현대차는 전기차 모델 아이오닉V, 아이오닉 콘셉트카, 수소 트럭 등을 전시하여 미래 모빌리티 비전을 제시했다.

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도요타 역시 중국 시장 부진에도 불구하고 '위드 차이나'를 내세워 대규모 전시관을 꾸리고 현지화 의지를 강조했다. 이는 글로벌 기업들이 중국 시장 포기보다는 현지 적응과 기술 협력을 통한 생존 전략을 선택하고 있음을 보여준다.

정부 차원의 지원과 한국관의 활약

김정관 산업통상부 장관과 노재헌 주중 대사 등은 5일 상하이에서 열린 제9회 중국국제수입박람회에서 삼성전자 부스를 둘러보는 등 정부 차원의 지원 활동을 펼쳤다. 이는 미중 갈등 속에서 한국 기업의 중국 시장 진출을 보호하고 확대하기 위한 외교적 노력의 일환이다.

한국무역협회가 조성한 한국관에는 전년 동기 대비 약 두 배 많은 80여 개 사가 참가했다. 화장품, 식품, 생활용품 등 소비재를 선보인 한국관에는 중소벤처기업진흥공단, 글로벌혁신센터(KIC중국), 송한과학기술혁신센터 등이 전시 공간을 마련하며 중소기업의 해외 진출을 돕는 거점 역할을 수행했다.